O corte de comprimento médio fica entre os ombros e a parte superior do peito, precisamente de 20 a 30 centímetros abaixo da clavícula. Representa o equilíbrio perfeito entre liberdade e praticidade.

Nem muito curto, nem muito longo, esse comprimento está se tornando o corte mais solicitado nos salões para a primavera de 2026.

A cabeleireira especialista Delphine Courteille resume perfeitamente: "um comprimento verdadeiramente marcante, nem discreto nem radical" .

Versátil, favorecedora, adaptável a todos os tipos de corpo e estilos de vida, merece um guia completo: cortes modernos, cores sublimes, produtos essenciais e conselhos para depois dos 50.

Os cortes de cabelo de comprimento médio mais modernos do momento.

Três estilos dominam claramente as inspirações de cabelo desta temporada, cada um com uma identidade distinta.

O Clavicut, minimalista e chique

O corte Clavicut desliza delicadamente sobre as clavículas. Sua linha reta exige técnica impecável, mas o resultado adiciona densidade instantaneamente aos cabelos . Cabelos finos finalmente ganham corpo.

Este corte alonga visualmente o pescoço, permitindo ainda que o cabelo seja preso. Seu visual minimalista transcende as estações com elegância natural.

O Soft Shag contemporâneo

Descrito por Delphine Courteille como "a grande estrela do momento" , o Soft Shag contemporâneo retoma o espírito do Shag dos anos 70, mas com muito mais leveza.

Suas camadas sutis criam a ilusão de uma textura densa, porém leve. Ideal para cabelos finos, normais ou levemente ondulados , proporciona volume natural sem a necessidade de secagem diária com secador.

Sophie Marceau exemplifica perfeitamente esse estilo elegante e casual.

O glamoroso corte borboleta

O corte borboleta em camadas apresenta mechas curtas ao redor do rosto, com o restante do cabelo sem retocar.

Os dois estágios se abrem como asas, proporcionando uma estrutura dinâmica e decolagem imediata a partir das raízes .

Kim Kardashian exibiu o penteado no Super Bowl de 2026, confirmando seu lado glamoroso e moderno. Uma escova redonda para secar o cabelo acentua o efeito leve e arejado.

Como adaptar seu corte de cabelo de comprimento médio ao formato do seu rosto.

Cada formato de rosto exige escolhas específicas para harmonizar e emoldurar as feições de forma inteligente.

Um rosto redondo se beneficia de linhas verticais. Um corte chanel levemente angulado ou ondas em camadas alongam a silhueta. Uma franja leve ou lateral define os traços sem sobrecarregar o visual.

Um rosto quadrado se beneficia de camadas repicadas e um corte sutil para suavizar um maxilar marcado. Um corte long bob ondulado ou uma franja cortina funcionam particularmente bem nesse caso.

Um rosto em formato de coração exige um equilíbrio entre uma testa larga e um queixo estreito. A franja cortina consegue isso perfeitamente. Um corte long bob com pontas texturizadas adiciona volume ao redor do maxilar.

Evite qualquer corte que concentre volume no topo da cabeça. Rostos ovais , por outro lado, combinam com quase todas as variações de corte de comprimento médio. Este é o formato de rosto mais versátil, permitindo escolhas ousadas como o corte shag.

O corte long bob e suas variações: uma escolha versátil e confiável.

Entre o Midi Bob e o Lob , a família de cortes long bob oferece variações para todos os gostos.

Corte Comprimento Renderização Entrevista Quadrado clássico No queixo Estrutura Regular Bob do Meio-dia Pescoço médio Sofisticado Moderado Lob Clavículas Versátil Fraco

O corte Midi Bob fica entre o queixo e os ombros. Uma versão alongada do clássico bob, ele se adapta a todos os tipos de cabelo e tem movimento natural. Permite prendê-lo com facilidade, mantendo total liberdade para estilizar o penteado.

