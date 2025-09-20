« C’est royal » : les repas incroyables servis dans les maternités en Suisse aux mamans

Si dans la plupart des pays, les nouvelles mères reçoivent des plats de cantine enveloppés de cellophane au goût insipide, en Suisse elles ont droit à un menu digne d’un grand restaurant. De quoi récompenser les femmes après un accouchement éprouvant et rattraper neuf mois de privation en gourmandise. La vidéo de ce service cinq étoiles a fait réagir la webosphère tout entière.

En Suisse, des plats de maternité qui font rêver

Quand on pense aux repas servis à la maternité, on imagine un pot de compote allégé en sucre, une barquette surgelée encore à moitié froide, de la salade sans vinaigrette et des fruits un peu fripés. Le plateau n’est pas très ragoûtant et ravive les vilains souvenirs du self. Tant et si bien que certaines mères commandent à manger depuis leur chambre. Beaucoup d’entre elles veulent passer leurs envies de sushis ou se délecter d’autres plats « interdits » dont elles n’ont pas connu la saveur depuis le début de la grossesse.

Et pour qu’elles reprennent des forces après un accouchement éreintant, les maternités suisses leur proposent des repas presque gastronomiques, à la hauteur de leur appétit et de leurs papilles. Là-bas, pas de nourriture fade semblable à celle de l’avion, ni de pain rassis et encore moins de macédoine (qui nous a traumatisé pendant l’adolescence). Sur Instagram, la vidéo de @sofiadiscoveries, une résidente suisse, témoigne d’un accueil irréprochable.

Les repas arrivent dans des assiettes avec des cloches par-dessus, comme dans les palaces. À l’intérieur : du rosbeef, des courgettes farcies, des arancini maison, des pâtes à la bolognaise. Le tout accompagné de julienne de légumes et des fagots de haricot. Un véritable festin pour honorer l’incroyable travail des mamans et choyer leurs corps comme il se doit. En Suisse, le repas post-partum est visiblement une célébration. Alors que de nombreuses mères grimacent à la vue des repas plastifiés, en Suisse, elles ont hâte de voir débarquer le chariot et on comprend mieux pourquoi.

Une vidéo alléchante qui a fait le tour de la toile

En Suisse, contrée hospitalière qui sait recevoir, les plateaux-repas sont plus proches des restaurants étoilés que de la cantine. Les mères, fatiguées, mais comblées, sont traitées comme des stars et ont presque l’impression de s’appeler Beyoncé. Cette cuisine de chef, servie sur les genoux des jeunes mamans encore en chemise d’hôpital, n’a pas manqué de faire réagir les internautes.

La vidéo de Sofia a d’ailleurs été visionnée par un million de personnes, visiblement toutes surprises par ce service de haute qualité. Les mères n’ont pas tardé à comparer leur expérience gustative post-naissance dans la barre des commentaires. « Moi quand j’ai accouché on m’a direct mis à la diet », regrette l’une d’elles, qui s’est vue infliger des épinards sans crème et du poisson aux allures de brique. « Ça ressemble à de la pâté pour chat chez nous », plaisante une autre, originaire de la France voisine.

Cette vidéo est loin d’être de la mise en scène. Sofia a accouché dans la maternité privée Daler de Fribourg, un lieu prestigieux où le confort n’est pas en option. Les Suissesses qui ont donné la vie entre ces murs la dépeignent comme la « Rolls Royce » des maternités. Et la créatrice de contenu, food addict dealeuse de bonnes adresses, clarifie un point : « C’est pris en charge par l’assurance ».

Et même un choix à la carte !

Au-delà de la présentation minutieuse et de la finesse en bouche, l’établissement de santé répond aux envies gustatives des mamans. Il le précise dans les commentaires. « Chaque patient, qu’il soit assuré en division commune, demi-privée ou privée, peut choisir entre deux menus, sans frais supplémentaires. Une carte saisonnière est également à leur disposition pour encore plus de variété ».

Alors qu’en France, les femmes qui accouchent dans le public doivent se contenter de lentilles sans sel et de purée réhydratée, en Suisse, elles sont bien mieux loties. Des internautes ont eu le même traitement premium dans d’autres pays. « En clinique au Maroc j’ai eu aussi un super repas. Avec des aliments galactogènes et réconfortants », dit par exemple l’une d’elles.

Les mères ne sont pas toutes logées à la même enseigne. Certaines ont des repas qui suscitent des haut-le-cœur. À l’inverse, d’autres profitent de mets esthétiques et goûtus qui attirent la salive au coin de la bouche. Ça varie d’une maternité à l’autre et il y a des pays qui sont plus exigeants sur les repas. Les mamans méritent mieux qu’un yaourt et une tranche de poulet plastifié.