Elle donne vie aux dessins d’enfants… et le résultat est bluffant !

D’une main fébrile et guidés par leur imagination débordante, les enfants expriment leur créativité sur feuille blanche. Ces dessins à l’effigie de bonshommes difformes, d’animaux hybrides ou encore de licornes magiques finissent trop souvent au fond d’un tiroir. Ils ne sont pas appréciés à leur juste valeur. Pourtant, les enfants y mettent tout leur cœur. Alors pour que ces personnages aux courbes irrégulières et au physique polymorphe ne tombent pas dans l’oubli, Marie alias « Les Nonuches », les fait sortir du papier et les transforme en peluche. Pour ces enfants, c’est une magicienne. Sous l’aiguille de Marie, l’ami imaginaire devient réel.

Les dessins des enfants métamorphosés en peluches

Un monstre bleu aux yeux asymétriques, un hibou croisé avec une patate ou encore un chat allongé aux allures de marbré. Ces créatures atypiques tout droit sorties de la tête des enfants ornent les feuilles blanches. Mais elles connaissent généralement un triste sort et ne voient jamais la lumière du jour. Ce que les enfants créent de toute pièce à coup de feutre et de crayons de couleur atterri souvent dans une pochette, à l’abri des regards.

Avec « Les Nonuches », Marie leur réserve un avenir plus joyeux. Elle donne naissance à ces personnages conçus à l’encre de l’innocence et de la candeur. Comme la marraine la bonne fée dans « Cendrillon », Marie transforme ces créatures de papier en des peluches plus vraies que nature. Émue par le dessin d’une petite fille, trop beau pour rester à l’état de croquis, elle a décidé de lui donner un corps et d’en faire un compagnon palpable, que la fillette peut toucher et câliner à sa guise.

Aujourd’hui, elle reçoit des dizaines de dessins par semaine et aucun patron ne se ressemble. Dinosaures multicolores, chats ailés, princesses-pirates ou encore girafe à lunettes… chaque création est unique, à l’image de son propriétaire. À travers « Les Nonuches », Marie honore divinement ce que les adultes voient comme des « gribouillages » mais que les enfants considèrent comme du « grand art ».

Une couturière aux allures de magicienne

Marie n’a pas de baguette magique mais une bobine, du fil et une machine à coudre. Lorsqu’elle pratique son art et met en forme les créatures fantastiques des enfants, elle respecte l’œuvre originale. Elle conserve la spontanéité et les « imperfections » charmantes de ces dessins, tout en leur apportant une dimension tactile et émotionnelle.

Un visage disproportionné, des lignes tremblantes, des couleurs qui débordent. Elle garde ces petits détails qui font la singularité de ces toiles. Ces personnages, qui ne feraient pas du tout tache dans un film Pixar, sont loin d’être parfaits. En revanche, ils ont le mérite d’être authentiques et de ne ressembler à aucun autre.

Des créations qui ont une valeur sentimentale forte

Contrairement aux peluches du marché croisées entre de nombreuses mains potelées, les créations de Marie n’existent qu’en un seul exemplaire. Aux antipodes du nounours tiré à quatre épingles, du lapin au charme conventionnel et du dinosaure minimaliste aux lignes épurées, les peluches qui se réveillent dans l’atelier de Marie sont bien plus fantaisistes. Quelle fierté pour les enfants de pouvoir toucher leurs œuvres autrement qu’avec leurs yeux.

Ce personnage dont ils ont tiré le portrait lors des après-midi pluvieux se présente à eux en chair et en os ou plutôt en mousse et en jersey de velours. C’est un peu un rêve qui devient réalité. Cette peluche pas comme les autres, qui retranscrit l’esprit créatif des bambins, se mue alors en partenaire de tous les jours. Elle est au cœur de toutes les aventures et ne quitte jamais les bras de leurs heureux inventeurs.

Celle qui se présente humblement comme une « distributrice de bonheur » et qui a un garage semblable au décor de « Monstre & Cie » met son talent au service des enfants. Un projet inclusif et inspirant, qui prouve que l’imagination n’a pas de limites… tant qu’on lui donne un coup de pouce (ou plutôt d’aiguille) ! La prochaine fois que votre enfant vous tend un dessin, vous savez quoi en faire… Célébrez-les comme il se doit avec Les Nonuches.