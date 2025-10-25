« C’est ridicule ! » : le prénom du bébé de ce couple fait débat

Vie de parent
Léa Michel
@corysworlddd/Instagram

Les créateurs de contenu américains Corey et Lea, « stars » montantes de TikTok, ont une nouvelle fois fait parler d’eux. Le couple, suivi par des millions d’abonnés, a révélé le prénom de leur premier enfant dans une récente vidéo. Et comme à leur habitude, leur choix n’est pas passé inaperçu.

Un prénom unique dévoilé

Les influenceurs Corey et Lea ont partagé une vidéo sur leurs plateformes sociales montrant leur nouveau-né vêtu d’un body personnalisé avec son prénom brodé : Adventure. Le clip, accompagné de la chanson « Feeling Good » de Michael Bublé, montrait leur fils dans une tenue beige ornée d’un ours en peluche.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Cory Worldd (@corysworlddd)

Réactions mitigées sur les réseaux sociaux

Ce choix de prénom a déclenché une vague de réactions parmi leurs abonnés. Beaucoup ont qualifié ce prénom de « ridicule », estimant que donner à un enfant le prénom « Adventure » ressemblait davantage à « une tentative de provoquer ou de rechercher des clics et des vues ». Un utilisateur a écrit : « Ceci est une blague, appeler un enfant Adventure est ridicule, arrêtez d’essayer d’être différents ». Un autre a déclaré que c’était « tout simplement mal » et que « l’on nomme une personne pour la vie, pas un chien ».

Des défenseurs du prénom

Certains fans ont en revanche pris la défense du couple, trouvant le prénom « original et attachant ». Une utilisatrice d’Instagram a affirmé que « Adventure est mignon, Ady pour faire court !!! ». D’autres ont exprimé leur amour pour ce choix unique, affirmant que c’était un « beau garçon avec un beau prénom ».

Corey et Lea, qui ont accueilli leur bébé fin septembre, continuent finalement de captiver l’attention du public avec leur vie et leurs choix, même si ceux-ci ne font pas toujours l’unanimité.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
Après 40 ans, elles choisissent de devenir mères

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Après 40 ans, elles choisissent de devenir mères

Quand une femme devient mère après 40 ans, les réactions sont rarement neutres. Entre les soupirs incrédules, les...

Les bébés plus calmes dans les bras de papa ? La vidéo qui fait réagir le monde entier

Les pères de famille semblent avoir le don d’apaiser les pleurs de bébé comme des calmants humains. Dans...

La vidéo de ce papa qui surfe avec sa fille fait fondre les internautes

Sur Instagram, le surfeur professionnel originaire d’Honolulu (Hawaï), Zeke Lau (@zekelau), partage une vidéo pleine de tendresse où...

Pourquoi la parentalité hollandaise inspire le monde entier

Les enfants néerlandais figurent régulièrement parmi les plus heureux au monde, un résultat qui interpelle les familles ailleurs....

« Je n’ai pas aimé ma fille » : le témoignage d’une mère choque

Sur TikTok, Justine alias @mamaetceteraa a partagé une vidéo bouleversante dans laquelle elle confie avoir mis du temps...

« Ce prénom est une blague ? » : il juge le prénom de sa nièce « inacceptable »

Face à l’éternel casse-tête du choix de prénom, sur Reddit, un jeune homme a voulu aider sa sœur...