Regarder ses photos d’enfance pour mieux se comprendre : la pratique introspective qui intrigue

Dans un élan de nostalgie ou lorsque la vie d’adulte se fait trop anxiogène, vous replongez la tête la première dans vos albums souvenirs. Vous feuilletez ces pages vernies avec une pointe de mélancolie, en regrettant presque cette période d’insouciance. Ces photos, qui se déploient comme une frise chronologique et vous font sourire avec tendresse, sont au cœur de tous les rituels d’amour propre. Ces portraits d’enfants, pris sur le vif, racontent une histoire, la vôtre et donnent des indices sur votre personnalité.

Les photos d’enfance, des témoins de votre identité

Loin de prendre la poussière dans un tiroir, les photos d’enfance sont souvent étalées sur la table et défilent entre les mains de la famille sur fond de « c’était mieux avant ». Ce sont des échappatoires, des remèdes à la morosité. Elles sont la définition même du bonheur et se suffisent à elles seules pour remonter le moral. Et au-delà de raviver des flashbacks d’un après-midi à la plage, des vacances rustiques au camping, des cousinades à la maison familiale et des feux de camp improvisés, ces photos ont beaucoup à vous apprendre sur vous-mêmes.

Sur les réseaux sociaux, les internautes en quête de confiance ou en pleine crise existentielle pointent une loupe grossissante sur ces clichés du bas âge et font une auto-analyse de leur comportement. Après avoir écrit des lettres à l’encre du cœur à leur futur moi et fait des déclarations d’amour à l’enfant qu’ils étaient, ils essayent de percer à jour leur frimousse espiègle. Ils tentent d’interpréter un sourire malicieux, un regard en coin, une position sur une table, une attitude lors des spectacles de maternelle. Regarder vos photos d’enfance en resserrant l’attention sur vous est aussi enrichissant que de relire les lignes de votre journal intime d’ado.

Vous ne vous contentez pas des descriptions de vos parents, vous allez encore plus loin. Vous tentez de lire entre les lignes de ces images figées, dans l’espoir de connaître votre tempérament, votre prédisposition à la dramaturgie, votre niveau d’empathie ou l’origine de votre humour. La créatrice de contenu @jessfairchild fait la promotion de cette pratique, avec beaucoup de second degré. Sa photo d’appui révèle une fillette pleine d’assurance qui prend la pose avec un certain talent pour l’exagération. L’adjectif « diva » s’appose alors comme une évidence.

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Les albums photos, une belle autobiographie visuelle

Même si ces photos d’enfance ne gravitent pas toujours autour de vous, elles sont assez explicites et donnent un bref avant-goût de votre personnalité. C’est bien connu, les enfants sont sans filtre et ne parviennent pas à contenir tout leur monde intérieur. Il y a des enfants très exubérants, qui prennent beaucoup de place et pas seulement dans le cadre. Puis il y en a d’autres qui restent en retrait, spectateurs de ces scènes de vie. Il y en a aussi qui font des grimaces différentes à chaque shooting spontané, puis des plus explosifs, qui sont toujours flous sur la pellicule.

Il y a également les rêveurs, physiquement présents, mais mentalement absents, les solitaires qui s’isolent instinctivement dans un coin du cadre ou encore les leaders en herbe, déjà au centre de toutes les attentions. Vos parents ont pris le soin de documenter tous vos faits et gestes, sous les angles les plus avantageux comme les moins flatteurs. Il serait dommage de ne pas en tirer quelques enseignements.

En observant ces clichés avec un œil nouveau, vous pouvez déceler des constantes : une posture, une façon d’interagir avec les autres, une énergie particulière. Peut-être que cet enfant qui faisait le clown à chaque photo est aujourd’hui celui qui détend l’atmosphère en réunion. Ou que cette petite fille discrète toujours légèrement en retrait, est devenue une adulte à l’écoute des autres.

Suivre son évolution et en apprendre plus sur soi

Revenir à ces images, ce n’est pas seulement contempler le passé, c’est aussi mesurer le chemin parcouru. Entre l’enfant que vous étiez et l’adulte que vous êtes devenu, il y a des transformations, des ruptures, mais aussi des continuités étonnantes.

Certaines passions oubliées peuvent refaire surface. Un goût pour le dessin, la danse ou les déguisements, abandonné avec les années, peut soudain reprendre du sens. Comme si ces photos venaient vous souffler : « tu aimais déjà ça, n’oublies pas ». Elles peuvent aussi mettre en lumière des blessures plus discrètes, des moments où vous sembliez en retrait ou en demande d’attention, et vous aider à mieux comprendre certaines sensibilités actuelles.

C’est une manière douce de se reconnecter à soi, sans jugement. De regarder cet enfant avec bienveillance, comme on le ferait avec quelqu’un d’autre. Car derrière chaque grimace, chaque regard timide ou chaque éclat de rire, il y a une version de vous qui mérite d’être entendue. Parce que face à votre frimousse d’enfant, vous êtes beaucoup plus tolérant et bien moins cruel que devant votre reflet d’adulte. Difficile de critiquer ce petit bout de vous, encore préservé de la dureté de la vie.

En plus de déchiffrer vos photos d’enfance à la manière d’un Sherlock du self-love, vous pouvez aussi vous écrire une lettre et témoigner votre fierté à l’enfant que vous étiez. C’est profondément cathartique et c’est de l’auto-gratitude. Ces photos d’enfance ne sont pas seulement des « doudous » en papier, ce sont aussi des éléments de réponse à vos questions les plus intimes.