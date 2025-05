Ce que cette jeune maman a accompli entre deux allaitements va vous surprendre

Six mois après avoir donné naissance à sa fille Pepper, Stephanie Case, avocate spécialisée dans les droits de l’homme aux Nations Unies et ultra-traileuse chevronnée, a remporté l’Ultra-Trail Snowdonia 100K au Pays de Galles. Ce qui rend cette victoire encore plus remarquable ? Elle a allaité sa fille à plusieurs reprises tout au long de la course.

Une performance inattendue

Le 17 mai 2025, Stephanie Case s’est élancée dans l’Ultra-Trail Snowdonia 100K, une course exigeante de 100 kilomètres avec 6 300 mètres de dénivelé positif, traversant 7 montagnes du parc national d’Eryri. Partie 30 minutes après les élites en raison de l’absence d’un indice UTMB, elle a terminé la course en 16 heures, 53 minutes et 22 secondes, remportant la première place féminine sans même s’en rendre compte immédiatement. Ce n’était pas seulement sa première course depuis 3 ans, mais aussi sa première depuis la naissance de sa fille.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par UTMB®️ World Series (@utmbworldseries)

Allaiter en pleine course

Tout au long de la course, Stephanie a planifié des arrêts aux postes de secours pour allaiter sa fille. Son partenaire, John, l’attendait à ces points avec Pepper, permettant à Stephanie de nourrir leur bébé avant de reprendre la course. Ces moments d’intimité et de connexion ont été essentiels pour elle, soulignant la possibilité de concilier maternité et performance sportive.

Un parcours semé d’embûches

Avant cette victoire, Stephanie avait traversé des épreuves personnelles difficiles, notamment plusieurs fausses couches et des échecs de fécondation in vitro. Ces expériences l’avaient éloignée de la compétition pendant 3 ans. Revenir à la course représentait pour elle une renaissance, une manière de retrouver une partie d’elle-même tout en embrassant son nouveau rôle de mère.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Stephanie Case (@theultrarunnergirl)

Stephanie ne considère pas sa victoire comme un exploit extraordinaire, mais plutôt comme une démonstration de ce que les mères peuvent accomplir. Elle souhaite ainsi que son histoire inspire d’autres femmes à poursuivre leurs passions, quelles que soient les circonstances. Pour elle, il n’y a pas de « retour » après la maternité, seulement une nouvelle phase de la vie à embrasser pleinement.