Ce prénom ancien revient en force en 2025 !

Si vous attendez un petit garçon et que vous n’avez pas encore trouvé le prénom idéal, laissez-nous vous souffler une idée qui fera fureur en 2025. Non, il ne s’agit pas d’un prénom venu d’une île lointaine ou d’une tendance inspirée des réseaux sociaux. Il s’agit d’un prénom ancien : Octave. Ce prénom au goût rétro, qui semblait un peu « d’un autre temps », est sur le point de faire son grand retour. Si vous cherchez un prénom à la fois original et chargé de sens, Octave pourrait être exactement ce que vous cherchez !

Un prénom aux racines profondes

Originaire du latin « Octavius », Octave signifie tout simplement « huitième ». Ce prénom était ainsi traditionnellement donné aux enfants qui occupaient la huitième place dans la fratrie ou à ceux nés au huitième mois de l’année. Aujourd’hui, il est plutôt rare d’avoir une fratrie aussi nombreuse, mais cela n’empêche pas ce prénom de briller de mille feux. Même votre premier-né pourrait donc très bien se voir attribuer ce prénom à la fois noble et intemporel.

Bien qu’il ne soit jamais totalement tombé dans l’oubli, Octave connaît un retour en force. Si l’on jette un œil aux statistiques récentes, on constate qu’il a gagné en popularité au cours des dernières années. En 2019, pas moins de 344 garçons ont été prénommés Octave en France, un pic notable dans l’histoire récente du prénom. Depuis 2016, sa popularité n’a cessé de croître, confirmant qu’il est en train de revenir en force.

Un prénom aux multiples références historiques

Avez-vous déjà remarqué à quel point les prénoms qui semblaient « désuets » dans les années 90 ou 2000 sont aujourd’hui redevenus ultra-tendance ? Le phénomène se vérifie partout, des prénoms dits féminins comme « Suzanne » ou « Hélène » aux prénoms dits masculins comme « Georges » ou « Henri ». Octave est un des prochains sur la liste des grands retours ! Avec son style vintage et son côté raffiné, il coche toutes les cases pour être l’un des prénoms les plus en vogue l’année prochaine. Il faut dire que les prénoms rétro sont des valeurs sûres.

Si vous êtes amateur·rice de littérature, sachez en plus que le prénom Octave a été porté par plusieurs personnalités historiques qui ont marqué leur époque. Un exemple marquant : Octave Mirbeau, écrivain et journaliste français prolifique de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Si vous avez plutôt un penchant pour les sciences et les innovations, Octave Chanute, un ingénieur américain d’origine française, pionnier de l’aviation, pourrait bien être la source d’inspiration idéale pour votre futur scientifique. De quoi inspirer de grandes ambitions à votre petit Octave !

Alors, prêt·e à faire une petite place pour « Octave » dans votre liste de prénoms favoris ? Loin d’être figé dans le passé, ce prénom a cette capacité rare de traverser les époques tout en restant moderne et en phase avec les tendances. En 2025, attendez-vous à voir des petits Octave envahir les cours de récréation !