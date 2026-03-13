À Londres, un atelier apprend aux papas à coiffer leurs filles

Apprendre à faire une tresse ou une queue-de-cheval peut sembler simple, mais pour certains parents, ces gestes ne vont pas toujours de soi. À Londres, une initiative originale propose d’y remédier. Lors d’un atelier organisé dans un pub et largement diffusé sur les réseaux sociaux, des pères ont appris les bases de la coiffure afin de pouvoir s’occuper plus facilement des cheveux de leurs enfants.

Un atelier coiffure organisé dans un pub

L’événement s’est tenu dans un établissement londonien, le Lucky Saint Pub. Une trentaine de pères s’y sont réunis pour participer à un atelier baptisé « Pints & Ponytails » (Pintes et queues de cheval). Encadrés par les professionnelles du collectif Braid Maidens, spécialisé dans l’apprentissage des coiffures comme les tresses ou les nattes, les papas participants ont découvert différentes techniques.

Pendant environ deux heures, ils ont appris à réaliser des coiffures dites simples comme la queue-de-cheval, mais aussi des tresses plus élaborées. Pour s’entraîner, chaque papa participant disposait d’une tête de mannequin ainsi que du matériel nécessaire : brosses, élastiques et pinces.

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Une initiative qui a rapidement attiré l’attention

Des images de l’événement ont été partagées sur les réseaux sociaux et ont rapidement suscité de nombreuses réactions. Les internautes ont salué l’initiative, certains y voyant « un symbole d’une paternité plus impliquée dans les gestes du quotidien ». Les vidéos montrent les participants concentrés sur leurs coiffures, échangeant conseils et astuces dans une ambiance détendue.

Un projet qui dépasse la simple coiffure

L’événement s’inscrit dans une initiative plus large portée par la communauté « Secret Life of Dads », un podcast et un collectif consacré à la paternité contemporaine. Leur objectif est de créer des espaces où les pères peuvent partager leurs expériences et discuter des défis liés à la parentalité. Dans ce contexte, apprendre à tresser les cheveux devient aussi un prétexte pour aborder des sujets plus larges, comme l’implication des pères dans la vie quotidienne des enfants.

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L’évolution du rôle des pères

Les chercheurs observent depuis plusieurs années une évolution du rôle des pères dans la vie familiale. Dans de nombreux pays, ils participent (enfin) davantage aux soins et aux activités quotidiennes des enfants. Des initiatives comme ces ateliers illustrent cette transformation, en valorisant des compétences autrefois associées principalement aux mères. Pour les organisateurs, ces rencontres permettent aussi de renforcer les liens entre parents et enfants à travers des gestes simples du quotidien.

En définitive, cet atelier de coiffure destiné aux pères montre comment des activités dites simples peuvent devenir des moments d’apprentissage et de partage. Au-delà des tresses et des queues-de-cheval, l’événement illustre aussi une évolution plus large des modèles de paternité, où les pères s’impliquent (enfin) dans les gestes quotidiens de la vie familiale.