Ce que vous ignorez sur les « beige moms », ces mères critiquées

Le monde ne cesse de se ternir. Le seul univers encore doté de nuances vives et pétillantes est celui des enfants, à condition de ne pas avoir une « beige moms ». Cette mère allergique aux teintes vitaminées, qui décline le beige de la penderie du bas âge à la caisse à jouets, est encore incomprise. Les autres parents l’accusent de saboter le bonheur de leur enfant à cause de leur préférence chromatique.

L’esthétique beige : choix de style ou obsession du contrôle ?

Elles voient le monde dans une seule teinte : le beige. Elles ont un intérieur épuré et pas une trace de couleurs entre leurs murs ou sur leur silhouette. Même les jouets de leur enfant tirent sur le sable, le crème et le grès. Chez elles, pas de peluches criardes, de dinette fluo, ni de légo multicolore. Ces femmes-là vivent dans un décor monochrome où les couleurs vives n’ont pas leur place. On les appelle les « beige moms » et elles se sont fait connaître sur les réseaux, sur fond de vidéo unboxing et de room tour.

Leur plus grande phobie ? Les salopettes flashy, les bottes de pluie jaune poussin, les rubicks cube, les xilophones… En clair tout ce qui contient de la couleur. Alors que d’ordinaire, l’espace des enfants est parsemé de jaune, de bleu, de rouge et de vert, les beige moms, elles, appliquent leur politique de la couleur zéro. Un lieu monotone où des girafes blanches côtoient des chevaux à bascule en bois et des arc-en-ciel éteints.

Pour certaines mères, opter pour des jouets ou une déco minimaliste n’a rien d’une lubie. C’est un moyen d’éviter la surcharge sensorielle au quotidien. La créatrice de contenu Nattie Powell, pointée du doigt pour avoir repeint un sapin de Noël en des tons neutres pour sa fille, justifie ce parti-pris. « En tant que parents et mamans, nous avons tellement de jouets colorés et éclatants, et parfois, cela peut être vraiment trop stimulant à la fin de la journée ». Ce choix n’est donc pas seulement esthétique : il répond à un besoin de cohérence dans l’espace familial, où l’adulte doit aussi se sentir bien.

Mais la science dit autre chose

À la vue de ces chambres d’enfant ternes et de ces tenues de junior blafardes, les internautes ne cachent pas leur colère. Ils accusent les beige moms de priver leurs enfants de stimulation visuelle et, pire encore, de leur imposer une vision aseptisée de l’enfance. Selon eux, cette couleur ennuyeuse risque de déteindre sur le bien-être de l’enfant. Pour beaucoup, un monde sans couleur est un monde sans vie.

Or, si les critiques fusent, les spécialistes se veulent rassurants. Le Dr Roberta Golinkoff, professeure en psychologie et en éducation à l’Université du Delaware, redore ainsi la réputation des beige moms. « Chacun a le droit de décorer sa maison comme bon lui semble : rose, bleu, beige. Cela ne fera aucun mal à un enfant, absolument pas, car il voit toutes sortes de couleurs à l’extérieur… de manière naturelle ».

En clair : peu importe si votre salon ressemble à un moodboard Pinterest beige, votre enfant sera exposé à mille nuances au parc, à l’école ou simplement en observant la nature. L’équilibre se crée dans la diversité des expériences, pas uniquement dans les jouets ou la peinture des murs.

Le vrai enjeu : l’interaction, pas la déco

Les experts sont unanimes : ce qui façonne le développement d’un enfant, ce n’est pas la couleur de ses jouets, mais la qualité des échanges avec ses parents. Le Dr Tricia Skoler, spécialiste du développement du nourrisson au Hunter College, insiste sur ce point. « Nous savons que l’interaction avec une autre personne améliore l’apprentissage et la communication des bébés. Une façon de susciter l’engagement et l’interaction entre bébés et adultes est donc de créer des environnements qu’ils apprécient tous les deux ».

En résumé : si une ambiance beige permet à la mère de se sentir plus détendue et donc plus disponible émotionnellement, l’enfant en profite aussi. Ce n’est pas la couleur qui compte, mais la chaleur du lien.

Ce n’est pas parce qu’une beige mom décline sa teinte préférée du sol au plafond et plébiscite des jouets incolores que son enfant ne peut pas voir la vie en rose. Parce qu’au final, un enfant peut baigner dans la couleur mais avoir un quotidien maussade. Et être une beige mom, ça évite aussi de tomber la tête la première dans le cliché du rose-fille et du bleu-garçon.