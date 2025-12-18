Parce qu’elle « ne voulait plus être mère », elle fait un choix pour son bébé qui aurait pu virer au drame

Aux États‑Unis, une affaire bouleversante a secoué la ville de Richmond, dans le Kentucky. Une femme de 34 ans, Sarah C. Vicker, a été arrêtée après avoir laissé seule sa fille d’à peine un an à son domicile pendant près de 2 heures. Le motif qu’elle a avancé aux policiers – « je ne veux plus être mère » – a immédiatement suscité une vague d’indignation et d’incompréhension dans tout le pays.

Un acte impensable commis « par épuisement »

Le 3 décembre 2025, la police locale a été appelée au 129 Big Hill Avenue après qu’un signalement ait mentionné qu’un nourrisson se trouvait seul à la maison raconte WKYT. À leur arrivée, les agents découvrent la mère, Sarah C. Vicker, revenue de son déplacement. Elle leur explique alors avoir quitté son appartement pour marcher jusqu’à une église située à environ 2,5 km, laissant sa fille dans son parc.

Selon le procès-verbal, la femme aurait déclaré qu’elle « ne voulait plus être mère ». Avant de partir, elle aurait laissé une lettre d’adieu à son conjoint, abandonnant le logement sans verrouiller la porte ni laisser de lait pour son enfant. Le bébé, affamé, avait reçu son dernier repas près de 5 heures avant l’intervention des autorités.

Une situation à haut risque pour le nourrisson

Les agents ont souligné dans leur rapport que le bébé avait été déposé dans un parc installé sous un téléviseur de 65 pouces, un danger supplémentaire en cas de chute. Selon l’enquête, l’enfant serait resté seul près de 2 heures avant que les secours ne soient alertés. Heureusement, lorsqu’ils sont arrivés sur place, les sauveteurs ont trouvé le nourrisson en vie et ont pu le prendre immédiatement en charge.

La mère a été arrêtée et placée en détention au centre du comté de Madison. Elle a été inculpée de « maltraitance criminelle au premier degré » et « d’abandon d’enfant ». Sa libération a été conditionnée au versement d’une caution fixée à 10 000 $ en espèces. Une première audience s’est tenue le 10 décembre.

Des autorités et une opinion publique sous le choc

Cette histoire a profondément choqué l’opinion américaine, rappelant les drames liés au désarroi de certains parents. Les autorités locales ont souligné qu’il existait aux États‑Unis des dispositifs permettant aux mères en détresse de confier temporairement leur enfant en sécurité dans des institutions médicales ou des foyers spécialisés, sans risquer de poursuites immédiates. Les associations de protection de l’enfance appellent à renforcer la prévention autour de la santé mentale et de l’accompagnement postnatal.

Le cas de Sarah C. Vicker met ainsi une fois encore en lumière les fragilités psychologiques que certaines mères peuvent traverser dans le silence. Si le pire a pu être évité pour l’enfant, l’affaire rappelle qu’aucune détresse parentale ne doit être ignorée. En parler, demander de l’aide et trouver du soutien peut sauver bien plus qu’une vie : une famille tout entière.