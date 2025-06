Ces mères dansent avec leur bébé en écharpe, et c’est magique !

La maternité ne signe pas la fin de la vie des femmes. Ces jeunes mères se déhanchent et suivent des chorégraphies avec leur bébé au premier plan. Pour elles, la danse est un acte de réconciliation avec leur corps, une façon de reprendre le contrôle sur leur reflet et d’apprivoiser leur nouvelle silhouette. C’est aussi un beau moment de complicité, loin du berceau, biberon, dodo.

Danser avec bébé : un concept qui plaît

Après l’arrivée de bébé, les femmes n’ont plus vraiment de temps à consacrer à leurs loisirs. Elles se contentent généralement des séances de rééducation périnéale et s’adonnent à des exercices avec un gros ballon sous le dos. Sinon, elles font les cent pas dans la maison pour bercer leur enfant et s’adonnent à quelques pirouettes prudentes en allant d’un bout à l’autre du foyer.

Cependant, de plus en plus de jeunes mamans franchissent les portes de salles de danse, avec leur bébé en bandoulière. Elles suivent des cours « child friendly », où les secousses sont moindres et où les bébés sont rois. Chaque chorégraphie est pensée pour le confort de l’enfant, alors maintenu autour du buste de la maman. Dans un bel élan de sororité, ces mères retrouvent le plaisir de bouger. Après neuf mois à faire attention au moindre geste, elles redécouvrent l’art de se mouvoir.

Ces sessions baptisées « portage en mouvement » font de nombreuses adeptes. Les mamans se reconnectent avec leur corps et leurs sens. Elles peuvent se familiariser, en douceur, avec cette silhouette, transformée par le passage de bébé. Enveloppés dans une écharpe, un mei-tei ou un sling, les bébés, eux, profitent de cette attraction vivante et apprécient ces va-et-viens, plus dynamiques que ceux de la poussette.

Se reconnecter avec son corps et le célébrer

Bien souvent les mamans s’oublient dans leur nouveau rôle et sacrifient leur plaisir. Elles n’ont que le bien-être de bébé en ligne de mire. Avec ces cours de danse adaptés, elles n’ont pas besoin de solliciter les grand-parents ou une nounou pour échapper à la routine et sortir la tête hors des couches et des comptines. Elles peuvent venir avec leur enfant accroché à l’avant, comme une extension de leur corps.

Pas de mouvements brusques, tout est fait pour que les mamans dansent sereinement, sans craindre pour les neurones de bébé. L’idée n’est pas d’être la meilleure ou de fayoter devant la prof, mais de s’accorder un moment à soi et de se réapproprier ce corps, qui se remet tout juste de ses émotions.

Ce que ces femmes racontent, c’est aussi une autre manière de regarder leur corps. Moins à travers le prisme des diktats esthétiques, et plus comme un allié. Un corps qui a donné la vie, qui porte, qui enveloppe, qui bouge avec douceur. Avec le miroir en toile de fond, ces mères voient toute la beauté qui réside dans leurs courbes. La danse devient presque une thérapie : elle rétablit l’harmonie.

Des bienfaits pour la mère et l’enfant

On les ressent déjà les mots accusateurs qui disent que « les mères sont égoïstes », qu’elles « malmènent leur bébé » et qu’elles les envoient valser dans tous les sens. Ces cours de danses sont spécialement étudiés pour se fondre avec la maternité et répondre aux exigences des bébés. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, les bébés ne sont pas en porcelaine. Ils sont plus robustes qu’on ne le croit. Tandis que les mamans se déchaînent sur de la bonne musique, les bébés, eux, ressentent la chaleur, le tempo du cœur, le bercement des pas. Finalement, ce n’est pas pire que les nids de poule ou les montées d’escalier en poussette.

Au contraire, à l’issue de ces cours de danse qui font le trait d’union entre la mère et l’enfant et qui recréent un cordon ombilical invisible, le bébé retrouve des sensations similaires à celles éprouvées dans le ventre de la maman. L’écharpe donne l’illusion d’être dans une poche, un cocon, ce qui plonge l’enfant dans un état d’ultime bien-être.

De leur côté, les mamans retrouvent un semblant de vie sociale et se sentent entourées, entendues, comprises. Elles se laissent aller à quelques confidences, entre deux ronds de jambe. En général, les mères sont comme coupées du reste du monde pendant leur congé. Elles n’ont plus de liens avec les collègues, elles sortent moins. À travers ces cours de danse, elles rompent la solitude.

Ni injonction à se remettre en forme, ni culpabilité d’en faire trop ou pas assez. Juste une invitation à se réapproprier son corps autrement, avec lenteur, tendresse et fierté. Parce qu’il n’y a pas de meilleure preuve de puissance que celle de danser avec la vie, tout contre soi.