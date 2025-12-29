Les élèves qui portent ces prénoms seraient les plus agités selon une prof expérimentée

Les élèves qui se balancent sur leur chaise, qui perturbent les cours en papotant et qui se prennent des rappels à l’ordre dans le carnet semblent avoir un dénominateur commun : leur prénom. Sur Reddit, une enseignante chevronnée dresse une liste non exhaustive des élèves dits agités, ceux que l’on appelle plus communément des « éléments perturbateurs ». Et même les prénoms les plus mélodieux et poétiques peuvent porter le bonnet d’âne.

Ces prénoms qui sont mal vus par les profs

En classe, il y a les élèves qui s’assoient au premier rang, qui écoutent attentivement l’instit et qui lèvent le doigt à chaque question. Et dans le fond de la salle, il y a le gang des chenapans en cartable, ceux qui se passent des mots en douce sous les pupitres, qui fabriquent des sarbacanes avec leur stylo bic et qui prennent la parole sans autorisation. Ces élèves-là, accusés de parasiter les cours, ont des avertissements à chaque bulletin. Leur comportement est le point noir de leur scolarité et les parents s’en exaspèrent. Et ceux qui portent certains prénoms ont plus de risques de camper à côté de l’adjectif « agité », « turbulent » ou encore « distrait ».

Si le prénom peut influencer la réussite de l’enfant et son parcours étudiant, il peut aussi déterminer sa conduite en classe. Du moins, une professeure en est persuadée. Sur Reddit, elle a elle-même répertorié tous les prénoms des élèves agités. Ceux qui attirent régulièrement les remontrances et qui collent à la peau des cancres. Et ne vous méprenez pas. Il y a des prénoms qui sonnent angéliques et innocents, mais qui peuvent trahir un élève incorrigible.

Fille vs garçon : les prénoms des élèves agités

Ces élèves qui ont des cornes à la place de l’auréole sont complètement hermétiques aux ordres de l’instit. Ils n’en font qu’à leur tête et la menace du bureau de la CPE ne prend plus sur eux. Ils se tortillent sur leur chaise, s’amusent à disséquer leur gomme et improvisent un vrai numéro de clown derrière le tableau blanc. Quand la professeure fronce les sourcils, ils arborent un sourire narquois et continuent d’amuser la galerie. Autant le dire, ces prénoms sont à proscrire si vous voulez que votre enfant mène une scolarité paisible et sans histoire.

Voici la liste des filles à « problèmes » :

Kayla

Layla

McKayla

Kenzie

McKensie

Faith

Haven

Heaven

Nevaeh

Hope

Trinity

Tiffany

Brittany

Ashley

Angel

Stephanie

Bethany

Melinda

Miranda

Keyana

La plupart de ces prénoms ont une consonance anglo-saxonne et ce n’est pas étonnant puisque la professeure qui en est l’auteure exerce aux États-Unis. Le classement serait certainement différent en France. D’ailleurs, suite à cette publication, des instituteurs ont renchéri et complété cette liste selon leur propre expérience. Ainsi, Barbara, Rose, Mary et Jennifer sont également dans le collimateur du corps enseignant.

Voici la liste des garçons à « problèmes » (Ducobu, c’est un ange à côté) :

Travis

Chase

Dash

Jeremiah

Joaquin

Michael

Julian

Carmine

Logan

Legend

Ashton

Alfonzo

Angel

Brandon

Bradley

Dakota

Cayden

Cody

Christian

Landon

À cette liste s’ajoutent aussi les George, Edward, James, Michael et Brian. Mention spéciale également pour les Kyle, un prénom qui sonne très « bad boy ». Un professeur l’affirme : « C’était l’un des pires élèves que j’ai jamais eu en termes de très mauvaise attitude… et il était un tyran avec les autres étudiants ».

Une liste à relativiser : le prénom ne fait pas tout

Pas question de prendre cette liste au pied de la lettre ou de tirer un trait définitif sur ces prénoms par peur d’enchaîner les convocations. Le prénom façonne notre personnalité, profite ou non à notre carrière professionnelle et donne même une direction à notre vie amoureuse. La science l’a confirmé : le prénom définit d’avance ce que nous allons être. Cependant, ces prénoms qui irritent les professeurs rien qu’à leur évocation, ne sont pas toujours prédisposés au désordre et au chahut. En réalité, de nombreux autres facteurs peuvent déclencher des comportements explosifs.

Si les enfants sont agités en classe, ce n’est en plus pas toujours pour provoquer ou défier l’autorité. Parfois, c’est une façon d’attirer l’attention, d’extérioriser ce qui les pèse, le résultat d’une mauvaise nuit de sommeil ou une révolte maladroite à une situation familiale stressante. Ça peut également être un effet secondaire du TDAH.

Le prénom de votre enfant peut justifier son attitude infernale en classe. Cependant, il faut parfois creuser un peu pour connaître la vraie cause. Coller des étiquettes n’est jamais bon (à part sur les cahiers).