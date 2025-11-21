Cette femme a dû accoucher dans un camion après avoir été rejetée par l’hôpital

Une enquête interne a été ouverte à l’hôpital Franciscan Health de Crown Point, dans l’Indiana, après la diffusion d’une vidéo devenue virale montrant une femme noire, Mercedes Wells, accouchant dans un camion juste après avoir été refusée à l’hôpital. L’affaire a provoqué une vive émotion sur les réseaux sociaux et relancé les discussions sur la qualité des soins prodigués aux femmes noires en situation d’urgence médicale.

Les faits rapportés

Selon le témoignage de Mercedes Wells relayé par NBC Chicago, la jeune mère s’est rendue à l’hôpital peu après minuit le 16 novembre 2025, alors qu’elle ressentait des contractions. Le personnel médical lui aurait indiqué que son travail n’était pas encore assez avancé et lui aurait conseillé de rentrer chez elle en attendant que sa situation évolue.

Peu après avoir quitté les lieux, les contractions se sont intensifiées au point que son époux, Leon, a dû assister seul à l’accouchement dans leur camion, stationné non loin de l’hôpital. « J’ai vu qu’elle poussait… le bébé est arrivé et je ne savais pas quoi faire, alors j’ai prié », a-t-il déclaré aux médias. Une vidéo diffusée sur les réseaux montre la mère tenant son nouveau-né, le cordon ombilical encore attaché, à quelques mètres seulement de l’établissement qui venait de la renvoyer.

Réactions du public et de l’hôpital

Les images ont suscité une vague de réactions en ligne, de nombreux internautes exprimant leur indignation face à la situation. Certains messages dénoncent une expérience jugée « inacceptable », « raciste », évoquant une occasion qui aurait dû être « joyeuse et inoubliable », devenue source de traumatisme pour la famille Wells.

Face à la controverse, Franciscan Health a publié un communiqué assurant que « la santé et la sécurité des patients demeurent la priorité absolue » et annonçant l’ouverture d’une enquête interne pour faire la lumière sur les circonstances de l’incident.

L’enquête interne menée par l’hôpital Franciscan Health devra déterminer si les protocoles ont été correctement appliqués et si une meilleure communication aurait pu éviter ce drame. Au-delà du cas individuel, l’affaire met ainsi en lumière la nécessité d’une réflexion approfondie sur la qualité de l’accueil et de la prise en charge des femmes face à l’urgence obstétricale, indépendamment de leur origine ou de leur condition sociale.