Les bébés âgés de seulement 6 mois seraient capables d’évaluer les personnes bonnes et mauvaises

Vie de parent
Fabienne Ba.
Vika Glitter/Pexels

Des chercheurs de l’université Yale ont démontré que des bébés âgés seulement de 6 mois seraient capables de différencier les personnes « bonnes » des « mauvaises » en observant simplement des comportements utiles ou nuisibles. Cette découverte révèle que les bases du jugement moral s’installeraient bien plus tôt qu’on ne le pensait, et que ce sens serait en partie inné.

Une expérience révélatrice avec des formes géométriques

Lors de l’étude, des bébés de 6 et 10 mois ont été confrontés à une scène animée où un personnage tentait de grimper une colline. Un triangle jouait le rôle d’aidant, en aidant le grimpeur à monter, tandis qu’un carré jouait le rôle d’un obstacle, bloquant sa progression. Lorsque les bébés pouvaient choisir entre ces deux formes, la majorité d’entre eux tendait les bras vers le triangle, qu’ils percevaient comme « gentil ».

Développement précoce du jugement social

Jusqu’ici, on pensait que ces jugements sociaux n’apparaissaient qu’autour de 18 à 24 mois. Or, ces résultats suggèrent que les bébés possèdent une capacité innée à évaluer la bonté ou la méchanceté des comportements sociaux avant même de saisir le langage ou les nuances culturelles. Cette faculté pourrait constituer la base fondamentale du développement moral humain.

Implications pour la compréhension de l’enfant

Ces conclusions ouvrent de nouvelles voies pour mieux comprendre la cognition sociale des jeunes enfants. Elles montrent que le cerveau des bébés est déjà organisé pour interpréter les interactions sociales, ce qui a des implications importantes pour l’éducation et la psychologie développementale.

La capacité des bébés à évaluer les comportements sociaux dès 6 mois remet ainsi en question les idées traditionnelles sur l’acquisition morale. Cette précocité innée souligne l’importance d’un environnement bienveillant pour favoriser le développement harmonieux de ces premières compétences sociales.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
Article précédent
La méthode scandinave qui permettrait d’élever des enfants « plus équilibrés et heureux »

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

La méthode scandinave qui permettrait d’élever des enfants « plus équilibrés et heureux »

Dans les pays nordiques, élever des enfants heureux et équilibrés est le fruit d’une méthode basée sur la...

Ce geste améliorerait le développement du cerveau des bébés prématurés

Placer le nouveau-né prématuré contre la peau d’un parent est un geste simple dont les effets sur le...

Laisser son enfant faire ce qu’il veut : ce qu’un psy recommande

Imaginez un instant une éducation sans le mot "non", ni aucune restriction. L’enfant est roi au sens premier...

Ce prénom oublié va devenir ultra tendance en 2026

Pensé comme oublié il y a encore quelques années, le prénom "Esmée" est aujourd’hui en passe de devenir...

Allaitement serein : 5 mouvements clés pour soulager dos et épaules

Allaiter son bébé est un geste naturel et précieux, mais il s’accompagne souvent de tensions au niveau du...

Maman à 25 ans, cette actrice raconte son vécu post-partum et brise les tabous

Halle Bailey, star du live-action Disney "La Petite Sirène" (en anglais "The Little Mermaid"), s’est imposée comme une...