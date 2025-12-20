Search here...

Os penteados de Stranger Things não são mais um segredo: seu criador finalmente revela tudo.

cabeleireiro
Émilie Laurent
Secret coiffures Stranger Things
Extrait de la série Stranger Things

Com "Stranger Things" se preparando para encerrar seu capítulo final, os fãs estão muito ocupados acompanhando a história do Mundo Invertido para se concentrarem nos penteados dos personagens. No entanto, muitos estão elogiando os cortes de cabelo dos atores. E, claro, Steve Harrington personifica perfeitamente a estética dos anos 80, com seu corte escovado e algumas mechas despenteadas.

Transformações capilares incríveis

Se você é um fã incondicional de "Stranger Things", provavelmente conhece os perfis de todos os personagens, as fraquezas dos Demogorgons, a comida favorita da Eleven e as regras de "Dungeons & Dragons". Mas você já reparou nos penteados incríveis dos personagens, perturbadoramente realistas? Longe de serem meros detalhes, os penteados dos Wheeler, dos Byer e do incorrigível Steve definem a série e a situam firmemente em sua época.

A história se passa nos anos 80, a era dos Walkmans, calças de cintura alta e roupas coloridas. Naturalmente, a consistência da cabeça aos pés era fundamental. Por isso, a cabeleireira Sarah Hindsgaul emprestou sua expertise aos atores para uma transformação que parecia uma viagem no tempo.

Você provavelmente torceu o nariz para o corte tigela visualmente chocante do Will e talvez até tenha feito uma careta para o mullet dourado do Billy. É provável que você também tenha tido vontade de dar umas picadinhas no bob ondulado e com franja da Millie Bobby Brown durante sua temporada na Califórnia. No entanto, esses cortes são verdadeiras obras de arte, resultado de incontáveis horas de trabalho. Bobes finos e muito spray fixador são essenciais nos bastidores. Aliás, a própria cabeleireira compartilha vislumbres exclusivos dos bastidores com seus milhões de seguidores.

250 permanentes feitas no set

Os icônicos penteados dos anos 80, meticulosamente recriados na série, estão longe de serem unanimemente apreciados. Trazendo à tona más lembranças para alguns e símbolos de nostalgia para outros, eles provocam reações diversas. Internautas não hesitaram em comparar o corte de cabelo de Eddie a um esfregão ou o de Billy a rabos de rato. Claro, você pode fazer o que quiser com o seu próprio cabelo.

O verdadeiro feito reside na fixação e durabilidade de cada penteado, especialmente no calor da ação. Para alcançar aquele visual ondulado tão típico da década, a cabeleireira recorreu a uma prática antiga, antes considerada reservada a pessoas idosas em bairros nobres: o permanente. Ela realizou nada menos que 250 permanentes durante a sessão de fotos. Isso explica por que esses cachos soltos resistem apesar das intensas batalhas com demogorgons e da umidade palpável do Mundo Invertido.

Mas também perucas que criam a ilusão perfeita.

A cabeleireira oficial de Stranger Things, responsável pelos looks despenteados e cortes de cabelo impecavelmente elaborados, mais realistas que os da série original, também tomou algumas liberdades criativas. Na última temporada, que você está ansiosamente aguardando, Nancy usa uma peruca, mais macia e solta do que antes. Millie Bobby Brown, que interpreta Eleven, a protagonista da série, também está acostumada a usar perucas. Embora tenha concordado em raspar a cabeça na primeira temporada, nas temporadas seguintes ela opta por perucas incrivelmente realistas.

Eddie, um roqueiro de coração, também usa cabelo postiço que reflete seu estilo: ardente, indomável e provocativo. E esse é exatamente o objetivo. Os penteados evoluem junto com seus personagens para enfatizar ainda mais a mensagem.

Apesar de todas essas revelações sedosas, o cabeleireiro mantém o suspense em relação aos produtos utilizados, mas certamente são mais sofisticados do que o spray "Farrah Fawcette" mencionado pelo querido Steve Harrington.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Como uma mestra das palavras, manipulo recursos estilísticos e aprimoro diariamente a arte das frases de efeito feministas. Ao longo dos meus artigos, meu estilo de escrita ligeiramente romântico oferece algumas surpresas verdadeiramente cativantes. Deleito-me em desvendar questões complexas, como um Sherlock Holmes moderno. Minorias de gênero, igualdade, diversidade corporal… Jornalista na vanguarda, mergulho de cabeça em temas que inflamam o debate. Viciada em trabalho, meu teclado é constantemente posto à prova.
