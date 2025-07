Ce qui aurait pu virer au drame s’est heureusement terminé sans blessure. Le 28 mai dernier, à l’aéroport international Newark-Liberty, près de New York, un enfant de deux ans a brièvement disparu dans une zone interdite après être monté seul sur un tapis roulant à bagages. Une situation alarmante qui a déclenché une course contre la montre de la part des agents de sécurité.

Une minute d’inattention, un danger immense

Alors que la mère de l’enfant était occupée à reprogrammer leur vol au comptoir de la compagnie Jet Blue, le petit garçon a échappé à sa vigilance et s’est faufilé jusqu’au tapis transportant les bagages enregistrés. En quelques secondes, il s’est retrouvé emporté dans les entrailles de l’aéroport, dans une zone strictement réservée au personnel.

Dès le signalement de sa disparition, plusieurs agents de l’aéroport se sont mobilisés, certains allant jusqu’à emprunter eux-mêmes le tapis roulant pour tenter de rattraper l’enfant. Heureusement, il a été localisé au bout de cinq minutes, juste avant qu’il ne soit exposé aux rayons X destinés à l’inspection des bagages en soute.

Un système logistique potentiellement mortel

« C’est extrêmement dangereux », a déclaré Keith Jeffries, vice-président du groupe de sécurité K2, cité par la chaîne locale ABC7. « À l’arrière, il y a de grands déviateurs et leviers qui dirigent les bagages. Cela peut suffire à être mortel pour un jeune enfant. » Les installations aéroportuaires sont conçues pour trier des centaines de valises par heure, non pour accueillir des êtres humains, et encore moins un tout-petit.

Par précaution, le garçon a été examiné par des médecins sur place, qui ont confirmé qu’il était indemne. Il a ensuite pu embarquer avec ses parents vers leur destination, la Floride.

Une alerte sur la vigilance en milieu public

Cet incident relance une question cruciale : celle de la sécurité des jeunes enfants dans les lieux à forte affluence. Les aéroports, avec leur agitation permanente, peuvent facilement devenir des zones de danger lorsqu’un instant d’inattention se produit. Il est compréhensible qu’un parent, en situation de stress ou de changement de vol, puisse se retrouver momentanément distrait. Mais ce court moment peut suffire à exposer un enfant à de graves risques.

Pour les parents voyageant avec des enfants en bas âge, quelques gestes simples peuvent limiter les dangers : tenir la main de l’enfant en permanence, utiliser des poussettes sécurisées, ou demander temporairement l’aide d’un agent pendant les formalités. De nombreuses compagnies mettent également à disposition des services d’accompagnement pour les familles.

Si l’enfant s’en est sorti sain et sauf, cette mésaventure rappelle ainsi combien la vigilance est cruciale, en particulier dans les lieux complexes et automatisés comme les aéroports. Il ne s’agit pas de blâmer, mais de sensibiliser : un moment d’inattention est humain, mais ses conséquences peuvent être imprévisibles. Cette histoire aurait pu se terminer autrement. Heureusement, elle s’est conclue sur un immense soulagement – et sur une prise de conscience collective.