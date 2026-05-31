Renifler ses doigts ne serait pas un geste aussi étrange qu’on l’imagine

Certaines personnes se rongent les ongles, secouent leur jambe au point de faire vibrer la banquette ou se frottent les cheveux à chaque moment de réflexion. D’autres sentent leur doigt comme un enfant inhale son doudou, dispensé de machine à laver depuis des années. L’index coincé sous le nez ou la main posée devant la bouche, elles se rassurent avec leur propre odeur corporelle.

Pourquoi sommes-nous tentés de sentir nos propres odeurs ?

Tout le monde se souvient de cette image du sélectionneur de l’équipe de football allemand lors de l’Euro 2016. Dans ce passage vidéo, qui est carrément devenu un mème, on le voit renifler ses doigts avec autant de frénésie qu’un cornet de glace. Pour cause, l’odorat entretient un lien très particulier avec notre cerveau. Contrairement aux autres sens, les odeurs empruntent un circuit neuronal étroitement connecté à la mémoire et aux émotions. Dès qu’une molécule odorante atteint le nez, elle active une cascade de signaux qui remontent vers des zones cérébrales impliquées dans les souvenirs, l’instinct et les réactions affectives.

C’est aussi pour cette raison qu’une simple odeur peut instantanément vous replonger dans une maison d’enfance, un parfum d’été ou un moment de réconfort. Notre propre odeur corporelle ne fait pas exception. Car oui, chacun possède une sorte de « signature olfactive » personnelle. Entre le microbiote cutané, ces milliards de bactéries naturellement présentes sur la peau, la génétique, l’alimentation ou encore le système immunitaire, aucun corps ne sent exactement pareil.

Un geste plus répandu qu’on ne le croit

Ce qui semble être une manie isolée pourrait en réalité relever d’un comportement humain assez banal. Une étude menée par des chercheurs israéliens a observé un phénomène étonnant : de nombreuses personnes portent spontanément leurs mains vers leur nez au cours d’une journée, parfois sans en avoir conscience. Une habitude souvent comparée à un fâcheux TOC que des chercheurs du Weizmann Institute d’Israel ont d’ailleurs documenté.

Encore plus surprenant, ce réflexe semblait s’intensifier après un contact social aussi ordinaire qu’une poignée de main. Les scientifiques y voient une forme discrète de « collecte d’informations » olfactives. Sans parler de communication animale à grande échelle, notre nez continuerait donc, à bas bruit, à analyser notre environnement social. Finalement, c’est un réflexe quasi primitif. À titre de comparaison, les chiens utilisent la même stratégie en reniflant autre chose (inutile de faire un dessin, tout le monde a la référence).

Un mécanisme rassurant pour le cerveau ?

Au-delà de la curiosité sensorielle, certains spécialistes avancent une autre piste : sentir sa propre odeur pourrait avoir une fonction apaisante. Comme un vêtement familier, un oreiller personnel ou le fameux doudou imprégné de souvenirs olfactifs, notre odeur représenterait un point de repère intime.

Chez certaines personnes anxieuses ou stressées, renifler ses doigts pourrait inconsciemment participer à un besoin de réassurance, une manière silencieuse de retrouver du familier dans un environnement instable. En d’autres termes, ce geste ne traduirait pas forcément une fascination pour les odeurs corporelles, mais plutôt une recherche de sécurité sensorielle.

Quand faut-il s’inquiéter ?

Dans la grande majorité des cas, ce comportement n’a rien de préoccupant. Un reniflement occasionnel, presque automatique, relève surtout de l’habitude ou de l’inconscient. En revanche, si le geste devient envahissant, répétitif, difficile à contrôler ou accompagné d’angoisses persistantes, il peut parfois s’inscrire dans un fonctionnement obsessionnel plus large. Dans ce contexte seulement, l’avis d’un professionnel de santé mentale peut être utile.

Finalement, renifler ses doigts n’est peut-être pas le comportement étrange que l’on imagine. C’est surtout un rappel discret que notre odorat, même à l’ère des écrans et des filtres beauté, continue de piloter une part étonnamment primitive de notre rapport à nous-mêmes.