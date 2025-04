Parents en 2025 : ces prénoms seraient synonymes de destin positif

Et si un simple prénom suffisait à attirer la chance, le bonheur ou même le succès ? En 2025, certains prénoms porteraient en eux un petit supplément d’âme… et de magie.

Le prénom, un nouveau porte-bonheur ?

Tandis que les futurs parents s’interrogent sur le prénom idéal pour leur bébé à venir, une étude originale, menée par Casino Days, vient ajouter un argument inattendu à la balance : et si le prénom influençait notre chance dans la vie ? Fini les trèfles à quatre feuilles ou les étoiles filantes : il suffirait de s’appeler d’une certaine façon pour que le destin s’illumine.

Iris, Felicia et Beata

En tête du classement : Iris. Porteuse de sagesse et d’équilibre, Iris n’est pas seulement le nom d’une jolie fleur. Dans la mythologie grecque, elle est la messagère des dieux, symbole de communication et d’harmonie. Avec plus de 780 000 porteuses à travers le monde, ce prénom inspire calme et sérénité – une belle promesse de vie douce.

Vient ensuite Felicia, qui ne laisse guère place au doute sur ses intentions. Dérivé du latin « felix », qui signifie « heureux », ce prénom évoque directement la déesse Fortuna, incarnation de la chance dans la Rome antique. Porté par environ 670 000 personnes, Felicia incarne la joie de vivre et les surprises bienveillantes du destin.

Et enfin Beata, un prénom moins répandu mais profondément spirituel. Signifiant « bénie » en latin, Beata évoque protection, foi et bienveillance. C’est le prénom qui sonne comme une promesse silencieuse : celle d’une vie paisible, lumineuse, entourée d’ondes rassurantes.

Ayan et Penny

Ayan, prénom d’origine somalienne, signifie tout simplement… « chance ». Rare et puissant, il affiche clairement son ambition : attirer le positif comme un aimant. Pour les parents en quête d’un prénom à la fois singulier et porteur de sens, Ayan coche toutes les cases.

Autre prénom inattendu : Penny. Il fait référence à une superstition anglo-saxonne bien connue : « Find a penny, pick it up, and all day long you’ll have good luck » (« Trouve une pièce, ramasse-la, et tu auras de la chance toute la journée »). Ce prénom charmant et vintage évoque à la fois la simplicité du bonheur et une touche de magie quotidienne.

Quand le choix du prénom devient symbolique

Bien sûr, personne ne peut prédire la vie d’un enfant en fonction de son prénom. Ces tendances montrent toutefois combien le choix du prénom est devenu un geste chargé de sens : on ne choisit plus seulement un joli son, mais une histoire à transmettre, un vœu silencieux pour le futur. Opter pour un prénom comme Iris, Beata ou Penny, c’est un peu comme glisser un petit sort de protection dans le berceau. Et même si la vie reste imprévisible, pourquoi ne pas y mettre dès le départ une touche d’optimisme ?

En 2025, les prénoms ne se contentent plus d’être beaux : ils veulent inspirer, protéger, élever. Cette sélection de prénoms « chanceux » ne dictera peut-être pas le destin des personnes qui les portent, mais elle illustre une belle envie : celle de croire en des lendemains lumineux, où chaque enfant commence son chemin avec un nom qui lui veut du bien.