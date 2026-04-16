Mulheres guerreiras com os cabelos ao vento do norte, mulheres usando suas tranças como coroas de guerreiras: o penteado das mulheres vikings encanta e inspira muito além das fronteiras escandinavas.

Longe de serem meros ornamentos, esses penteados simbolizavam liberdade, status social e uma forte identidade nas sociedades nórdicas. Hoje, impulsionados pela popularidade da série Vikings e da cultura nórdica, esses estilos estão vivenciando um renascimento espetacular.

Independentemente do comprimento do seu cabelo, seja ele longo, médio ou curto, reunimos mais de 30 inspirações autênticas para ajudar você a adotar esse estilo guerreiro atemporal.

Os fundamentos históricos e culturais dos penteados das mulheres vikings

Na sociedade nórdica, o cabelo comprido simbolizava liberdade, dignidade e status social .

As mulheres livres exibiam orgulhosamente seus cabelos, enquanto os escravos frequentemente tinham a cabeça raspada: uma distinção visível e eloquente.

Esses penteados refletiam um equilíbrio constante entre funcionalidade e elegância, adequados às muitas responsabilidades das mulheres vikings.

Descobertas arqueológicas confirmam essa importância cultural. Pentes de osso e grampos de cabelo finamente gravados foram encontrados durante escavações.

Um detalhe importante: a maioria dos vikings carregava um pequeno pente em sua bolsa de couro para cuidar dos cabelos diariamente. Esses itens demonstram um nível notável de higiene e atenção aos cabelos para a época.

Ao contrário da crença popular, os penteados vikings raramente eram simétricos . Os ornamentos eram integrados de forma caótica e orgânica, criando um charme bruto e autêntico.

As tranças eram o elemento mais característico desses visuais: francesas, holandesas, camponesas, espinha de peixe, tranças laterais ou microtranças, surgiam em inúmeras variações dependendo da ocasião e da posição social de quem as usava.

Domine as técnicas icônicas de trançado para um estilo autêntico.

A trança holandesa continua sendo a base essencial para um visual guerreiro. Consiste em passar as mechas por baixo, criando uma textura marcante rente ao couro cabeludo. Esse tipo de trança oferece uma força visual que a trança francesa nem sempre consegue igualar.

Tranças elaboradas combinam mechas finas com seções maiores, brincando com texturas e volume para um resultado sofisticado. Trançar com várias mechas, de duas a cinco, requer prática.

E lembremos: tranças imperfeitas são parte integrante da estética nórdica . A imperfeição é uma qualidade aqui.

Do ponto de vista técnico, comece sempre com o cabelo limpo e bem desembaraçado, dividido em mechas iguais. Um spray de sal ou uma passada com o modelador de cachos dará a textura necessária para que as tranças se mantenham.

Para cabelos finos, pós texturizadores e a técnica de "panqueca" criam uma ilusão de volume bem-vinda. Para cabelos muito lisos, é essencial desfiar levemente a raiz antes de começar.

30 inspirações de penteados vikings para mulheres, baseadas no comprimento do cabelo.

Penteados vikings para cabelos longos

Existem muitas possibilidades para cabelos longos. Cachos soltos e naturais, ondulados e usados sem chapinha, incorporam o estilo viking em sua forma mais pura .

Um rabo de cavalo, seja alto ou baixo, permite que o cabelo flua livremente. O penteado meio preso, meio solto, com a parte superior trançada ou presa para trás, combina praticidade e romantismo.

Trança macia e solta para ocasiões casuais.

Trança central bem apertada, semelhante a uma trança francesa.

Duas tranças jogadas sobre cada ombro.

Cachos laterais para um efeito misterioso e dramático.

Tranças laterais com pequenas tranças francesas acima da orelha fazem com que o cabelo do outro lado pareça ainda mais volumoso. A lateral raspada, às vezes adornada com um símbolo rúnico, representa o estilo da verdadeira guerreira.

O penteado coroa, formado por duas tranças laterais unidas no topo da cabeça como um diadema, é adornado com cordões de couro ou fios de lã.

Por fim, o cabelo solto com tranças centrais combina ondas e estrutura para um resultado sofisticado sem esforço aparente.

Penteados vikings para cabelos de comprimento médio

Cabelos de comprimento médio oferecem grande versatilidade. Tranças laterais e torcidos mantêm o cabelo no lugar, adicionando um toque de estilo guerreiro.

Os penteados de comprimento médio, complementados por mechas soltas, refletem a herança nórdica, mantendo-se práticos para as tarefas do dia a dia.

Tranças torcidas e finas capturam o espírito das mulheres vikings em uma interpretação moderna e acessível.

Penteados vikings para cabelos curtos

Cabelos curtos não impedem um estilo viking; muito pelo contrário. Microtranças nas laterais, posicionadas perto das têmporas, criam a ilusão de uma cabeça raspada.

Pequenas tranças assimétricas, padrões geométricos raspados e acessórios metálicos ou faixas de couro para a cabeça complementam perfeitamente esse visual ousado de guerreira.

