Mon bébé a pris ces gouttes de vitamine D chaque jour : voici mon avis !

Quand on devient parent, on veut ce qu’il y a de mieux pour son enfant. Les recommandations des pédiatres sont parole d’évangile. Et parmi elles, figure la supplémentation en vitamine D, indispensable pour la croissance et le bon développement des os. Contrairement aux adultes, les bébés ne peuvent pas s’exposer trop longtemps aux rayons du soleil pour faire le plein de cette vitamine essentielle. De toute façon, en région parisienne, la météo est plus souvent au gris qu’au jaune pétant. Maman d’un petit bout de 3 mois, j’ai donc décidé de tester pendant un mois les « Gouttes de soleil » de Nateos, un complément de vitamine D spécialement conçu pour les tout-petits. Voici mon retour d’expérience et les effets que j’ai pu observer chez mon enfant !

Pourquoi donner de la vitamine D à son bébé ?

La vitamine D joue un rôle essentiel dans le développement des os et le renforcement du système immunitaire, en particulier chez les nourrissons. Elle est souvent appelée la « vitamine du soleil » car elle est synthétisée naturellement par la peau sous l’effet des rayons UV. Sauf que lorsqu’on habite en région parisienne où les nuages campent fermement dans le ciel, l’apport est beaucoup plus faible. Et même lorsqu’il fait beau, on veille à bien barricader bébé sous le pare-soleil de la poussette pour le protéger. On s’assure qu’il ait toujours la tête et le corps à l’ombre pour préserver sa peau de porcelaine. En résumé, le bébé ne profite pas pleinement de cette source naturelle de vitamine D.

Pour éviter les carences et assurer la croissance normale de l’enfant, les autorités de santé recommandent donc une supplémentation quotidienne dès la naissance. Heureuse maman d’un enfant de 3 mois, j’utilisais jusqu’à présent le classique ZymaD, prescrit par le pédiatre. Une formule « de base » que mon bébé prenait un peu à contre-coeur. Je devais ruser pour qu’il ne fasse pas la grimace. Lorsque j’ai découvert les « Gouttes de soleil » de Nateos, vantés par de nombreux parents, j’ai eu envie d’essayer à mon tour. Mon bébé apprécie davantage ce produit, et je vais vous expliquer pourquoi.

Mon expérience avec les « Gouttes de soleil »

Si j’ai choisi les « Gouttes de soleil » Nateos, ce n’est pas un hasard. J’en ai entendu que du bien. Pour cause, derrière Nateos se cache deux parents, soucieux du bien-être des bambins. Il se sont aussi retrouvés à ma place. Déçus par les formules du marché, ils ont créé ce qu’ils ne trouvaient pas : des compléments qui vont à l’essentiel, sains, transparents et adaptés aux exigences du bas âge. Pas de sucres ajoutés, pas d’arômes artificiels, pas d’allergène ni d’additif controversé… tout est fait pour rassurer les parents.

Les « Gouttes de soleil » se présentent dans un petit flacon avec un compte goutte très pratique. Dès la première utilisation, j’ai remarqué que l’odeur était plus douce et plus agréable, surtout pour le palais sensible des tout petits. Leur goût à base d’huile d’olive semble plus apprécié par mon bébé, qui accepte sans difficulté sa dose quotidienne. Un autre point fort de ce produit, c’est sa composition : il est formulé à partir d’ingrédients naturels, sans conservateurs ni additifs inutiles. Au moins, on sait ce qu’on donne à notre enfant. Les « Gouttes de soleil » contiennent uniquement :

Vitamine D3 végétale naturelle, issue du lichen boréal, identique à celle produite par notre organisme lors de l’exposition au soleil.

Huile d’olive extra vierge bio, pressée à froid pour garantir sa qualité optimale.

Les « Gouttes de soleil » portent bien leur nom. Ce complément recense, dans un seul flacon, tous les bienfaits de l’astre de feu. Cette formulation épurée exclut les conservateurs, le soja, le gluten, les produits laitiers et le maïs, réduisant ainsi les risques d’allergies.

Comment je l’intègre au quotidien

Le produit de base proposé par le pédiatre a un goût d’orange sympathique, mais une fois sur deux bébé n’en voulait pas. Pour rendre la prise plus simple, j’ai pris l’habitude d’ajouter les « Gouttes de soleil » directement dans les préparations de mon bébé. Elles se fondent particulièrement bien dans les petites purées maison. C’est très pratique et ça passe inaperçu en bouche. Petit secret : il m’arrive aussi d’en prendre moi-même ! J’apprécie le goût léger et naturel de l’huile d’olive. C’est devenu une routine familiale facile à adopter.

Chaque goutte apporte 250 UI de vitamine D3, ce qui permet d’ajuster la posologie en fonction de l’âge :

Avant 10 ans : 4 gouttes par jour.

À partir de 10 ans : 8 gouttes par jour.

Pour garantir la fraîcheur du produit sans conservateurs ni antioxydants, Nateos utilise un remplissage sous azote qui préserve l’efficacité de la vitamine D3 tout au long de la durée de vie du flacon. Le flacon en verre ambré protège, quant à lui, le contenu de la lumière.

Mon verdict après un mois

Après plusieurs semaines d’utilisation, je suis conquise par les « Gouttes de soleil » Nateos. Je ne pouvais pas espérer mieux pour le bien-être de mon enfant. Si mon bébé pouvait parler, il irait dans mon sens et défendrait, lui aussi, les mérites de ce complément. Mon bébé les prend sans rechigner et j’ai l’esprit tranquille quant à son apport en vitamine D.

Certains compléments en vitamine D peuvent provoquer des petits désagréments digestifs, comme des coliques ou des ballonnements. Avec les « Gouttes de soleil » de Nateos, je n’ai pas noté d’effets indésirables. Mon bébé les a bien tolérées, sans signe de gêne ou d’inconfort. Je n’ai pas remarqué de gros changements physiques, mais je sais que mon bébé a tout ce qu’il faut pour grandir correctement et devenir un enfant robuste.

Si vous êtes à la recherche d’une alternative douce et efficace pour compléter l’apport en vitamine D de votre enfant, les « Gouttes de soleil » de Nateos remplissent totalement leur rôle.

