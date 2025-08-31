Le message bouleversant d’une maman devient viral

Un message poignant d’une maman sur TikTok est rapidement devenu viral, offrant une réflexion profonde sur les moments précieux – et parfois difficiles – de la parentalité. À travers son expérience, elle met en lumière la fameuse « fenêtre de plaisir » que vivent les parents entre les âges de 5 et 11 ans de leurs enfants.

La « fenêtre de plaisir » des parents : un temps précieux

Nicole Collings, mère de trois enfants, explique que la période la plus agréable avec ses enfants se situe entre 5 et 11 ans. Elle décrit l’intensité des premières années comme difficile, avec le bébé et la petite enfance souvent épuisants, mais affirme qu’au cours de cette « fenêtre », l’histoire parent-enfant devient plus douce et joyeuse.

Les défis et la fin de la magie de l’enfance

Selon Nicole, après 11 ans, la complicité évolue et « la magie s’en va » : les rituels d’enfance comme le Père Noël ou la fée des dents disparaissent, et les enfants deviennent plus indépendants, parfois distants. Les activités familiales laissent place à des désaccords et à une nouvelle dynamique où les parents endossent souvent le rôle de chauffeur et d’ « ATM ».

Une leçon d’acceptation et de gratitude

Son témoignage a touché de nombreux parents qui se reconnaissent dans ces étapes. Elle encourage à savourer le chaos et les petits bonheurs du quotidien avant que ces moments s’évanouissent, rappelant que derrière la fatigue se cache une période précieuse qu’il faut apprendre à apprécier pleinement.

Ce message viral est une douce invitation à embrasser l’imperfection de la parentalité et à chérir chaque phase, car le temps avec ses enfants passe bien trop vite.

