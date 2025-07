Ces phrases pour aider votre enfant à avoir confiance en lui

Et si quelques mots bien choisis suffisaient à construire la confiance d’un enfant ? Voici des phrases simples et puissantes à lui transmettre au quotidien.

L’art de l’affirmation sans confrontation

Apprendre à dire ce que l’on ressent sans crier, à poser ses limites sans blesser, c’est un défi pour beaucoup d’adultes — alors imaginez pour un enfant. Pourtant, dès le plus jeune âge, il est possible d’enseigner des expressions simples et respectueuses qui permettent à l’enfant d’exister pleinement, sans entrer en opposition constante.

Des psychologues comme Ann-Louise Lockhart, spécialiste en psychologie pédiatrique, ou encore Amy McCready, coach parentale et fondatrice de Positive Parenting Solutions, insistent auprès du Huffpost sur l’importance d’un vocabulaire qui renforce l’estime de soi. Le secret ? Proposer à l’enfant des phrases qu’il pourra s’approprier, comprendre et répéter, selon les situations.

Les phrases qui changent tout

1. « Je n’aime pas ça. Arrête, s’il te plaît. »

Derrière cette phrase simple, il y a une double force : la reconnaissance de l’émotion et la capacité à poser une limite claire. Cela montre à l’enfant qu’il a le droit de ne pas apprécier une situation, et surtout, qu’il peut l’exprimer calmement.

2. « Cela ne me convient pas. »

C’est une alternative élégante à une opposition frontale. Elle invite à la discussion sans confrontation. Elle donne de la légitimité au ressenti de l’enfant, tout en conservant un ton respectueux.

3. « Non, merci. »

Dire non est souvent difficile, même pour un adulte. En ajoutant un « merci », l’enfant apprend qu’il peut refuser poliment, sans culpabilité ni agressivité. Cela lui permet aussi de mieux résister à la pression du groupe ou aux sollicitations insistantes.

4. « J’ai besoin de temps pour y réfléchir. »

Cette phrase est un petit bijou pour désamorcer les décisions impulsives. Elle donne à l’enfant le droit de ne pas répondre dans l’immédiat, de se poser, de réfléchir. Un vrai geste de maturité.

5. « Je préfère faire autre chose à la place. »

Apprendre à proposer une alternative permet de sortir du simple refus pour aller vers l’affirmation de ses envies. C’est un outil formidable pour développer à la fois l’assurance et la coopération.

6. « Je respecte ce que tu dis, mais je pense… »

Ici, l’enfant apprend à exprimer une opinion différente tout en respectant celle de l’autre. C’est la base de toute communication non violente, essentielle à des relations équilibrées.

7. « Excuse-moi, j’aimerais… »

Demander de l’aide, interrompre sans déranger, prendre la parole avec tact : autant de compétences sociales que cette phrase encourage. Elle permet à l’enfant d’oser, tout en respectant les règles de l’échange.

Comment transmettre ces phrases sans pression

Utiliser le jeu de rôle

Créez des petites scènes de la vie quotidienne (à l’école, à la maison, entre amis) et faites-les jouer à votre enfant. Il pourra ainsi tester ses phrases en situation, apprendre à moduler son ton, gagner en aisance. L’objectif n’est pas la perfection, mais la pratique.

Parler de ses propres expériences

N’hésitez pas à partager des moments où vous avez dû vous affirmer, ou au contraire, où vous auriez aimé le faire. Cela crée un lien, montre à votre enfant que même les adultes apprennent encore.

Varier les formulations selon sa personnalité

Chaque enfant est unique. Si une phrase lui semble trop rigide ou pas naturelle, adaptez-la. L’idée n’est pas de lui faire réciter un manuel, mais de l’aider à trouver les mots qui lui correspondent.

Répéter avec bienveillance

La répétition est clé. Répétez ces phrases dans le quotidien, dans les histoires que vous lisez, dans vos conversations. Plus l’enfant les entendra, plus elles deviendront naturelles pour lui.

Offrir des mots à un enfant, c’est lui donner les moyens de se connaître, de s’affirmer et de se respecter tout en respectant les autres. C’est aussi lui transmettre un outil précieux : la confiance tranquille, celle qui ne crie pas mais qui pose ses limites avec clarté.