Um truque de penteado super simples que te dá um look chique em 2 minutos.

Um prendedor de cabelo em forma de borboleta e dois minutos são tudo o que você precisa para transformar um cabelo desarrumado em um coque elegante e estruturado. Esse truque viral, sucesso no TikTok e no Instagram, fica ótimo em todos os tipos de cabelo e é perfeito para qualquer ocasião.

Equipamentos essenciais

Use uma presilha borboleta (modelo clássico de 10 a 12 cm, idealmente em acetato brilhante ou fosco). Penteie o cabelo para desembaraçá-lo e aplique um pouco de spray fixador, se necessário. Opcional: um elástico fino para maior segurança em cabelos longos.

Passo 1: Prepare a base

Para um visual elegante, prenda todo o cabelo em um rabo de cavalo alto ou na altura da nuca. Prenda com um elástico (ou com os dedos, se usar apenas uma presilha). Puxe delicadamente a raiz para dar volume natural. Enrole o rabo de cavalo firmemente sobre si mesmo.

Passo 2: Enrole e prenda

Enrole o rabo de cavalo em um coque redondo, curvando-o para dentro como um caracol. Posicione a presilha de borboleta horizontalmente no centro: passe uma das pontas por baixo do coque e a outra por cima, prendendo as mechas para fixá-lo. Gire a presilha verticalmente para travar.

Etapa 3: Ajustar e refinar

Solte delicadamente algumas mechas de cabelo do coque para um visual despojado e elegante. Prenda os fios soltos sob a presilha com um palito ou com o dedo. Aplique spray fixador e, se desejar, faça cachos soltos nas laterais. O resultado: um coque sofisticado e volumoso que se mantém no lugar o dia todo.

Variações para todos os estilos

Cabelo curto? Faça um penteado meio preso e torça as pontas. Para a noite, use acessórios com presilhas de strass. Cabelo liso: torça mais apertado; cabelo cacheado: deixe volumoso. Vantagem: desfaz em segundos, sem necessidade de calor ou ferramentas complicadas.

Rápido, elegante e sem esforço, este truque com presilha de borboleta prova que, às vezes, tudo o que você precisa são dois minutos e o acessório certo para elevar qualquer look. Seja para um encontro espontâneo, um dia de trabalho ou uma noite chique, este coque se adapta aos seus desejos e estilo sem danificar o cabelo. Mais uma prova de que a simplicidade, quando dominada, continua sendo a chave para a elegância.