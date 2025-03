Dans le monde hyperconnecté des réseaux sociaux, une vidéo a attiré l’attention en bousculant un stéréotype bien ancré : l’idée que les papas ne sauraient pas coiffer leurs enfants. Cette affirmation vient d’être brillamment contredite par Brad Williams, connu sous le pseudonyme @thatdadlove sur Instagram. En partageant une vidéo dans laquelle il coiffe sa fille, Brad a déclenché une vague d’admiration et de remise en question sur les compétences parentales des pères.

La vidéo qui déjoue les stéréotypes

Tout commence avec une accroche « provocante » : « Les papas ne savent pas coiffer », s’affiche en grand à l’écran. Brad s’avance alors face à la caméra, peigne en main, prêt à relever le défi. Sa fille, assise, laisse son père démêler ses cheveux et réaliser une coiffure digne d’un salon de beauté. Avec précision, Brad réalise des nattes collées, ajoutant même quelques accessoires pour parfaire le résultat.

La complicité entre le père et sa fille saute aux yeux, et le talent de Brad pour manier la chevelure de sa fille est indéniable. En quelques minutes, le message est clair : oui, un papa peut tout à fait coiffer sa fille avec élégance, si certaines personnes en doutaient encore.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Brad Williams | Williams Family (@thatdadlove)

Un message fort sur la paternité

Sous la vidéo, un message simple mais puissant est noté en légende : « Les papas feront n’importe quoi pour leurs filles. Apprendre à prendre soin de leurs cheveux n’en est qu’un exemple ». Ce message résonne profondément chez de nombreux parents. Il rappelle que l’amour et l’engagement d’un père ne se mesurent pas uniquement à sa capacité à jouer au ballon ou à construire une cabane. Prendre soin de son enfant, dans toutes ses dimensions, y compris celles traditionnellement associées au « rôle maternel », fait partie intégrante de la parentalité.

La réaction des internautes ne s’est pas fait attendre. Des milliers de commentaires ont salué la patience de Brad. Certaines mamans ont avoué que leur partenaire pourrait prendre exemple sur lui, tandis que d’autres papas ont partagé leurs propres expériences en matière de coiffure. Un véritable élan de solidarité paternelle est né dans la section commentaires, montrant que Brad n’est pas seul dans cette démarche.

L’évolution des rôles parentaux

Cette vidéo illustre aussi à merveille l’évolution des rôles parentaux dans la société contemporaine. Longtemps perçus comme les « pourvoyeurs » du foyer, les pères sont aujourd’hui de plus en plus nombreux à s’impliquer activement dans les soins quotidiens de leurs enfants. Il fut un temps où coiffer un enfant, préparer le goûter ou consoler après un cauchemar étaient considérés comme des « choses de maman ». Aujourd’hui, ce genre de distinction tend à disparaître (enfin). Les papas « modernes » participent activement à toutes les facettes de la vie de leurs enfants, du changement de couche à l’organisation des anniversaires, en passant par… la coiffure.

Des études récentes confirment d’ailleurs cette tendance : selon une enquête de l’INSEE, les pères français consacrent en moyenne 45 minutes de plus par jour aux tâches domestiques et parentales qu’il y a 20 ans. Les barrières de genre s’estompent, et la parentalité devient un espace partagé, où chacun contribue à sa manière.

Une leçon de confiance pour les enfants

L’impact d’une telle implication va bien au-delà de la simple coiffure. En prenant le temps d’apprendre à tresser les cheveux de sa fille, Brad lui transmet un message de confiance et de respect. Il lui montre que son père est là pour elle, qu’il est attentif à ses besoins et qu’il valorise ce qui compte pour elle. Cette connexion émotionnelle a un impact profond sur le développement de l’enfant.

L’implication active des pères contribue à une plus grande ouverture émotionnelle et à une meilleure réussite scolaire. En prenant soin des cheveux de sa fille, Brad fait ainsi bien plus que coiffer une tresse : il construit une relation de confiance et de complicité qui renforcera son équilibre émotionnel à long terme.

Un modèle inspirant pour d’autres pères

Si la vidéo de Brad a autant touché, c’est parce qu’elle casse un stéréotype tenace : celui du père maladroit, incapable de gérer les soins de base de ses enfants. En montrant avec simplicité qu’un père peut parfaitement coiffer sa fille avec patience et minutie, Brad ouvre la voie à une vision plus équilibrée de la parentalité. Ce type de contenu est essentiel pour inspirer d’autres pères à s’investir davantage dans la vie quotidienne de leurs enfants. Le message est clair : les papas aussi savent tresser, coiffer et chouchouter leurs enfants.

La vidéo de Brad Williams incarne une évolution des mentalités autour de la paternité et du partage des responsabilités. Être parent, ce n’est pas une question de genre, mais une question d’amour, de patience et de dévouement. En défiant le stéréotype selon lequel « les papas ne savent pas coiffer », Brad nous rappelle que les compétences parentales ne sont pas une affaire de biologie, mais d’implication.