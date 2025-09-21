Pieds-nus, cette maman bat un record complètement fou !

À Christchurch (Nouvelle-Zélande), Gabrielle Wall a récemment relevé un défi insolite : courir 100 mètres pieds nus sur une piste de 300 kg de LEGO, décrochant le Guinness World Record sous les yeux admiratifs du web.

Un défi unique né d’une « bucket list »

Suite à un problème de santé, Gabrielle s’est lancée un objectif original : entrer au Guinness World Records avec une épreuve nouvelle. L’association « Imagination Station » a permis de réunir les briques de LEGO nécessaire pour transformer cette « torture parentale » en performance officielle.

Des mois d’entraînement

Afin d’endurcir ses voûtes plantaires, Gabrielle a vécu pieds nus pendant des mois et s’est entraînée avec une piscine gonflable remplie de LEGO. Foulée adaptée, préparation physique et sang-froid ont été essentiels pour réaliser l’exploit : 24,75 secondes malgré un léger trébuchement.

Un exploit devenu phénomène viral

La vidéo du record, partagée sur les réseaux par Guinness World Records, a depuis généré des millions de vues et l’admiration des internautes, avec une pluie de commentaires humoristiques (la marque Adidas lui propose même des chaussures pour le prochain défi).

En définitive, Gabrielle Wall prouve qu’avec détermination et humour, il est possible de transformer une « douleur universelle » en record inoubliable. Elle précise préférer désormais construire avec des LEGO… plutôt que marcher dessus.