Este estilo é adequado para cosplay, carnaval e uso diário.

Inspire-se nos penteados de Lagertha e nos personagens da série Vikings.

Lagertha continua sendo a referência máxima para penteados femininos vikings na cultura pop.

Seu estilo é caracterizado por um contraste visual marcante entre as laterais trabalhadas, trançadas ou raspadas, e um volume central imponente .

Essa estrutura liberava o rosto durante o combate, ao mesmo tempo que protegia a nuca: uma lógica tanto funcional quanto estética.

Para recriar essa silhueta, verticalidade e volume são essenciais. Os cabeleireiros da série usaram barbante ou linha para unir as diferentes tranças, criando estruturas complexas e duráveis.

Com um pouco de paciência, essas técnicas podem ser reproduzidas em casa.

Para efeito de comparação, os personagens masculinos também oferecem referências úteis. Ragnar Lothbrok tinha a cabeça parcialmente raspada com tranças centrais. Rollo ostentava uma longa juba esvoaçante com mechas torcidas nas laterais.

Björn optou por penteados com tranças e coques em formato de meia-lua. Esses estilos influenciam diretamente as tendências atuais em penteados femininos de guerreira para festivais e cosplay.

Complemente seu penteado viking com acessórios para um visual autêntico e marcante.

Os acessórios desempenharam um papel central na estética nórdica. Contas, disponíveis em prata, bronze, madeira, osso ou metais preciosos , são colocadas em um fio ou na ponta de uma trança.

Gravadas com runas que simbolizam proteção ou força, elas conferem um forte caráter simbólico ao penteado.

Para inseri-las, basta um passador de miçangas ou um fio fino. Anéis de metal, grampos de cabelo e carretéis completam o arsenal de acessórios vikings.

Faixas de couro enroladas em um rabo de cavalo adicionam uma textura orgânica, ao mesmo tempo que escondem os elásticos de plástico. O couro proporciona uma fricção natural superior em comparação com fitas de seda, evitando que os enfeites deslizem.

Os fios de linho entrelaçados nas tranças conferiam um toque boêmio e natural. Os ornamentos dourados simbolizavam a riqueza e a autoridade natural da mulher que os usava.

Estilo Nível Tempo Ocasião Rabo de cavalo com pérolas Novato 5 minutos Diário Trança holandesa central Novato 10 minutos Esportes, atividades ao ar livre microtranças laterais Intermediário 15-20 minutos Diário Coroa de tranças nobres Intermediário 20 minutos Casamentos, cerimônias Moicano trançado falso com volume Avançar 30-45 minutos Festas, festivais, cosplay

Adapte os penteados vikings ao seu tipo de cabelo.

O estilo guerreiro nórdico pode ser adaptado a todos os tipos de cabelo graças a alguns ajustes técnicos específicos. Para cabelos finos, o uso de pós texturizadores antes do trançado e a técnica de "panquecamento" criam uma ilusão convincente de volume.

As tranças holandesas realçam o seu visual sem exigir uma grande quantidade de cabelo.

Para cabelos muito lisos, um leve volume na raiz e produtos de fixação suaves evitam que os acessórios escorreguem.

Para cabelos curtos, concentrar-se em tranças laterais e usar cera ou gel modelador pode criar um estilo assimétrico moderno e marcante.

O corte de cabelo Viking bob merece atenção especial. Sem franja, com comprimento uniforme e perfeitamente hidratado , permite acentuar mechas com tranças e ornamentos.

O topo da cabeça pode até ser estilizado em um corte de comprimento médio. Já o cabelo de comprimento médio combina perfeitamente torcidos, tranças laterais e mechas soltas, criando um visual moderno, nórdico e personalizado.

Cuidados e manutenção para penteados vikings impecáveis e duradouros.

As mulheres vikings davam grande importância aos cuidados com os cabelos. Essa meticulosidade permanece relevante até hoje: um couro cabeludo saudável é a base de qualquer trançado complexo .

Produtos hidratantes e séruns capilares preservam a beleza e a vitalidade dos cabelos ao longo do tempo.

Os óleos secos proporcionam flexibilidade e um acabamento suave. Cabelos saudáveis oferecem melhor aderência, evitando que as tranças escorreguem e que os acessórios caiam.

Use elásticos discretos e produtos de fixação leves para manter os penteados impecáveis.

Evite tranças apertadas que tensionam a fibra capilar. Opte por técnicas de estilização suaves para limitar a quebra. Prenda o penteado com grampos em forma de U, escondidos sob as tranças. Umedeça levemente ou aplique cera modeladora para melhorar a fixação das microtranças laterais.

Cuidar dos próprios cabelos é um ato de amor-próprio , além de ser uma tradição.

As guerreiras nórdicas entendiam isso muito bem: cabelos bem cuidados refletem a força e a dignidade da mulher que os usa, independentemente de seu estilo de vida ou tipo físico.