Elástico de cabelo no pulso: por que mantê-lo preso é uma má ideia

Você sempre tem um elástico de cabelo à mão caso seu cabelo fique atrapalhando e caindo nos seus olhos. Esse acessório, que é muito útil quando o vento está forte ou quando fios soltos te incomodam, funciona quase como uma pulseira. Ele se mistura com o seu pulso e combina com suas joias habituais. Só que, apesar de ser útil, esse elástico cria um terrível "efeito torniquete" e pode ser prejudicial à sua saúde sem que você perceba.

Elástico no pulso, cuidado com reações na pele.

É um hábito antigo. Desde que aprendemos a arrumar o cabelo sozinhas, começamos a usar um elástico de cabelo no pulso por praticidade e conforto. Como procurar um elástico de cabelo em uma bolsa cheia é como procurar uma agulha em um palheiro, optamos pela solução mais simples, priorizando a acessibilidade. Com um elástico no pulso, podemos fazer um rabo de cavalo num instante e prender o cabelo rebelde num coque. É uma salvação para sobreviver a mau tempo, corridas improvisadas atrás do ônibus e provas de concentração.

Este elástico de cabelo fica preso ao seu pulso da manhã à noite, como um objeto decorativo. Você nem percebe sua presença até removê-lo e notar o dano à sua pele. Seu pulso parece ter sido cortado. Até mesmo algemas parecem menos dolorosas em comparação. É um instrumento de tortura disfarçado de acessório prático. Este elástico de cabelo, além de quebrar as pontas e danificar seu cabelo a cada corte descuidado, tortura silenciosamente sua pele.

Aquele elástico de cabelo, que te salva de desastres capilares, é um verdadeiro foco de bactérias. Resíduos de produtos para cabelo, poluição e todo tipo de germes fazem dele uma fonte concentrada de parasitas. Imagine por um segundo que essas substâncias pudessem penetrar em uma ferida. Uma americana aprendeu isso da pior maneira possível, descobrindo um abscesso exatamente naquele local. O veredito do médico? Uma infecção causada por esse elástico de cabelo do dia a dia. "As bactérias entraram no corpo dela pela pele e pelos folículos capilares, causando uma infecção grave que poderia facilmente ter levado à septicemia, uma condição potencialmente fatal", relata o portal de notícias local Wlky.com.

Um pequeno objeto que causa problemas de trânsito

Essa faixa elástica, pendurada no pulso, deixa marcas semelhantes às deixadas por calças jeans skinny dois números menores, sutiãs push-up com sustentação excessiva e meias apertadas. Não é preciso ser médico para reconhecer os sinais de um problema de circulação, especialmente quando a marca na pele fica quase roxa e as mãos parecem geladas. “Reduzir o fluxo sanguíneo para qualquer área do corpo — qualquer área — nunca é ideal, principalmente por períodos prolongados”, alerta Dhaval Bhanusali, dermatologista do Hudson Dermatology & Laser Surgery Center, em Nova York, em entrevista ao HuffPost .

A faixa elástica simula um estrangulamento no pulso, interrompendo o fluxo sanguíneo. Como resultado, o sangue não circula adequadamente pelo corpo. O pulso fica anormalmente pálido e mais frio ao toque. Se, além dessas sensações, você sentir formigamento ou sensação de agulhadas, remova a faixa elástica imediatamente; isso indica lesão nervosa.

O impacto sutil, porém real, no túnel do carpo.

Se você não está familiarizado com a anatomia do corpo, o túnel do carpo está localizado na base do pulso. É um túnel na parte frontal do pulso. É ele que permite que você mova a mão, acene com ela como um relógio cuco e segure diversos objetos. Embora a genética desempenhe um papel significativo na dor sentida, pessoas que digitam no teclado o dia todo são mais propensas à síndrome do túnel do carpo, assim como aquelas que usam um dispositivo semelhante a um torniquete no pulso.

Quando você sofre de síndrome do túnel do carpo, tem mais dificuldade para realizar movimentos simples, como dobrar roupa ou mexer a massa de um bolo. Você também perde força e até objetos leves parecem pesados. No entanto, uma simples faixa elástica presa ao seu pulso tem um efeito mínimo nessa parte do corpo.

Essas são alternativas mais seguras aos elásticos tradicionais.

Não há dúvidas de que você precisa deixar seu cabelo ditar sua vida e abrir mão desse acessório, que é realmente útil no dia a dia. No entanto, se você quer praticar origami capilar com total tranquilidade, sem prejudicar sua saúde, precisará repensar seus estilos favoritos. Você pode optar por scrunchies XXL de seda ou linho: eles têm a vantagem de serem mais folgados e manterem uma distância segura do seu pulso.

Elas também possuem um forte valor estético. Em vez de colocá-las no pulso, você pode pendurá-las no fecho da sua bolsa como um pingente. As pulseiras elásticas em espiral também são menos agressivas. Além do design divertido e infantil, elas têm a vantagem de serem flexíveis e se ajustarem perfeitamente ao pulso, em vez de apertá-lo.

E por que não escolher um lenço? Requer um pouco mais de habilidade técnica, mas você pode prendê-lo na alça da sua bolsa e puxá-lo elegantemente como os especialistas em dolce vita.