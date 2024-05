Soleil et bébé : repérez rapidement les signes d’un coup de chaleur

L’arrivée des beaux jours invite à passer du temps à l’extérieur avec nos bouts de chou. Cependant, le soleil peut parfois devenir un ennemi invisible pour les bébés. Le coup de chaleur, un problème sérieux et souvent minimisé, peut survenir rapidement. Il est alors crucial de savoir identifier les signes avant-coureurs et d’agir rapidement pour éviter les complications. Voici donc tout ce que vous devez savoir pour protéger votre bébé des dangers d’un coup de chaleur.

Qu’est-ce qu’un coup de chaleur ?

Le coup de chaleur (ou hyperthermie) survient lorsque le corps ne peut plus réguler sa température interne face à des conditions de chaleur extrême. Chez les bébés et les jeunes enfants, qui régulent mal leur température corporelle, le risque est encore plus élevé. Les bébés ont une surface corporelle proportionnellement plus grande par rapport à leur poids, ce qui signifie qu’ils peuvent absorber la chaleur plus rapidement que les adultes.

Les signes à surveiller

Savoir reconnaître les signes d’un coup de chaleur est essentiel pour agir rapidement. Voici ce qu’il faut garder à l’esprit.

Fièvre élevée. Si la température de votre bébé atteint 39°C (102°F) ou plus, c’est un signe de coup de chaleur.

Si la température de votre bébé (102°F) ou plus, c’est un signe de coup de chaleur. Peau chaude et rouge. La peau de votre bébé peut être chaude, rouge et sèche au toucher.

La peau de votre bébé peut au toucher. Transpiration excessive ou absence de transpiration. Un bébé en coup de chaleur peut transpirer beaucoup ou, à l’inverse, cesser de transpirer.

Un bébé en coup de chaleur peut ou, à l’inverse, cesser de transpirer. Irritabilité ou léthargie. Votre bébé peut sembler agité, irritable ou faible , avec peu ou pas d’énergie.

Votre bébé peut sembler , avec peu ou pas d’énergie. Respiration rapide. Une respiration rapide ou difficile peut également être un signe de coup de chaleur.

Que faire en cas de coup de chaleur ?

Si vous pensez que votre bébé présente des signes de coup de chaleur, agissez rapidement, mais calmement.

Mettez votre bébé à l’ombre ou dans un endroit frais. Rentrez à l’intérieur si possible, ou trouvez un endroit ombragé. Retirez l’excès de vêtements. Déshabillez légèrement votre bébé pour aider à refroidir son corps. Rafraîchissez votre bébé. Utilisez de l’eau fraîche pour le vaporiser ou le tamponner doucement sur la peau. Un bain tiède peut aussi aider. Donnez à boire à votre bébé. Si votre bébé est assez grand pour boire de l’eau, donnez-lui de petites quantités pour l’hydrater. Surveillez attentivement. Restez à l’affût de tout changement dans l’état de votre bébé. Si les symptômes persistent ou s’aggravent, appelez immédiatement un.e médecin ou le service d’urgence.

Prévention : rester en sécurité au soleil

La meilleure façon de protéger votre bébé contre le coup de chaleur est de prendre des mesures préventives.

Limitez le temps passé à l’extérieur par temps chaud. Évitez les heures les plus chaudes de la journée (habituellement entre 10 heures et 16 heures).

Évitez les heures les plus chaudes de la journée (habituellement entre 10 heures et 16 heures). Gardez votre bébé au frais. Utilisez un ventilateur ou la climatisation à la maison. Lorsque vous êtes dehors, utilisez un parasol ou une tente ombragée pour créer un espace frais.

Utilisez un ou la à la maison. Lorsque vous êtes dehors, utilisez un ou une pour créer un espace frais. Habillez votre bébé légèrement. Optez pour des vêtements légers et respirants , de préférence en coton.

Optez pour des vêtements , de préférence en coton. Hydratez régulièrement votre bébé. Donnez à boire à votre bébé fréquemment, surtout pendant les périodes de chaleur intense.

Donnez à boire à votre bébé fréquemment, surtout pendant les périodes de chaleur intense. Ne laissez jamais votre bébé seul dans la voiture. Même par temps frais, la température à l’intérieur d’une voiture peut monter à des niveaux dangereux en quelques minutes.

Profiter du soleil avec votre bébé peut être une expérience merveilleuse, mais cela nécessite une vigilance adéquate. Gardez toujours un œil sur votre bébé et ne sous-estimez jamais les effets potentiellement graves du soleil. Avec les bonnes précautions, vous pouvez profiter pleinement des activités estivales tout en gardant votre bébé en bonne santé.