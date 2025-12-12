Search here...

Une mère découvre que sa fille est harceleuse, sa réaction choque

Vie de parent
Anaëlle G.
@mag_manue.officiel/TikTok

Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux a récemment créé la polémique en France. On y voit une mère raconter comment elle a découvert que sa fille avait harcelé une camarade de classe. Face à la gravité de la situation, elle a choisi d’imposer une punition exemplaire et publique. Sa manière de réagir suscite aujourd’hui un vif débat en ligne entre les personnes qui applaudissent sa fermeté et celles qui dénoncent une humiliation inutile.

Une réaction immédiate et symbolique

Selon le témoignage de la mère, la découverte du harcèlement l’a profondément choquée. Elle explique qu’elle ne pouvait pas ignorer un tel comportement et a décidé de confronter sa fille à la réalité de ses actes. La punition a été construite autour de 3 objectifs : la responsabilisation, la réparation et la prise de conscience.

  1. La fillette a dû acheter, avec son propre argent, un cadeau pour la camarade qu’elle avait harcelée.
  2. Elle devait ensuite lui remettre ce présent en main propre
  3. Et lui présenter des excuses devant elle, ses parents, la maîtresse et même d’autres élèves.

Pour la mère, cette démarche visait à faire comprendre à sa fille la gravité du harcèlement scolaire et à lui faire mesurer l’effet de ses actes sur autrui.

Les internautes divisés : entre admiration et malaise

Sur les réseaux sociaux, la vidéo a rapidement été partagée et commentée des milliers de fois. Certaines personnes saluent le courage et la cohérence de cette mère : « Bravo à cette mère ! Quand des parents ferment les yeux, elle agit ! ». Pour elles, sa réaction est « un exemple de responsabilité parentale », à une époque où le harcèlement à l’école est un fléau encore trop souvent minimisé.

D’autres personnes, au contraire, jugent la sanction excessive et contre-productive : « Les remontrances en public, c’est un manque de respect. À l’écart entre quatre yeux, c’est mieux », « Si c’était ma fille, je la féliciterais pas, mais je l’engueulerais pas non plus… Je préfère qu’elle soit du côté des harceleurs que des harcelés ». Certaines personnes estiment qu’humilier un enfant devant ses pairs risque d’empirer les choses en le faisant passer, à son tour, du côté des victimes.

@mag_manue.officiel J’ai le cœur en miette en pensant à la peine de cette petite fille 😞#magetmanue #harcelement #education #yfp #pourtoi ♬ son original – 💖✨Mag&Manue✨💖 – 🦁 –

Peuvent-elles toutes les réactions s’entendre ?

Ce débat soulève une question sensible : comment les parents doivent-ils réagir face à des actes de harcèlement commis par leurs enfants ? Entre éducation, fermeté et bienveillance, la frontière est mince. Si la démarche de cette mère a pour mérite de ne pas passer sous silence des faits graves, elle met aussi en lumière la délicatesse nécessaire pour corriger sans blesser.

L’histoire de cette mère et de sa fille révèle ainsi un profond malaise autour de la lutte contre le harcèlement scolaire en France. Faut-il punir sévèrement pour marquer les esprits ou privilégier l’écoute et la médiation ? Le débat reste ouvert, mais une chose est sûre : dans une société où le harcèlement fait chaque année de nombreuses victimes, reconnaître et agir reste un pas essentiel – même si la manière continue à diviser.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Je suis passionnée de mode, toujours à l’affût des tendances qui disent quelque chose de notre époque. J’aime observer comment on s’habille, pourquoi on le fait, et ce que la mode révèle de nous. Derrière les défilés et les silhouettes, ce sont surtout les histoires qui me passionnent.
Article précédent
Ce prénom presque oublié fait un retour inattendu dans les maternités
1 COMMENTAIRE

  1. Bravo à la maman. Elle a fait ce qu’il fallait. Le harcèlement peut pousser un enfant jusqu’à se suicider ce n’est donc pas anodin comme comportement. Je ne comprends même pas pourquoi certaines sont contre ce que la maman a fait. Elle ne l’a pas battu ni privé de quoi que ce soit. Elle l’a responsabilisé face à un acte qui ne se fait pas et qui peut avoir des conséquences dramatiques. Et je suis à peu près certaine que les deux petites filles deviendront les meilleures amies au monde. Le bien engendre le bien.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ce prénom presque oublié fait un retour inattendu dans les maternités

Esmée, prénom ancien au charme délicat, revient en force dans les maternités françaises après avoir presque disparu des...

« Aucune aide » : cette mère avec sa poussette partage sa galère dans le métro

Une poussette bloquée au bas des marches du métro, des passants indifférents, et une mère épuisée qui tente...

« Ce qui a changé ma vie » : à 42 ans et maman de deux enfants, elle parle de sa transformation

Femme bien dans ses baskets, maman de deux enfants et professeure de Pilates certifiée à Paris, Olivia Drouot...

L’émotion de cet enfant, quand son oncle lui dit qu’il l’aime, bouleverse les réseaux sociaux

Une vidéo virale montre un jeune garçon submergé par l'émotion lorsque son oncle lui déclare son amour inconditionnel,...

L’astuce imparable pour que vos proches arrêtent de trop gâter vos enfants

À Noël les enfants reçoivent des montagnes de cadeaux. Tant et si bien qu’on ne voit même plus...

Vous postez vos enfants sur les réseaux ? Voici ce que vous ignorez sans doute

Vous aimez partager les exploits, les sourires et les moments tendres de vos enfants sur les réseaux sociaux....

© 2025 The Body Optimist