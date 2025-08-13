PumpTok : cette tendance qui aiderait les jeunes mamans

Vie de parent
Fabienne Ba.
@breannaseibel/TikTok

PumpTok cartonne sur les réseaux sociaux : de jeunes mamans partagent en vidéo leurs séances de tirage de lait. Utile ou déroutant ? Décryptage d’une pratique plus complexe qu’elle n’y paraît.

Des quantités de lait impressionnantes

Sur PumpTok, il n’est pas rare d’apercevoir des mamans qui tirent jusqu’à 350ml, 750ml ou même 1,5L de lait en une seule séance – bien plus que la moyenne et que les besoins réels d’un bébé. Selon les experts, ces chiffres ne sont pas représentatifs : une femme tire en moyenne entre 60 et 85ml par séance, voire 700 à 900ml sur 24h en tirage exclusif. La surproduction, abondamment valorisée sur les réseaux sociaux, concerne une minorité de femmes.

Establishing a good pumping schedule early on is super important⏱️✨🍼#pumpingtip #increasemilksupply #increasemilkproduction #increasemilk #oversupplier #exclusivelypumping #pumpingschedule #pumpingadvice #pumptok #pumping #pumpingmama

Pression et comparaisons : la face cachée de PumpTok

Si certains contenus motivent, beaucoup de mamans avouent ressentir un mal-être face aux « performances » exhibées sur TikTok. Les comparaisons nourrissent frustration et doute : « Je ne fais que 50ml, est-ce normal ? », « Qu’est-ce que je fais de mal ? ». Les spécialistes rappellent que la production de lait varie énormément, et que la tendance crée trop souvent un sentiment de compétition néfaste plutôt que de soutien bienveillant.

Replying to @Chrissy I HAVE ALL YOUR ANSWERS 🪄 ✨comment PUMP to get the 🔗 #MomsofTikTok #newmomtok #newmom #pumpinglife #momsbelike #momsontiktok#pumpingmom #pumpingmama #pumpingtips #oversupplier #oversupplymom #breastmilksupply #exclusivelypumping #milktok #momtok #newmomtruths #momadvice #breastfeedingmom #increasebreastmilk #increasesupply #increasebreastmilksupply #postpartum #fourthtrimester

Chaque corps, chaque histoire : attention à l’uniformisation

Les influenceuses comme Breanna Seibel, très suivie sur PumpTok, soulignent que leur surproduction de lait n’est ni la norme, ni un idéal à atteindre. Les professionnels insistent en effet : tant que le bébé est nourri, couvert d’amour et en sécurité, il n’y a aucune raison de se sentir insuffisante ou en échec. Chaque corps fonctionne à son rythme, et la diversité des expériences reste la règle, pas l’exception.

Une tendance, des limites

Si PumpTok peut aider certaines femmes à s’informer sur l’allaitement ou le tirage, il convient donc de garder du recul sur les images virales. Les experts recommandent de prioriser le bien-être mental des jeunes mamans, éviter les comparaisons et consulter si le moindre doute persiste quant à sa propre lactation ou sa santé.

PumpTok soulève ainsi le débat : entre inspiration, injonctions et pression, la tendance reflète surtout la diversité des parcours maternels. Pour vivre l’allaitement sereinement, la seule véritable règle reste d’écouter son corps, ses besoins… et son bébé.

Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
