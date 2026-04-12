Pourquoi certains enfants se montrent plus difficiles en compagnie de leur mère qu’avec les autres

Tout le monde salue le calme et l’obéissance de votre enfant, sans se douter qu’en votre présence, ce petit ange se métamorphose en créature impitoyable. Sous l’auréole se cache une belle paire de cornes. Votre enfant vous mène la vie dure et ne correspond pas du tout à la description élogieuse qu’en font vos proches. Mais pourquoi un tel acharnement ? Les scientifiques se veulent rassurants : ce n’est pas vous le problème.

Les enfants, 800 fois plus turbulents en présence de maman ?

Lorsque votre enfant revient d’un goûter chez un ami, les parents s’empressent de complimenter son comportement serviable et poli. À votre grande surprise, vous apprenez que votre enfant, le même qui fait des caprices tous les quarts d’heure et qui snobe vos ordres, est en mesure de rester sage et exemplaire pendant toute une après-midi.

Chez les autres, il change radicalement d’attitude, passant du vilain garnement au petit saint irréprochable. Il se propose pour débarrasser la table alors que chez vous, il soupire à chaque fois que vous lui demandez. Il enlève soigneusement ses chaussures dans l’entrée, les mêmes qu’il traîne partout dans votre maison après que vous ayez récuré. Plus injuste encore, il mange avec bon cœur des plâtrées de haricot vert qu’il repousse en grimaçant dans votre cuisine. Un vrai fayot !

Quand vous venez récupérer votre enfant chez ses grands-parents et que vous le voyez assis sur une chaise à lire calmement une BD, vous croyez presque à une hallucination. Vous devez vous frotter les yeux à deux fois. Cependant, ses bonnes manières disparaissent aussitôt qu’il vous retrouve. À vos côtés, votre enfant est tout l’inverse de ce qu’il montre au grand public : turbulent, colérique, irrespectueux, provocateur… Et ce n’est pas qu’une impression. Selon une étude parodique menée par un soi-disant Dr KP. Leibowitz du département de psychologie de l’université de Washington, les enfants seraient 800 fois plus agités en présence de leur mère que lorsqu’ils sont entourés de leur père ou d’autres personnes.

L’envie irrésistible d’attirer l’attention de la maman

Ce chiffre, qui émane du site humoristique Mom News Daily, est peut-être plus anecdotique que scientifique, mais il reflète une réalité que les mères sont les seules à endurer. D’ailleurs il met à mal ce mythe tenace de la « mauvaise mère », qui vous laisse penser que vous n’êtes pas douée pour la maternité. Pour arriver à cette conclusion, le prétendu chercheur aurait scruté à la loupe le comportement des enfants dans 500 familles différentes. Il aurait pris en considération plusieurs éléments d’analyse : plaintes, pleurs, cris, tentatives de frapper, demandes excessives, jets de jouets, et même oubli de la façon de marcher ou de parler. Même si cette « fausse étude » prête doucement à sourire, elle résonne chez de nombreuses mères.

C’est un scénario récurrent quand la maman entre dans le champ de vision de l’enfant ou que le son de sa voix retentit. L’enfant, qui ne faisait aucun bruit et qui restait tranquillement à sa place, tape des pieds, râle, rechigne à enfiler son cartable et pique une crise sans raison apparente. Rassurez-vous, vous n’êtes pas chargées en mauvaises ondes. Les retrouvailles sont, pour lui, un soulagement.

Et le psychiatre et psychanalyste anglais John Bowlby a posé un mot sur ce phénomène : la théorie de l’attachement. Les enfants peuvent se montrer plus difficiles avec leurs parents… parce qu’ils s’y sentent le plus en sécurité. Quand l’attachement est solide, l’enfant sait, même inconsciemment, que ses parents resteront présents même s’il pleure, proteste ou fait une crise. Par exemple, un enfant peut être adorable toute la journée à l’école puis exploser en rentrant à la maison : il a tenu le coup ailleurs, et c’est auprès de sa figure d’attachement qu’il relâche enfin la pression. Finalement, c’est une preuve d’amour, plus qu’une punition ou une vengeance personnelle.

Une étude plus humoristique que véridique qui rassure

« Tu t’y prends mal ». « Ton stress est trop contagieux, ça affecte forcément ton petit ». « Tu es trop sévère » ou au contraire « tu n’es pas assez ferme ». Ces phrases moralisatrices, les mères de famille les entendent régulièrement et elles finissent par les intérioriser. Elles tournent en boucle dans leur tête comme le refrain d’un tube d’été. Résultat, elles doutent de leur capacité, se remettent en question et envient ces mères à qui tout réussit, sans se douter qu’en interne, c’est la même galère. Selon un sondage mené auprès de 2000 femmes américaines, les mères se demandent 156 fois par jour si elles sont vraiment faites pour ce rôle. Le terme « mauvaise mère » s’immisce sans cesse dans leur travail d’introspection.

D’où l’importance de décomplexer certaines situations. Si votre enfant vous prend souvent pour cible alors qu’il ne fait jamais de vague chez la nounou, ce n’est pas parce qu’il vous a dans le collimateur, simplement parce qu’il lâche prise. C’est un peu comme quand on est à fleur de peau et que l’on prend notre partenaire pour un bouc émissaire.

Au fond, si votre enfant garde son plus mauvais caractère pour vous, c’est peut-être paradoxalement parce qu’il vous considère comme son refuge le plus sûr. Une place épuisante parfois, mais aussi profondément précieuse.