Ce sport, souvent boudé, favoriserait la confiance en soi

Imaginez un sport qui ne demande ni équipement sophistiqué, ni compétences préalables, et qui peut être pratiqué partout, de votre quartier à une plage paradisiaque. Un sport qui booste la santé physique et mentale. On parle ici du running, ce sport boudé qui pourrait bien être la clé pour développer la confiance en soi. Et si on explorait pourquoi il est grand temps de renouer avec vos baskets ?

Pourquoi boudons-nous le running ?

Le running souffre d’une réputation parfois injuste : « trop répétitif », « ennuyeux », ou encore « réservé aux pros ». Mais derrière ces clichés, il y a souvent un autre facteur, plus insidieux : l’image que nous avons de notre corps. Combien d’entre nous hésitent à courir parce qu’iels se sentent jugé.e.s dans leur tenue de sport, ou trop essoufflé.e.s pour « ressembler à un.e vrai.e coureur.se » ?

La pression sociale autour du corps parfait s’invite sur les pistes de jogging, et cela freine bien des amateur.rice.s. Pourtant, le running ne juge pas. Il ne demande ni records, ni morphologie « parfaite ». Il réclame simplement de mettre un pied devant l’autre, à son propre rythme.

Le running : un outil pour booster la confiance

Une étude publiée dans la revue Body Image a mis en lumière un lien fascinant entre notre perception corporelle et nos performances physiques. Les participant.e.s qui se remémoraient des moments où iels s’étaient senti.e.s fier.ère.s de leur corps accomplissaient mieux des tâches de précision et de vitesse que les participant.e.s qui revivaient des souvenirs embarrassants. Lorsque nous courons avec un état d’esprit positif sur notre corps, nos performances – mais aussi notre plaisir – augmentent donc. À l’inverse, ressasser des moments gênants ou se comparer aux autres peut ralentir nos mouvements ou diminuer notre précision.

Ainsi, loin d’être un simple exercice physique, le running devient un espace pour cultiver l’acceptation de soi. Chaque foulée peut être un petit acte de rébellion contre ces pensées critiques qui nous freinent.

Contrairement à d’autres sports, le running est hautement introspectif. Pas d’équipe, pas de compétition immédiate, juste vous et votre souffle. Ce temps passé avec soi-même devient une opportunité unique de se recentrer et de faire la paix avec son corps.

On célèbre les progrès personnels : la beauté du running réside dans ses objectifs évolutifs. Qu’il s’agisse de courir 5 minutes sans s’arrêter, de battre son propre record ou simplement d’aller dehors malgré une journée difficile, chaque étape devient une victoire. Ces petites réussites nourrissent un sentiment d’accomplissement qui rejaillit sur d’autres aspects de la vie.

la beauté du running réside dans ses objectifs évolutifs. Qu'il s'agisse de courir 5 minutes sans s'arrêter, de battre son propre record ou simplement d'aller dehors malgré une journée difficile, chaque étape devient une victoire. Ces petites réussites nourrissent un sentiment d'accomplissement qui rejaillit sur d'autres aspects de la vie. On apprend à apprécier son corps pour ce qu'il fait, et non pour ce qu'il est censé être :

Un espace mental pour lâcher prise : le running offre une échappatoire précieuse au brouhaha de la vie quotidienne. Ce moment pour soi aide à évacuer le stress et les pensées négatives. Et oui, il est difficile de penser à ce que les autres pourraient dire de vos jambes lorsque vous êtes concentré.e sur votre prochaine montée.

Les clés pour courir avec confiance

Prêt.e à enfiler vos baskets, mais toujours un peu hésitant.e ? Voici quelques astuces pour courir avec assurance, quel que soit votre niveau :

Commencez petit : pas besoin de viser un marathon dès le premier jour. Une balade rapide alternée avec de courtes courses suffit pour ressentir les bienfaits.

Créez une playlist boostante :

Évitez la comparaison :

Célébrez chaque progrès : avez-vous couru 1 km de plus que la dernière fois ? Bravo ! Avez-vous simplement pris le temps de courir aujourd'hui ? Doublement bravo !

Le running, malgré ses apparences, a le pouvoir de transformer plus que votre condition physique. Il redéfinit votre relation avec votre corps, vous prouve que vous êtes capable d’accomplir bien plus que vous ne le pensiez, et vous offre un espace pour grandir en confiance. Alors, même si vous n’avez jamais vu les pistes comme votre terrain de jeu favori, il est peut-être temps de leur donner une chance !