Penteados vikings para mulheres: as melhores inspirações nórdicas

cabeleireiro
Stéphanie Petit
Coiffure viking femme : style guerrier
Pexels - Riedelmax.

Mulheres guerreiras com os cabelos ao vento do norte, mulheres usando suas tranças como coroas de guerreiras: o penteado das mulheres vikings encanta e inspira muito além das fronteiras escandinavas.

Longe de serem meros ornamentos, esses penteados simbolizavam liberdade, status social e uma forte identidade nas sociedades nórdicas. Hoje, impulsionados pela popularidade da série Vikings e da cultura nórdica, esses estilos estão vivenciando um renascimento espetacular.

Independentemente do comprimento do seu cabelo, seja ele longo, médio ou curto, reunimos mais de 30 inspirações autênticas para ajudar você a adotar esse estilo guerreiro atemporal.

Os fundamentos históricos e culturais dos penteados das mulheres vikings

Na sociedade nórdica, o cabelo comprido simbolizava liberdade, dignidade e status social .

As mulheres livres exibiam orgulhosamente seus cabelos, enquanto os escravos frequentemente tinham a cabeça raspada: uma distinção visível e eloquente.

Esses penteados refletiam um equilíbrio constante entre funcionalidade e elegância, adequados às muitas responsabilidades das mulheres vikings.

Descobertas arqueológicas confirmam essa importância cultural. Pentes de osso e grampos de cabelo finamente gravados foram encontrados durante escavações.

Um detalhe importante: a maioria dos vikings carregava um pequeno pente em sua bolsa de couro para cuidar dos cabelos diariamente. Esses itens demonstram um nível notável de higiene e atenção aos cabelos para a época.

Ao contrário da crença popular, os penteados vikings raramente eram simétricos . Os ornamentos eram integrados de forma caótica e orgânica, criando um charme bruto e autêntico.

As tranças eram o elemento mais característico desses visuais: francesas, holandesas, camponesas, espinha de peixe, tranças laterais ou microtranças, surgiam em inúmeras variações dependendo da ocasião e da posição social de quem as usava.

Domine as técnicas icônicas de trançado para um estilo autêntico.

A trança holandesa continua sendo a base essencial para um visual guerreiro. Consiste em passar as mechas por baixo, criando uma textura marcante rente ao couro cabeludo. Esse tipo de trança oferece uma força visual que a trança francesa nem sempre consegue igualar.

Tranças elaboradas combinam mechas finas com seções maiores, brincando com texturas e volume para um resultado sofisticado. Trançar com várias mechas, de duas a cinco, requer prática.

E lembremos: tranças imperfeitas são parte integrante da estética nórdica . A imperfeição é uma qualidade aqui.

Do ponto de vista técnico, comece sempre com o cabelo limpo e bem desembaraçado, dividido em mechas iguais. Um spray de sal ou uma passada com o modelador de cachos dará a textura necessária para que as tranças se mantenham.

Para cabelos finos, pós texturizadores e a técnica de "panqueca" criam uma ilusão de volume bem-vinda. Para cabelos muito lisos, é essencial desfiar levemente a raiz antes de começar.

30 inspirações de penteados vikings para mulheres, baseadas no comprimento do cabelo.

Penteados vikings para cabelos longos

Existem muitas possibilidades para cabelos longos. Cachos soltos e naturais, ondulados e usados sem chapinha, incorporam o estilo viking em sua forma mais pura .

Um rabo de cavalo, seja alto ou baixo, permite que o cabelo flua livremente. O penteado meio preso, meio solto, com a parte superior trançada ou presa para trás, combina praticidade e romantismo.

  • Trança macia e solta para ocasiões casuais.
  • Trança central bem apertada, semelhante a uma trança francesa.
  • Duas tranças jogadas sobre cada ombro.
  • Cachos laterais para um efeito misterioso e dramático.

Tranças laterais com pequenas tranças francesas acima da orelha fazem com que o cabelo do outro lado pareça ainda mais volumoso. A lateral raspada, às vezes adornada com um símbolo rúnico, representa o estilo da verdadeira guerreira.

O penteado coroa, formado por duas tranças laterais unidas no topo da cabeça como um diadema, é adornado com cordões de couro ou fios de lã.

Por fim, o cabelo solto com tranças centrais combina ondas e estrutura para um resultado sofisticado sem esforço aparente.

Penteados vikings para cabelos de comprimento médio

Cabelos de comprimento médio oferecem grande versatilidade. Tranças laterais e torcidos mantêm o cabelo no lugar, adicionando um toque de estilo guerreiro.

Os penteados de comprimento médio, complementados por mechas soltas, refletem a herança nórdica, mantendo-se práticos para as tarefas do dia a dia.

Tranças torcidas e finas capturam o espírito das mulheres vikings em uma interpretação moderna e acessível.

Penteados vikings para cabelos curtos

Cabelos curtos não impedem um estilo viking; muito pelo contrário. Microtranças nas laterais, posicionadas perto das têmporas, criam a ilusão de uma cabeça raspada.

Pequenas tranças assimétricas, padrões geométricos raspados e acessórios metálicos ou faixas de couro para a cabeça complementam perfeitamente esse visual ousado de guerreira.

Este estilo é adequado para cosplay, carnaval e uso diário.

Inspire-se nos penteados de Lagertha e nos personagens da série Vikings.

