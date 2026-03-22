Cette star du « body positive » partage un moment intime de sa vie de mère

Vie de parent
Fabienne Ba.
@iskra / Instagram

Depuis plusieurs années, certaines figures publiques changent notre regard sur le corps. Aujourd’hui, l’une des voix les plus influentes du mouvement body positive, Iskra Lawrence, se livre sur un aspect très personnel de sa vie : la maternité. Un témoignage sincère qui va bien au-delà de l’apparence.

Une figure forte du body positive

Iskra Lawrence s’est imposée comme une référence incontournable du mouvement body positive. Le mannequin britannique s’est fait connaître en remettant en question les standards de beauté traditionnels, notamment à travers ses campagnes avec la marque Aerie. Sa particularité ? Montrer des corps sans retouches, dans toute leur réalité. Cellulite, acné, plis naturels : autant d’éléments longtemps effacés des images publicitaires, mais ici pleinement affichés. Cette démarche a contribué à ouvrir un dialogue plus inclusif autour de l’image corporelle.

Une parole intime sur la maternité

Aujourd’hui, Iskra Lawrence franchit une nouvelle étape en partageant un moment personnel lié à sa vie de mère. Elle choisit de montrer une maternité authentique, loin des images parfaites souvent mises en avant sur les réseaux sociaux. Elle évoque les transformations physiques et émotionnelles qui accompagnent cette période de vie. Un sujet encore trop souvent lissé ou passé sous silence.

Le corps change après une grossesse, et elle en parle avec honnêteté. Surtout, elle refuse de qualifier ces changements de « défauts ». Au contraire, elle les inscrit dans une réalité normale, vécue et légitime. Ce type de témoignage participe à normaliser des expériences que beaucoup vivent, mais voient rarement représentées. Il rappelle que votre corps peut évoluer, se transformer, et rester pleinement digne d’attention, de respect et de bienveillance.

 

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Un message en phase avec son époque

Si le body positive a déjà permis de faire évoluer les mentalités, Iskra Lawrence propose aujourd’hui d’élargir la réflexion avec une notion encore plus forte : la « body sovereignty », ou « souveraineté corporelle ». L’idée ? Vous avez le droit de décider pour votre corps, sans pression extérieure. Il ne s’agit plus seulement d’accepter votre apparence, mais de reprendre le pouvoir sur les choix qui vous concernent.

Cela peut passer par le refus de certaines injonctions : régimes restrictifs, standards esthétiques imposés ou critique permanente de soi-même. À l’inverse, cela invite à se reconnecter à ses besoins, à son bien-être et à son ressenti. Dans un monde où l’on vous dit souvent quoi changer, améliorer ou corriger, ce message a quelque chose de profondément libérateur. Le discours porté par Iskra Lawrence s’inscrit ainsi dans un mouvement plus large. De plus en plus de voix dénoncent les effets des standards de beauté irréalistes, notamment sur la santé mentale et l’estime de soi.

En résumé, en partageant son expérience personnelle, Iskra Lawrence ouvre un espace de discussion, plus honnête, plus nuancé. Son témoignage rappelle que ces expériences sont normales, légitimes, et souvent partagées. Au fond, son message est simple : votre corps raconte une histoire, et cette histoire mérite d’être respectée.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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