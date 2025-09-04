Elle accouche sur le quai, son bébé se fait offrir les transports jusqu’à ses 18 ans

Il était environ 9 heures du matin, mi-août, lorsque la scène s’est déroulée sous les yeux des usagers : une femme, prise de contractions, n’a pas eu le temps de rejoindre l’hôpital et a accouché sur le quai de la très fréquentée station Châtelet-Les Halles (Paris). Les secours sont rapidement intervenus pour veiller sur la mère et l’enfant, qui ont été transportés à l’hôpital Necker pour des soins complémentaires.

Une tradition qui se perpétue

Comme le veut une tradition bien établie dans les transports parisiens, un bébé qui naît dans un train ou sur un quai du réseau se voit offrir un passe Navigo, garantissant la gratuité des transports publics jusqu’à sa majorité. Ce geste représente une économie d’environ 3 000 euros pour les parents, un vrai coup de pouce inattendu et réjouissant.

Et Paris n’en est pas à son premier accouchement dans les couloirs ou trains. Quelques mois plus tôt, un autre bébé avait déjà bénéficié de la même générosité, soulignant l’attachement des institutions à la marque d’un destin unique et à l’accueil chaleureux réservé à ces nouvelles vies nées au rythme de la ville.

L’émotion sur les réseaux sociaux

L’histoire a suscité de nombreux commentaires positifs et amusés sur les réseaux, où chacun imagine déjà ce bébé devenu grand, traversant Paris sans jamais payer son ticket. Une belle initiative qui met en lumière la solidarité et la bienveillance face à un heureux hasard de la vie citadine.

Pour cette famille, la naissance sur le quai s’accompagne ainsi non seulement d’un souvenir mémorable, mais aussi d’un avantage concret : la liberté de voyager dans toute l’Île-de-France sans contrainte, des couches aux bancs de l’école.