Lagertha continua sendo a referência máxima para penteados femininos vikings na cultura pop.

Seu estilo é caracterizado por um contraste visual marcante entre as laterais trabalhadas, trançadas ou raspadas, e um volume central imponente .

Essa estrutura liberava o rosto durante o combate, ao mesmo tempo que protegia a nuca: uma lógica tanto funcional quanto estética.

Para recriar essa silhueta, verticalidade e volume são essenciais. Os cabeleireiros da série usaram barbante ou linha para unir as diferentes tranças, criando estruturas complexas e duráveis.

Com um pouco de paciência, essas técnicas podem ser reproduzidas em casa.

Para efeito de comparação, os personagens masculinos também oferecem referências úteis. Ragnar Lothbrok tinha a cabeça parcialmente raspada com tranças centrais. Rollo ostentava uma longa juba esvoaçante com mechas torcidas nas laterais.

Björn optou por penteados com tranças e coques em formato de meia-lua. Esses estilos influenciam diretamente as tendências atuais em penteados femininos de guerreira para festivais e cosplay.

Complemente seu penteado viking com acessórios para um visual autêntico e marcante.

Os acessórios desempenharam um papel central na estética nórdica. Contas, disponíveis em prata, bronze, madeira, osso ou metais preciosos , são colocadas em um fio ou na ponta de uma trança.

Gravadas com runas que simbolizam proteção ou força, elas conferem um forte caráter simbólico ao penteado.

Para inseri-las, basta um passador de miçangas ou um fio fino. Anéis de metal, grampos de cabelo e carretéis completam o arsenal de acessórios vikings.

Faixas de couro enroladas em um rabo de cavalo adicionam uma textura orgânica, ao mesmo tempo que escondem os elásticos de plástico. O couro proporciona uma fricção natural superior em comparação com fitas de seda, evitando que os enfeites deslizem.

Os fios de linho entrelaçados nas tranças conferiam um toque boêmio e natural. Os ornamentos dourados simbolizavam a riqueza e a autoridade natural da mulher que os usava.

Estilo Nível Tempo Ocasião
Rabo de cavalo com pérolas Novato 5 minutos Diário
Trança holandesa central Novato 10 minutos Esportes, atividades ao ar livre
microtranças laterais Intermediário 15-20 minutos Diário
Coroa de tranças nobres Intermediário 20 minutos Casamentos, cerimônias
Moicano trançado falso com volume Avançar 30-45 minutos Festas, festivais, cosplay

Adapte os penteados vikings ao seu tipo de cabelo.

O estilo guerreiro nórdico pode ser adaptado a todos os tipos de cabelo graças a alguns ajustes técnicos específicos. Para cabelos finos, o uso de pós texturizadores antes do trançado e a técnica de "panquecamento" criam uma ilusão convincente de volume.

As tranças holandesas realçam o seu visual sem exigir uma grande quantidade de cabelo.

Para cabelos muito lisos, um leve volume na raiz e produtos de fixação suaves evitam que os acessórios escorreguem.

Para cabelos curtos, concentrar-se em tranças laterais e usar cera ou gel modelador pode criar um estilo assimétrico moderno e marcante.

O corte de cabelo Viking bob merece atenção especial. Sem franja, com comprimento uniforme e perfeitamente hidratado , permite acentuar mechas com tranças e ornamentos.

O topo da cabeça pode até ser estilizado em um corte de comprimento médio. Já o cabelo de comprimento médio combina perfeitamente torcidos, tranças laterais e mechas soltas, criando um visual moderno, nórdico e personalizado.

Cuidados e manutenção para penteados vikings impecáveis e duradouros.

As mulheres vikings davam grande importância aos cuidados com os cabelos. Essa meticulosidade permanece relevante até hoje: um couro cabeludo saudável é a base de qualquer trançado complexo .

Produtos hidratantes e séruns capilares preservam a beleza e a vitalidade dos cabelos ao longo do tempo.

Os óleos secos proporcionam flexibilidade e um acabamento suave. Cabelos saudáveis oferecem melhor aderência, evitando que as tranças escorreguem e que os acessórios caiam.

Use elásticos discretos e produtos de fixação leves para manter os penteados impecáveis.

  1. Evite tranças apertadas que tensionam a fibra capilar.
  2. Opte por técnicas de estilização suaves para limitar a quebra.
  3. Prenda o penteado com grampos em forma de U, escondidos sob as tranças.
  4. Umedeça levemente ou aplique cera modeladora para melhorar a fixação das microtranças laterais.

Cuidar dos próprios cabelos é um ato de amor-próprio , além de ser uma tradição.

As guerreiras nórdicas entendiam isso muito bem: cabelos bem cuidados refletem a força e a dignidade da mulher que os usa, independentemente de seu estilo de vida ou tipo físico.

Stéphanie Petit
Stéphanie Petit
Sou redatora do site The Body Optimist. Apaixonada pelo papel da mulher no mundo e pela sua capacidade de promover mudanças, acredito firmemente que elas têm uma voz única e essencial que precisa ser ouvida. Naturalmente curiosa, gosto de explorar questões sociais, mentalidades em constante evolução e iniciativas inspiradoras que contribuam para uma maior igualdade. Através dos meus artigos, faço o possível para apoiar causas que incentivem as mulheres a se afirmarem, a ocuparem o seu lugar e a serem ouvidas.
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