Vous ne vous reconnaissez plus le lundi ? Ce trouble a un vrai nom : identity lag

Vous avez l’impression de ne plus être vous-même le lundi matin ? Ce décalage, appelé « identity lag », résulte du choc entre le rythme du week-end et la reprise du travail. Plus qu’un simple coup de blues, il traduit un vrai trouble d’alignement intérieur.

Qu’est-ce que l’identity lag ?

Le terme « identity lag » pourrait se traduire par « décalage identitaire ». Concrètement, c’est cette impression de ne plus savoir qui vous êtes au moment de redémarrer la semaine. Vous étiez cette personne relax, créative, sociable ou introspective pendant le week-end… et voilà que vous devez soudain redevenir l’employée organisée, le parent multitâche, l’interlocutrice sérieuse en réunion Zoom.

Ce phénomène est comparable à un jet lag, mais au lieu d’un changement de fuseau horaire, c’est un changement de rôle social qui désoriente. Votre cerveau et votre corps passent brutalement d’un rythme libre à une structure imposée. Pas étonnant que cela génère un flottement. Vous ne rêvez pas : vous êtes en transition identitaire express.

Pourquoi ce trouble surgit-il le lundi ?

Le week-end agit souvent comme une parenthèse enchantée, un espace où l’on s’autorise à être plus soi-même – ou du moins une version de soi moins contrainte. On y vit selon ses envies, ses rythmes biologiques, ses besoins de repos ou d’aventure. Et puis, bam ! Lundi matin, retour à la réalité : horaires fixes, obligations professionnelles, pression sociale.

Ce changement de décor abrupt pousse votre cerveau à réajuster ses repères. Pour certaines personnes, cette mutation se fait sans heurt. Pour d’autres, elle est comparable à une micro-crise existentielle hebdomadaire. Vous avez peut-être l’impression de jouer un rôle, d’enfiler un costume social sans conviction. Ce n’est pas une faiblesse : c’est un signal que votre système intérieur peine à faire le grand écart entre vos multiples facettes.

Les signes qui ne trompent pas

Vous souffrez peut-être d’identity lag sans même le savoir. Voici quelques indices :

Vous vous sentez vidée, sans énergie particulière, sans raison médicale évidente.

Vous avez du mal à vous reconnecter à vos tâches habituelles, comme si vous les regardiez de loin.

Vous ressentez une nostalgie étrange pour le week-end, bien au-delà du simple regret de devoir bosser.

Vous avez l’impression de porter un masque, de ne pas être « vraiment vous ».

Vous êtes plus irritable, moins concentrée, parfois même un peu perdue.

Il ne s’agit pas d’un trouble pathologique au sens clinique, mais plutôt d’un décalage psychologique temporaire, un ajustement difficile entre vos différents « moi ».

Comment apprivoiser l’identity lag ?

La bonne nouvelle ? Ce trouble n’est ni une fatalité, ni un mal incurable. Il existe des stratégies pour fluidifier cette transition entre le week-end et la semaine.

Adoptez un rituel du dimanche soir. Plutôt que de faire l’autruche et d’éviter de penser au lundi, prenez un moment pour planifier doucement votre semaine. Pas un plan militaire, non : quelques intentions, une to-do apaisée, un bon dîner, une playlist qui vous met dans l’ambiance… Cela aide votre cerveau à anticiper sans se braquer. Créez des ponts entre vos identités. Pourquoi votre version du week-end et celle de la semaine devraient-elles être si différentes ? Essayez d’introduire des éléments de votre « vous du week-end » dans votre semaine : une pause créative, un café avec une amie, un vêtement dans lequel vous vous sentez bien. Cela crée une continuité douce entre vos univers. Offrez-vous des moments de recentrage. Une séance de méditation, une promenade en solo, quelques respirations profondes… Ces petits rituels de reconnexion permettent de vous retrouver, sans vous juger. Cultivez la bienveillance envers vous-même. Vous n’êtes pas « paresseuse », ni « nulle » parce que vous avez du mal à redémarrer. Vous êtes humaine. Écoutez-vous. Ce flou du lundi est aussi un message de votre esprit qui réclame de la douceur.

L’identity lag révèle un fait essentiel : nous sommes nombreux à vivre plusieurs vies en une seule. Parent, collègue, introvertie du dimanche et leadeuse du lundi… ces rôles ne sont pas contradictoires, mais ils demandent une certaine gymnastique mentale. Et cette gymnastique peut parfois tirer un peu sur les muscles identitaires. Reconnaître l’identity lag, c’est aussi s’autoriser à ralentir, à faire le point, à chercher l’équilibre. Prenez une grande inspiration, faites-vous confiance. Le lundi n’aura pas votre peau.