Voici les attitudes à avoir pour booster l’estime de votre maman qui avance dans l’âge

Nos mamans sont généralement des super-héroïnes. Elles ont jonglé entre les couches, les devoirs à surveiller, les repas à préparer, les bobos à soigner, sans parler de tout ce qu’elles ont dû gérer en coulisses. Mais voilà, le temps passe et, tout comme nous, elles avancent doucement mais sûrement dans l’âge. Et même si elles restent toujours nos super-héroïnes, il est important de prendre soin d’elles, notamment de leur estime de soi. Pourquoi ? Parce que l’estime de soi, c’est le carburant pour affronter la vie avec enthousiasme et confiance. Alors, voici quelques attitudes à avoir pour booster l’estime de votre maman qui avance dans l’âge.

À noter : si vous avez une mère toxique ou que la relation avec elle est nocive pour votre santé mentale, il est tout à fait légitime de poser des limites, voire de couper les ponts. Votre bien-être émotionnel doit rester une priorité, et les conseils ci-dessous ne s’appliquent évidemment pas dans ces situations délicates

La valoriser pour tout ce qu’elle a accompli

Votre mère a certainement accompli bien des choses dans sa vie, qu’il s’agisse de sa carrière, de sa gestion du foyer ou de ses relations personnelles. Cependant, avec l’âge, certaines femmes peuvent se sentir moins utiles ou avoir l’impression que leur rôle est moins central. C’est là que vous intervenez ! Prenez le temps de lui rappeler tout ce qu’elle a fait d’incroyable. Que ce soit pour ses réussites professionnelles, les valeurs qu’elle vous a transmises ou simplement pour son amour inconditionnel, rappelez-lui tout ce qu’elle a apporté aux autres. Pourquoi ne pas organiser un petit album photo ou une lettre personnalisée pour célébrer ses exploits ? Elle aura non seulement le sourire aux lèvres, mais vous verrez aussi un regain de fierté briller dans ses yeux.

Bannir les stéréotypes liés à l’âge

Parfois, sans s’en rendre compte, on peut faire des remarques ou adopter des attitudes qui renvoient à des stéréotypes sur les personnes âgées. Des phrases comme « à ton âge, tu devrais te reposer » ou « laisse, je vais m’en occuper » peuvent sembler anodines, mais elles peuvent avoir un effet néfaste sur l’estime de soi de votre maman. Personne n’aime se sentir « vieilli » ou incapable.

Alors, bannissez les clichés ! Encouragez-la plutôt à rester active et à découvrir de nouvelles passions. Si elle est à l’aise avec la technologie, pourquoi ne pas lui proposer de découvrir des réseaux sociaux comme Instagram ou Pinterest ? Elle pourrait y trouver de l’inspiration pour ses hobbies, qu’il s’agisse de cuisine, de tricot ou de voyage. L’important, c’est de lui montrer que l’âge n’est qu’un chiffre et qu’elle a encore tout son potentiel pour s’épanouir.

Être à l’écoute et la soutenir émotionnellement

Le vieillissement peut apporter son lot de défis émotionnels. Le corps change, certaines capacités diminuent, et il peut être difficile d’accepter ces transformations. Dans ces moments-là, il est crucial que vous soyez une oreille attentive. Écoutez-la lorsqu’elle parle de ses doutes, de ses peurs ou de ses frustrations. Parfois, il ne s’agit pas de trouver des solutions, mais simplement d’être présent.e et de comprendre ce qu’elle traverse.

L’empathie est l’un des plus grands cadeaux que vous puissiez lui offrir. Montrez-lui qu’elle n’est pas seule face aux changements et que vous êtes là pour elle, sans jugement. Votre soutien affectif renforcera sa confiance en elle et lui rappellera que, peu importe les défis, elle a toujours une équipe à ses côtés.

Passer du temps de qualité avec elle

Avec les années, nos vies deviennent de plus en plus occupées. Parfois, sans le vouloir, on peut laisser nos parents de côté, pensant qu’ils sont « hors circuit ». Erreur ! Votre maman, peu importe son âge, est toujours partante pour être impliquée dans votre vie, et cela contribue grandement à sa fierté et à son estime. Plutôt que de lui offrir des cadeaux matériels, offrez-lui donc votre temps. Que ce soit pour un après-midi à discuter autour d’un thé, une sortie au musée, ou une balade dans la nature, ces moments partagés sont inestimables. En passant du temps avec elle, vous lui montrez qu’elle est toujours importante à vos yeux. C’est un excellent moyen de renforcer ses liens avec vous, et, croyez-le, cela booste son estime de soi à coup sûr !

N’hésitez pas à proposer des activités qui la sortent de sa routine. Si elle a toujours rêvé d’apprendre à peindre, pourquoi ne pas l’inscrire à un cours ensemble ? Ou si elle a un jardin qu’elle chérit, proposez-lui une journée de jardinage avec vous. L’important, c’est de faire des choses ensemble qui la valorisent et lui rappellent qu’elle est aimée et entourée. Et si vous avez des enfants, impliquez-la dans leur éducation ou demandez-lui de partager ses anecdotes de jeunesse avec elleux. Elle sera ravie de se sentir utile et valorisée.

Encourager son indépendance

Avec l’âge, il est parfois tentant pour les enfants de vouloir tout gérer pour leurs parents. Mais attention ! Même si les intentions sont bonnes, cela peut parfois avoir l’effet inverse et faire sentir à votre maman qu’elle perd en autonomie. Il est donc essentiel de trouver un juste milieu : l’aider là où elle en a vraiment besoin, mais aussi l’encourager à rester indépendante dans ce qu’elle peut encore faire seule.

Par exemple, si elle a toujours aimé cuisiner, ne lui enlevez pas cette passion en prenant les commandes de sa cuisine. Si elle conduit encore, encouragez-la à le faire dans la mesure du possible. Bien sûr, cela ne veut pas dire ne pas être là pour elle, mais simplement lui laisser la possibilité de continuer à être actrice de sa vie. L’indépendance est un facteur clé de l’estime de soi, et votre soutien dans ce sens peut vraiment faire la différence.

L’encourager à prendre soin d’elle

Enfin, prendre soin de soi est une manière directe de montrer à notre corps et à notre esprit que l’on compte. Alors, pourquoi ne pas encourager votre maman à continuer à se chouchouter ? Qu’il s’agisse d’une nouvelle coupe de cheveux, d’un rendez-vous au spa ou tout simplement d’adopter une routine de bien-être à la maison, ces petits gestes peuvent vraiment booster son moral et son estime personnelle.

Si elle aime les soins de beauté, offrez-lui des produits qu’elle adore ou proposez-lui une journée « cocooning » ensemble. Le fait de prendre soin de soi, même à un âge avancé, est un excellent moyen de maintenir une image positive de soi et de renforcer la confiance en ses capacités.

Nos mamans méritent toute notre attention et notre amour, surtout lorsqu’elles avancent dans l’âge. Leur montrer qu’elles sont toujours des personnes importantes, actives et respectées dans nos vies est le meilleur moyen de leur redonner confiance et de booster leur estime de soi. Après tout, elles ont passé leur vie à prendre soin de nous ; c’est maintenant notre tour de les chouchouter et de leur offrir ce sentiment d’accomplissement et de fierté qu’elles méritent tant.