À la plage, cette mère déclenche une avalanche de critiques

Vie de parent
Léa Michel
@tammyhembrow/Instagram

Tammy Hembrow, créatrice de contenu et entrepreneure fitness australienne, est habituée à faire parler d’elle. Connue en effet pour ses programmes sportifs, ses publications lifestyle et sa franchise sur la maternité, elle s’est récemment retrouvée au cœur d’une nouvelle tempête médiatique. En cause : une série de photos partagées cet été 2025, où elle apparaît à la plage.

Une tenue applaudie… et vivement critiquée

Sur Instagram, les clichés montrent Tammy Hembrow posant sur le sable, le sourire aux lèvres. Certains de ses abonnés y voient une femme épanouie, qui affiche fièrement son corps et profite simplement du soleil. D’autres se montrent bien plus critiques, estimant que la tenue, jugée « trop révélatrice » ou « peu fonctionnelle », n’est pas compatible avec son rôle de mère de famille.

Cette vague de commentaires soulève une fois de plus un débat récurrent : les femmes, et en particulier les mères, ont-elles le droit de s’habiller comme elles l’entendent sans être jugées ?

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Tammy Hembrow 🐚 (@tammyhembrow)

Un débat sur les normes de beauté

Outre les critiques sur sa tenue, Tammy Hembrow fait également l’objet de réflexions plus larges sur les normes de beauté irréalistes véhiculées sur les réseaux sociaux. Son physique athlétique et ses mises en scène très travaillées nourrissent des discussions sur la pression sociale ressentie par certaines femmes face à des standards difficilement atteignables.

Par ailleurs, certains internautes ont exprimé leur inquiétude en la voyant exposée au soleil, quelques mois seulement après avoir révélé qu’elle avait subi l’ablation d’un mélanome. Plusieurs voix l’ont accusée de « ne pas donner l’exemple, notamment auprès de ses jeunes followers ».

Une visibilité qui dérange

Cette nouvelle polémique illustre une réalité – malheureusement – bien connue des figures publiques féminines : la moindre exposition peut devenir prétexte à jugement. Entre soutien et désapprobation, Tammy Hembrow continue de faire face à la critique, tout en affichant fièrement ses choix et son image. Pour elle, comme pour tant d’autres, la liberté d’être soi-même reste encore un combat quotidien.

Cette affaire met ainsi en lumière un dilemme plus large : celui de la liberté individuelle face aux attentes sociales. Que ce soit sur le plan vestimentaire, physique ou comportemental, les femmes restent scrutées et jugées. Au-delà de la polémique, l’expérience de Tammy Hembrow ouvre la réflexion sur le respect, la tolérance et la nécessité de repenser les normes imposées aux mères et aux femmes en général.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
Un bébé exclu d’une crèche, sa mère dénonce une injustice

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Un bébé exclu d’une crèche, sa mère dénonce une injustice

Un petit garçon de 20 mois a récemment été renvoyé d’une micro-crèche à Saint-Michel-sur-Orge (Essonne, en région Île-de-France)...

Ces prénoms français seront les plus donnés en 2026 !

Prénoms courts, sonorités douces et ouverture internationale : le palmarès prévisionnel de l’INSEE pour 2026 révèle une tendance...

« Trop jeune pour être mère », « trop vieille pour avoir un enfant » : la maternité jugée à chaque âge

La maternité est souvent soumise à des jugements selon l’âge. À un extrême, certains reprochent aux femmes d’être...

Après avoir donné naissance à son enfant, cette Italienne de 33 ans passe un concours… à l’hôpital !

En Sicile, une jeune maman pensait devoir renoncer à un concours universitaire crucial à cause de son accouchement....

Elle accouche sur le quai, son bébé se fait offrir les transports jusqu’à ses 18 ans

Il était environ 9 heures du matin, mi-août, lorsque la scène s’est déroulée sous les yeux des usagers...

Êtes-vous prête à être mère ? 5 questions essentielles

Se demander si l’on souhaite devenir mère est une démarche intime, parfois un peu vertigineuse. Entre les injonctions...