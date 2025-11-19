Les bébés âgés de seulement 6 mois seraient capables d’évaluer les personnes bonnes et mauvaises

Des chercheurs de l’université Yale ont démontré que des bébés âgés seulement de 6 mois seraient capables de différencier les personnes « bonnes » des « mauvaises » en observant simplement des comportements utiles ou nuisibles. Cette découverte révèle que les bases du jugement moral s’installeraient bien plus tôt qu’on ne le pensait, et que ce sens serait en partie inné.

Une expérience révélatrice avec des formes géométriques

Lors de l’étude, des bébés de 6 et 10 mois ont été confrontés à une scène animée où un personnage tentait de grimper une colline. Un triangle jouait le rôle d’aidant, en aidant le grimpeur à monter, tandis qu’un carré jouait le rôle d’un obstacle, bloquant sa progression. Lorsque les bébés pouvaient choisir entre ces deux formes, la majorité d’entre eux tendait les bras vers le triangle, qu’ils percevaient comme « gentil ».

Développement précoce du jugement social

Jusqu’ici, on pensait que ces jugements sociaux n’apparaissaient qu’autour de 18 à 24 mois. Or, ces résultats suggèrent que les bébés possèdent une capacité innée à évaluer la bonté ou la méchanceté des comportements sociaux avant même de saisir le langage ou les nuances culturelles. Cette faculté pourrait constituer la base fondamentale du développement moral humain.

Implications pour la compréhension de l’enfant

Ces conclusions ouvrent de nouvelles voies pour mieux comprendre la cognition sociale des jeunes enfants. Elles montrent que le cerveau des bébés est déjà organisé pour interpréter les interactions sociales, ce qui a des implications importantes pour l’éducation et la psychologie développementale.

La capacité des bébés à évaluer les comportements sociaux dès 6 mois remet ainsi en question les idées traditionnelles sur l’acquisition morale. Cette précocité innée souligne l’importance d’un environnement bienveillant pour favoriser le développement harmonieux de ces premières compétences sociales.