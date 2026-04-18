O ano de 2026 marca uma verdadeira virada na estética capilar. Entre o retorno triunfal de referências icônicas dos anos 90 e 2000, um forte minimalismo e a valorização das texturas naturais, as tendências de penteados femininos oferecem uma nova gama de possibilidades.

Seja seu cabelo fino, cacheado, liso ou ondulado, todos os tipos de cabelo encontram a solução ideal nesta temporada.

Dos cortes arquitetônicos às cores luminosas e acessórios repaginados, a coleção de 2026 celebra a diversidade de personalidades e estilos de vida.

Os cortes de cabelo da moda para 2026 que combinam com todos os tipos de corpo.

Entre os cortes de cabelo curtos, o mini shag está se consolidando como o grande vencedor de 2026. Inspirado no shag clássico, ele foca em camadas e textura, com camadas leves no topo e pontas desfiadas.

Cria a ilusão de volume em cabelos finos e suaviza a aparência de cabelos grossos. Seu estilo natural agrada a quem não tem uma hora para gastar secando os cabelos todas as manhãs.

O corte bixie, uma mistura ousada entre o pixie e o bob , é atraente graças à sua versatilidade. Mais comprido no topo e com as pontas mais curtas, pode ser usado com camadas sutis para um visual natural ou estruturado.

Emoldura o rosto sem endurecê-lo, uma qualidade apreciada por muitos formatos de rosto.

Para quem prefere cabelos mais longos, o corte Butterfly Effect é a escolha ideal . Suas camadas marcantes ao redor do rosto criam mechas que emolduram o rosto e evocam asas de borboleta.

Refina os traços, suaviza os ângulos de um rosto quadrado e define um rosto redondo. Adequado para todos os tipos de pele, também se adapta a todos os estilos de vida graças à sua rápida aplicação.

O corte Christy , diretamente inspirado na moda dos anos 90, está voltando com tudo. De comprimento médio, na altura dos ombros ou um pouco acima, apresenta camadas sutis e mechas ligeiramente mais curtas que suavizam os traços do rosto.

Usado com risca ao meio, realça seu caráter vintage e elegante. Seco ao ar livre ou com secador, oferece uma silhueta chique que se adapta a qualquer personalidade.

Esses cortes atendem a uma variedade de necessidades: a textura natural, o estilo de vida e o formato do rosto orientam a escolha final.

O corte bob e suas variações: o corte de cabelo das estrelas que você precisa ter em 2026.

O corte bob está claramente dominando as tendências de cabelo de 2026, oferecido em uma infinidade de variações para atender a todos os estilos. O bob reto, um corte curto, preciso e gráfico , abraça um minimalismo marcante.

Suas linhas simples funcionam particularmente bem em cabelos lisos ou levemente ondulados, revelando todo o brilho da fibra capilar.

O corte chanel francês ganha uma repaginada moderna com uma franja mais longa, uma leve assimetria ou as pontas viradas para fora. Essa versão repaginada do chanel parisiense oferece um visual vibrante e arrojado, uma combinação perfeita de modernidade e elegância atemporal.

Entre as variações do corte bob, o bob japonês, também conhecido como bob japonês, está experimentando um crescimento espetacular . Registrou mais de 55.000 buscas em um mês, representando um aumento de 71% em relação ao ano anterior.

Este corte minimalista baseia-se numa técnica rigorosa: linhas limpas, volume controlado e movimento inerente ao próprio corte. Ele fica entre o queixo e a clavícula.

Celebridades como Keira Knightley , Rihanna e Angèle já adotaram a técnica. Retoques a cada seis a oito semanas ainda são necessários para manter a precisão.

O corte long bob despenteado agrada quem tem cabelo fino e sem volume. Suas pontas afiladas criam movimento, sua textura desestruturada dá a ilusão de volume e combina com rostos ovais, redondos ou em formato de coração.

O corte assimétrico, mais comprido de um lado, estrutura o rosto, seja ele liso ou ondulado. O corte bob, em todas as suas variações, continua sendo o mais pedido nos salões e o terreno mais fértil para reinterpretações de acordo com a personalidade de cada um.

Franjas, acessórios e efeitos capilares: os detalhes que fazem a diferença em 2026.

Os detalhes transformam um corte de cabelo comum em uma verdadeira declaração de estilo. A franja ao estilo dos anos 70 , levemente dividida ao meio , emoldura o rosto com uma suavidade retrô. Seja desfiada ou mais volumosa, é fácil de manter com uma escova redonda ou spray texturizador.

A franja longa e densa, nem muito curta nem extremamente afilada, emoldura os olhos e combina tanto com cabelos compridos quanto com cortes chanel.

A risca lateral está voltando com tudo. Mais profunda e definida, ela adiciona volume instantaneamente e um ar sofisticado. Combina com quase qualquer corte de cabelo, como vimos nas passarelas desta temporada.

Quanto aos acessórios, aqui estão os itens indispensáveis da estação:

A faixa de cabeça larga de plástico, estilo anos 90, está disponível em bege, preto ou tartaruga.

Acessórios para cabelo — fios de ouro, pingentes, anéis — adornam mechas ou tranças, criando um efeito boêmio luxuoso.

O efeito de cabelo molhado, obtido com gel em cabelos úmidos e seco com difusor, cria um visual sexy e selvagem, adequado para todos os comprimentos de cabelo.

Esses detalhes permitem transformar um penteado existente sem precisar ir ao salão . Representam uma das maneiras mais acessíveis de se expressar na temporada de 2026.

Cores e colorações capilares da moda: os tons de cabelo para adotar em 2026

O loiro Bessette promete ser a cor estrela da primavera de 2026. Este loiro mel quente com reflexos dourados e champanhe, diretamente inspirado nos anos 90, dá a impressão de que o cabelo foi clareado pelo sol. Luminoso e natural, favorece uma ampla gama de tons de pele.

O preto corvo está surgindo como uma das cores de cabelo mais elegantes da temporada. Esse tom profundo, com seus inúmeros reflexos, faz com que o cabelo pareça mais volumoso e saudável.

Os tons de cobre e vermelho, por sua vez, capturam lindamente a luz da primavera e permanecem vibrantes com as técnicas de coloração adequadas.

O ombré 2.0 é atraente por sua naturalidade absoluta . Essa transição gradual entre raízes escuras e pontas loiras permite espaçar as visitas ao salão, uma grande vantagem para quem tem uma agenda apertada.

A coloração natural continua sendo o método preferido para revelar o brilho e a luminosidade da fibra capilar.

O gloss volta a ser um aliado essencial para revitalizar instantaneamente os cabelos após o inverno. Combinado com um tratamento de condicionamento profundo, ele atende às necessidades dos cabelos muito secos e sem brilho. A escolha da cor deve levar em consideração o tom de pele, a textura e o nível de manutenção desejado.

As tendências de 2026 oferecem opções para todos os perfis , do mais natural ao mais assertivo, sem jamais impor um único padrão de beleza.