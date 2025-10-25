« C’est ridicule ! » : le prénom du bébé de ce couple fait débat

Les créateurs de contenu américains Corey et Lea, « stars » montantes de TikTok, ont une nouvelle fois fait parler d’eux. Le couple, suivi par des millions d’abonnés, a révélé le prénom de leur premier enfant dans une récente vidéo. Et comme à leur habitude, leur choix n’est pas passé inaperçu.

Un prénom unique dévoilé

Les influenceurs Corey et Lea ont partagé une vidéo sur leurs plateformes sociales montrant leur nouveau-né vêtu d’un body personnalisé avec son prénom brodé : Adventure. Le clip, accompagné de la chanson « Feeling Good » de Michael Bublé, montrait leur fils dans une tenue beige ornée d’un ours en peluche.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cory Worldd (@corysworlddd)

Réactions mitigées sur les réseaux sociaux

Ce choix de prénom a déclenché une vague de réactions parmi leurs abonnés. Beaucoup ont qualifié ce prénom de « ridicule », estimant que donner à un enfant le prénom « Adventure » ressemblait davantage à « une tentative de provoquer ou de rechercher des clics et des vues ». Un utilisateur a écrit : « Ceci est une blague, appeler un enfant Adventure est ridicule, arrêtez d’essayer d’être différents ». Un autre a déclaré que c’était « tout simplement mal » et que « l’on nomme une personne pour la vie, pas un chien ».

Des défenseurs du prénom

Certains fans ont en revanche pris la défense du couple, trouvant le prénom « original et attachant ». Une utilisatrice d’Instagram a affirmé que « Adventure est mignon, Ady pour faire court !!! ». D’autres ont exprimé leur amour pour ce choix unique, affirmant que c’était un « beau garçon avec un beau prénom ».

Corey et Lea, qui ont accueilli leur bébé fin septembre, continuent finalement de captiver l’attention du public avec leur vie et leurs choix, même si ceux-ci ne font pas toujours l’unanimité.