À la plage, cette mère déclenche une avalanche de critiques

Tammy Hembrow, créatrice de contenu et entrepreneure fitness australienne, est habituée à faire parler d’elle. Connue en effet pour ses programmes sportifs, ses publications lifestyle et sa franchise sur la maternité, elle s’est récemment retrouvée au cœur d’une nouvelle tempête médiatique. En cause : une série de photos partagées cet été 2025, où elle apparaît à la plage.

Une tenue applaudie… et vivement critiquée

Sur Instagram, les clichés montrent Tammy Hembrow posant sur le sable, le sourire aux lèvres. Certains de ses abonnés y voient une femme épanouie, qui affiche fièrement son corps et profite simplement du soleil. D’autres se montrent bien plus critiques, estimant que la tenue, jugée « trop révélatrice » ou « peu fonctionnelle », n’est pas compatible avec son rôle de mère de famille.

Cette vague de commentaires soulève une fois de plus un débat récurrent : les femmes, et en particulier les mères, ont-elles le droit de s’habiller comme elles l’entendent sans être jugées ?

Un débat sur les normes de beauté

Outre les critiques sur sa tenue, Tammy Hembrow fait également l’objet de réflexions plus larges sur les normes de beauté irréalistes véhiculées sur les réseaux sociaux. Son physique athlétique et ses mises en scène très travaillées nourrissent des discussions sur la pression sociale ressentie par certaines femmes face à des standards difficilement atteignables.

Par ailleurs, certains internautes ont exprimé leur inquiétude en la voyant exposée au soleil, quelques mois seulement après avoir révélé qu’elle avait subi l’ablation d’un mélanome. Plusieurs voix l’ont accusée de « ne pas donner l’exemple, notamment auprès de ses jeunes followers ».

Une visibilité qui dérange

Cette nouvelle polémique illustre une réalité – malheureusement – bien connue des figures publiques féminines : la moindre exposition peut devenir prétexte à jugement. Entre soutien et désapprobation, Tammy Hembrow continue de faire face à la critique, tout en affichant fièrement ses choix et son image. Pour elle, comme pour tant d’autres, la liberté d’être soi-même reste encore un combat quotidien.

Cette affaire met ainsi en lumière un dilemme plus large : celui de la liberté individuelle face aux attentes sociales. Que ce soit sur le plan vestimentaire, physique ou comportemental, les femmes restent scrutées et jugées. Au-delà de la polémique, l’expérience de Tammy Hembrow ouvre la réflexion sur le respect, la tolérance et la nécessité de repenser les normes imposées aux mères et aux femmes en général.