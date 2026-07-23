La façon dont vous tenez vos couverts pourrait en dire long sur votre personnalité

Vous avez peut-être déjà vu passer ce genre de test : votre manière de tenir votre fourchette ou votre couteau révélerait des aspects cachés de votre personnalité. L’idée est amusante, mais est-elle vraiment fondée ?

Une théorie qui fait beaucoup parler

Les tests de personnalité inspirés de nos habitudes du quotidien rencontrent un immense succès. Après la façon de dormir, de marcher ou encore de croiser les bras, c’est désormais la manière de tenir ses couverts qui serait censée dévoiler qui nous sommes. Selon ces interprétations, chaque geste aurait une signification bien précise. Ces affirmations reposent toutefois rarement sur des preuves scientifiques. Elles séduisent surtout parce qu’elles donnent l’impression que les petits détails de notre quotidien racontent une histoire sur nous.

Il faut aussi rappeler que nos habitudes à table varient énormément selon les pays et les traditions. Par exemple, certaines personnes gardent leur fourchette dans la main gauche tout au long du repas, tandis que d’autres changent de main entre chaque bouchée. Ces différences sont avant tout culturelles et ne reflètent pas un tempérament particulier.

Ce que la science a réellement observé

À ce jour, aucune étude sérieuse n’a démontré qu’il existait un lien entre la façon de tenir ses couverts et la personnalité. En clair, votre manière de couper un morceau de viande ou de porter une bouchée à votre bouche ne permet pas de savoir si vous êtes créatif, organisé ou extraverti. Ces habitudes s’expliquent bien davantage par l’éducation, l’apprentissage ou encore les codes culturels que par des caractéristiques psychologiques. Autrement dit, ces fameux tests sont surtout un divertissement. Ils peuvent faire sourire, mais ils ne doivent pas être pris comme une analyse fiable de votre personnalité.

Ce qui influence vraiment l’image que l’on renvoie

S’il n’existe pas de lien direct entre vos couverts et votre caractère, la psychologie sociale montre en revanche que nous nous faisons très rapidement une idée des personnes que nous rencontrons. Les chercheurs parlent de « thin slicing », un phénomène selon lequel quelques secondes d’observation suffisent à former une première impression. Notre posture, notre regard, notre façon d’interagir avec les autres ou encore notre aisance générale participent à cette perception.

À table, ce n’est donc pas la position exacte de votre fourchette qui compte, mais l’ensemble de votre attitude. Une personne attentive aux autres, détendue ou respectueuse des échanges pourra par exemple être perçue comme plus chaleureuse ou plus digne de confiance. Cela reste toutefois une impression, pas une vérité absolue sur sa personnalité.

Et si on arrêtait de tout interpréter ?

À force de voir fleurir des tests sur chaque geste du quotidien, on pourrait finir par croire que tout ce que nous faisons cache un message sur notre personnalité. Or, ce n’est pas parce que vous tenez votre couteau d’une certaine façon que cela révèle qui vous êtes. Vous pouvez simplement tenir vos couverts comme cela vous semble le plus confortable.

Il n’y a pas de « bonne » ou de « mauvaise » manière de le faire, tant que cela vous convient et respecte les usages de votre contexte. Après tout, chacun développe ses propres habitudes au fil des années, souvent sans même s’en rendre compte. Elles racontent davantage une histoire de pratique, d’éducation ou de préférences qu’un portrait psychologique.

En fin de compte, inutile de chercher un sens caché derrière chaque geste. Votre personnalité ne se résume pas à la façon dont vous tenez une fourchette. Alors, la prochaine fois que vous passez à table, laissez de côté les interprétations toutes faites : le plus important reste de profiter du moment, à votre manière.