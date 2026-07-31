La manière de croiser les bras est-elle vraiment anodine ?

Vous croisez sûrement les bras plusieurs fois par jour, sans même y prêter attention. Pourtant, ce geste du quotidien est souvent interprété comme le signe d’une personne fermée ou sur la défensive. La réalité est toutefois bien plus subtile : selon les psychologues, la signification de cette posture dépend avant tout du contexte… et peut même révéler une qualité inattendue.

Les bras croisés, un cliché qui a la vie dure

Dans l’imaginaire collectif, croiser les bras revient à dresser une barrière entre soi et les autres. Cette posture est régulièrement associée à la méfiance, au désaccord ou à un manque d’ouverture. Certaines observations semblent effectivement aller dans ce sens. Les personnes plus réservées auraient tendance à adopter ce geste plus souvent, notamment lorsqu’elles se sentent mal à l’aise ou confrontées à une situation inconfortable.

Réduire cette posture à un simple signe de fermeture serait toutefois une erreur. Vous pouvez tout aussi bien croiser les bras parce que vous avez froid, parce que cette position est confortable ou encore parce qu’elle procure un sentiment d’apaisement. Les spécialistes évoquent même une forme d’auto-réconfort, comparable à un « auto-câlin ».

Une posture qui pourrait renforcer votre persévérance

Une étude menée en 2008 par les chercheurs Ron Friedman et Andrew Elliot, de l’université de Rochester, a mis en lumière un effet étonnant. Lors de leur expérience, des participants devaient résoudre une énigme volontairement impossible. Ceux qui avaient les bras croisés ont continué à chercher bien plus longtemps avant de renoncer que ceux dont les bras restaient posés.

Les chercheurs ont ensuite reproduit l’expérience avec des énigmes cette fois résolvables. Résultat : les participants aux bras croisés obtenaient de meilleures performances, non pas parce qu’ils étaient plus brillants, mais parce qu’ils persévéraient davantage. Le plus surprenant ? Les volontaires n’avaient pas conscience que leur posture influençait leur comportement. Selon les auteurs de l’étude, croiser les bras pourrait activer inconsciemment des associations liées à la détermination et à la ténacité, encourageant ainsi à fournir davantage d’efforts face à une difficulté.

Tout dépend de la situation

Faut-il alors oublier l’idée que les bras croisés traduisent une attitude fermée ? Pas complètement. Dans une conversation, cette posture peut effectivement refléter une prise de distance, un désaccord ou une envie de préserver son espace personnel. Lorsqu’une personne est concentrée sur une tâche ou réfléchit seule, le même geste peut simplement favoriser la concentration ou l’engagement.

Les spécialistes rappellent d’ailleurs qu’un langage corporel ne se résume jamais à un seul mouvement. L’expression du visage, le regard, la voix ou encore la position générale du corps apportent des indices bien plus fiables que les bras croisés à eux seuls. À cela s’ajoutent les différences culturelles : un geste peut être perçu de manière très différente selon les pays et les habitudes sociales.

Finalement, croiser les bras n’est ni un signe automatique de fermeture, ni une preuve infaillible de confiance en soi. Cette posture peut traduire le froid, le confort, le besoin de se rassurer, une forte concentration ou même une plus grande persévérance face à un défi. Avant de tirer des conclusions sur l’attitude d’une personne, mieux vaut donc observer l’ensemble de son comportement. Car, en matière de langage corporel, un geste isolé raconte rarement toute l’histoire.