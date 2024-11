Rejection Therapy : la méthode audacieuse pour vaincre l’anxiété sociale et la peur du rejet

La Rejection Therapy a été développée pour encourager les personnes à confronter leurs peurs en se plaçant volontairement dans des situations où elles risquent le rejet. Cette méthode repose sur un principe simple : plus on s’expose aux réponses négatives, moins elles ont d’impact sur notre bien-être. En acceptant que le rejet fasse partie de l’expérience humaine, cette approche nous permet de voir les refus comme des opportunités de croissance personnelle plutôt que comme des menaces.

La Rejection Therapy (ou Thérapie du Rejet) commence généralement par de petits défis. Par exemple, une personne peut demander à un.e inconnu.e un service peu habituel, ou solliciter un rabais inattendu dans un magasin. Ces situations sont conçues pour qu’il y ait une forte probabilité de recevoir un « non ». Oui, vous avez bien lu. La mission consiste à rechercher le « non », à poser des questions ou faire des demandes, même si l’on sait pertinemment qu’elles risquent de ne pas être acceptées.

Cela peut sembler fou. Qui voudrait délibérément se mettre en position d’être rejeté ? Et pourtant, l’idée est subtile : en apprenant à affronter le rejet de manière récurrente, nous réduisons l’impact émotionnel qu’il a sur nous. Autrement dit, plus nous vivons des refus, moins ils nous affectent. L’objectif est ainsi de réduire la peur du rejet en apprenant à dédramatiser ce type de réponse. À mesure que les défis progressent, les personnes découvrent que le rejet est souvent moins grave que ce qu’elles imaginaient, renforçant leur résilience face aux refus ou aux critiques.

À noter : la Rejection Therapy, bien que puissante, n’est pas adaptée à tout le monde. Les personnes qui souffrent d’anxiété sociale sévère ou de troubles de la personnalité peuvent trouver cette approche trop brutale ou déstabilisante. Dans ces cas, il est recommandé de se faire accompagner par un.e professionnel.le avant de tester cette méthode.

Pourquoi cette méthode est efficace ?

La peur du rejet est souvent irrationnelle. Nous imaginons des scénarios catastrophiques et des conséquences bien plus graves qu’elles ne le sont réellement. En réalité, la plupart des rejets sont superficiels et n’affectent en rien notre vie réelle. La Rejection Therapy aide donc à réaliser que le rejet, bien qu’inconfortable, n’est pas aussi terrible qu’on le pense. De plus, en répétant l’expérience, on dédramatise l’idée d’être jugé. Chaque rejet devient une preuve supplémentaire que ce n’est ni la fin du monde, ni une preuve d’infériorité. Au contraire, on finit par parfois en rire.

L’efficacité repose ainsi sur la désensibilisation. Lorsque l’on est exposé.e régulièrement à des situations inconfortables, la réaction de stress diminue progressivement. Diverses études montrent que les expositions répétées aux situations stressantes permettent de réduire les angoisses par habituation.

Les bienfaits de la Rejection Therapy

Au-delà de l’apprentissage du rejet, la Rejection Therapy offre des bénéfices inattendus sur plusieurs plans :

Gain de confiance en soi : chaque défi relevé, qu’il se solde par un oui ou un non, renforce l’estime personnelle. En prenant des risques sociaux, on se prouve à soi-même qu’on est capable de sortir de sa zone de confort.

: chaque défi relevé, qu’il se solde par un oui ou un non, renforce l’estime personnelle. En prenant des risques sociaux, on se prouve à soi-même qu’on est capable de sortir de sa zone de confort. Amélioration des compétences sociales : s’exposer volontairement aux interactions sociales permet d’affiner ses compétences en communication, d’apprendre à mieux lire les gens et à s’exprimer avec plus de naturel.

: s’exposer volontairement aux interactions sociales permet d’affiner ses compétences en communication, d’apprendre à mieux lire les gens et à s’exprimer avec plus de naturel. Réduction de l’anxiété sociale : la peur du jugement s’érode peu à peu. À force de constater que la plupart des gens ne nous jugent pas ou oublient vite, on gagne en liberté d’expression.

: la peur du jugement s’érode peu à peu. À force de constater que la plupart des gens ne nous jugent pas ou oublient vite, on gagne en liberté d’expression. Développement d’une mentalité de croissance : en acceptant l’échec comme une étape d’apprentissage, on cultive un état d’esprit où le rejet n’est plus une menace, mais une opportunité de progresser.

À noter : pour tirer profit de la Rejection Therapy, il est bien sûr essentiel de pratiquer régulièrement et d’adopter une attitude positive et ludique. Il ne s’agit pas de se flageller en recherchant les refus, mais de prendre cela comme un jeu. Un petit carnet peut être utile pour noter ses expériences et observer l’évolution de ses réactions émotionnelles.

La Rejection Therapy est une méthode audacieuse, un peu radicale, mais qui peut avoir des effets puissants. En décidant de se faire rejeter volontairement, on se libère peu à peu de l’angoisse liée au jugement des autres. Cela permet d’avancer vers une vie plus libre, plus confiante, et même plus amusante. Alors, prêt.e à relever le défi ?