Enceinte, elle prend en photo l’évolution de son ventre pendant 8 mois

Vie de parent
Anaëlle G.
@macariamanda / Instagram

Enceinte, Amanda Macari (@macariamanda) a immortalisé 8 mois d’évolution de son ventre en noir et blanc, une série émouvante vue par des milliers sur Instagram.

Une série de photos intime et poétique

Amanda Macari, influenceuse brésilienne (@macariamanda), a partagé une série de 16 portraits en noir et blanc montrant l’évolution de sa grossesse mois par mois. Les deux rangées alternent profils et vues de face : au début, un ventre à peine bombé en jean slim ; au fil des mois, il s’arrondit généreusement jusqu’au 8e mois, toujours mis en valeur par un simple brassière et un jean. Ces clichés minimalistes capturent la douceur des formes, les mains protectrices et une sérénité palpable.

 

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Une publication partagée par Amanda Macari (@macariamanda)

Un message spirituel profond

La légende, en portugais, résonne comme une prière : « 9 mois à être ta maison préférée 🤰💗 ». Elle cite ensuite les Psaumes 139:13-16 : « Tu as créé mon être le plus intime et m’as tissé dans le ventre de ma mère. […] Tes yeux ont vu mon embryon ; tous mes jours étaient déjà fixés dans ton livre ». Un texte biblique qui célèbre la vie prénatale comme une œuvre divine, pleine de merveilles et de prédestination.

Une célébration émouvante de la maternité

Cette publication, postée sur Instagram, touche par sa simplicité et sa foi : pas de filtres ni d’excès, juste l’intime transformation du corps en « maison » pour le bébé. Les commentaires affluent de futures mamans émues, partageant leurs propres histoires. Avec des hashtags comme #gravidasnotiktok, elle rejoint une communauté brésilienne où la grossesse se vit comme un miracle quotidien.

Les photos d’Amanda Macari transcendent ainsi le simple avant/après pour devenir une méditation poétique et spirituelle sur la création de la vie. Un témoignage touchant qui rappelle la beauté sacrée des 9 mois de gestation.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Je suis passionnée de mode, toujours à l’affût des tendances qui disent quelque chose de notre époque. J’aime observer comment on s’habille, pourquoi on le fait, et ce que la mode révèle de nous. Derrière les défilés et les silhouettes, ce sont surtout les histoires qui me passionnent.
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