Cancer et parentalité : 8 conseils pour garder un lien fort avec ses enfants malgré la maladie

Découvrir que l’on est atteint.e d’un cancer est une épreuve déstabilisante. Entre les rendez-vous médicaux, les traitements, et la gestion des émotions, il peut être difficile de concilier la vie de parent avec cette réalité nouvelle et souvent effrayante. Pourtant, maintenir un lien fort avec ses enfants pendant cette période est essentiel, autant pour leur bien-être que pour le vôtre ! Comment garder la complicité, la communication et l’amour malgré les défis ? Voici 8 conseils pratiques et réconfortants pour vous aider à préserver la relation avec vos enfants et à les rassurer.

La transparence : adapter son discours à l’âge de l’enfant

Lorsque la maladie s’invite dans une famille, la tentation de protéger ses enfants en cachant la vérité est souvent forte. Pourtant, les enfants perçoivent bien plus de choses qu’on ne le pense. Parlez-leur de votre maladie avec des mots adaptés à leur âge. Par exemple, pour un tout-petit, on pourrait dire : « Papa/maman est malade et doit aller à l’hôpital pour guérir ». Pour les plus grand.e.s, ne pas hésiter à leur expliquer un peu plus en détail le type de cancer et le traitement, en restant rassurant.e : « Les médecins font tout ce qu’ils peuvent pour m’aider ».

Pourquoi c’est important ? Être honnête évite aux enfants de se faire leurs propres films ou de croire qu’iels ont fait quelque chose de mal. Cela renforce aussi leur confiance en vous.

Impliquer les enfants dans le quotidien, malgré la maladie

La parentalité ne s’arrête pas avec le cancer. Si votre niveau d’énergie le permet, impliquez vos enfants dans des activités du quotidien, même simples : préparer le dîner ensemble, ranger les courses, ou lire une histoire. Ces petits moments partagés sont précieux.

Astuce : créez des « moments cocooning », où chacun.e peut exprimer son ressenti de la journée. Ce peut être un rituel du soir où tout le monde partage un moment positif ou une petite anecdote.

Favoriser des activités calmes et créatives

Avec la fatigue causée par les traitements, il peut être difficile de suivre le rythme de vos enfants. Adoptez un mode de jeu plus calme, mais tout aussi riche en complicité. Les puzzles, les coloriages, ou les jeux de société sont des activités idéales pour passer du temps ensemble sans trop d’efforts physiques. L’idée ici est de se concentrer sur la qualité plutôt que la quantité. Un moment de complicité vaut bien plus qu’une journée entière d’activités.

Encourager l’expression des émotions chez vos enfants (et chez vous !)

Vos enfants traversent elleux aussi des montagnes russes émotionnelles. La peur, la colère, la tristesse… tout cela est normal, et il est essentiel de leur montrer qu’iels ont le droit d’exprimer ces émotions. Vous pouvez leur dire : « Si tu te sens triste ou en colère, tu as le droit de le dire. Je serai là pour t’écouter ».

En même temps, autorisez-vous également à exprimer vos propres sentiments. Si vous êtes triste ou fatigué.e, dites-le simplement. Cette honnêteté émotionnelle les rassure : iels se sentent moins isolé.e.s dans leur propre ressenti.

Maintenir une routine stable pour offrir un cadre rassurant

Le cancer est synonyme de chamboulements constants, mais les enfants se sentent plus en sécurité dans un cadre stable. Essayez de maintenir leurs activités et routines habituelles autant que possible : les heures de coucher, les repas en famille, les rituels du week-end.

Pourquoi c’est si important ? Les enfants se sentent rassuré.e.s par des repères stables. Ces habitudes leur montrent que, malgré la maladie, la vie continue et qu’iels peuvent compter sur certains aspects intangibles de leur quotidien.

S’appuyer, si possible, sur l’entourage pour alléger la charge mentale

Ne sous-estimez pas le pouvoir de l’entourage. Les ami.e.s, la famille, les enseignant.e.s, les associations de soutien… ces personnes peuvent être des piliers précieux. Ils peuvent par exemple emmener vos enfants à leurs activités, les aider avec leurs devoirs ou même passer du temps avec elleux pour alléger votre charge mentale.

Astuce : assurez-vous que ces proches sachent répondre aux questions que pourraient poser vos enfants sur votre état. Cela leur permettra de se sentir soutenu.e.s et de ne pas avoir peur de poser des questions.

Créer des souvenirs : l’importance des petits gestes

Même au cœur des moments difficiles, il est important de continuer à construire des souvenirs. Prenez des photos, dessinez ensemble, faites des vidéos… ces petites choses rappelleront à vos enfants que vous êtes là, même pendant cette période compliquée.

Un carnet de souvenirs est une belle idée : vous pouvez y consigner les petits moments de joie, y coller des photos, ou même dessiner. Vous y notez ce qui vous tient à cœur et y laissez des messages pour plus tard.

Cultiver l’espoir : montrer que la vie ne s’arrête pas avec le cancer

Enfin, face à la maladie, il est essentiel de montrer à vos enfants que la vie continue, que de bons moments restent possibles. Que ce soit un projet de vacances pour l’année prochaine, la planification d’un petit événement familial ou simplement parler d’un futur apaisé. Cultiver l’espoir permet de garder le moral, pour vous comme pour elleux.

Pourquoi c’est essentiel ? Avoir des perspectives aide les enfants à traverser cette période, car iels savent qu’un avenir existe malgré les épreuves actuelles.

Naviguer entre le rôle de parent et celui de patient.e peut être un défi immense, mais il est possible de préserver et même de renforcer le lien avec vos enfants pendant cette période. Plus qu’un parent parfait, les enfants ont besoin d’un parent vrai, qui les aime et leur montre que l’on peut traverser les tempêtes en restant uni.e.s.