O corte Lob , por outro lado, termina na altura das clavículas e emoldura delicadamente o rosto. Monica Bellucci o adotou com notável elegância. Uma versão ligeiramente angulada com pontas texturizadas maximiza o efeito lifting natural.

Que cor de cabelo devo escolher para realçar um corte de cabelo de comprimento médio?

Evite cores escuras e uniformes: elas endurecem os traços e acentuam os sinais de envelhecimento. É melhor optar por mechas estratégicas ou luzes sutis que criam pontos de luz ao redor do rosto.

Essa combinação de corte de comprimento médio e coloração luminosa é a fórmula vencedora para um efeito rejuvenescedor máximo .

Mechas douradas, cor de mel ou caramelo aquecem a tez. Tons acinzentados combinam melhor com peles rosadas. Um castanho acinzentado quente ilumina peles claras, enquanto um loiro mel ilumina sem clareamento agressivo.

Misturar mechas claras com raízes visíveis cria um visual moderno e natural. Produtos sem sulfatos e parabenos ajudam a manter a vivacidade da cor ao longo do tempo.

Produtos essenciais para o cuidado diário de cabelos de comprimento médio.

Os cuidados adequados fazem toda a diferença para manter um corte de cabelo de comprimento médio impecável semana após semana.

Proteção térmica : essencial antes de usar qualquer ferramenta de aquecimento para evitar danos aos cabos.

: essencial antes de usar qualquer ferramenta de aquecimento para evitar danos aos cabos. Óleo capilar : algumas gotas controlam o frizz, dão brilho e combatem as pontas duplas.

: algumas gotas controlam o frizz, dão brilho e combatem as pontas duplas. Spray de sal marinho : perfeito para um acabamento despojado e com textura leve, ideal para cortes chanel à francesa.

: perfeito para um acabamento despojado e com textura leve, ideal para cortes chanel à francesa. Shampoo seco : refresca os cabelos, absorve o excesso de oleosidade e permite pular um dia de lavagem.

: refresca os cabelos, absorve o excesso de oleosidade e permite pular um dia de lavagem. Mousse volumizadora : define os cachos ou dá corpo aos cabelos finos.

: define os cachos ou dá corpo aos cabelos finos. Máscaras hidratantes : particularmente úteis no inverno para compensar o ar seco do ambiente.

Um spray de fixação flexível mantém o penteado no lugar sem deixar o cabelo rígido. O corte também deve ser retocado a cada oito semanas para manter um visual impecável.

Os tratamentos de selagem previnem as pontas rachadas causadas pelo atrito nos ombros, um ponto fraco característico deste comprimento.

Cortes de cabelo de comprimento médio para mulheres acima de 50 anos, adaptados a diferentes estilos de vida.

Após os 50 anos, certos cortes de cabelo de comprimento médio se destacam pelo seu efeito rejuvenescedor natural . O corte long bob degradê com pontas texturizadas oferece o efeito lifting mais pronunciado, como Monica Bellucci demonstra sem esforço.

O corte Midi Flick é considerado o mais eficaz para remodelar os contornos do rosto: suas pontas cuidadosamente elaboradas criam um movimento ascendente imediato.

A franja cortina, notavelmente usada por Brigitte Macron, suaviza os ângulos e harmoniza perfeitamente com óculos.

Cortes de cabelo em camadas são uma ótima maneira de compensar o afinamento capilar relacionado à idade.

A personalização vai além da idade. Uma mulher atlética escolhe um corte elegante de comprimento médio, fácil de prender após o exercício. Uma mãe ativa opta pela praticidade com um corte bob em camadas.

O profissional que busca sofisticação opta pelo design assimétrico estruturado .

Uma profissional pode preferir um corte limpo e contemporâneo, enquanto uma artista pode optar por um volume natural com um corte Wolf Cut ou um Soft Shag. Cada estilo de vida encontra a combinação perfeita na variedade de cortes de comprimento médio disponíveis.