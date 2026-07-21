Esses passos podem ajudar a fragrância a durar o dia todo.

O perfume é um prazer pessoal, mas não é de forma alguma uma obrigação. Independentemente do seu gênero ou idade, você é livre para usá-lo... ou não. Se você gosta de aplicá-lo, no entanto, alguns passos simples podem fazer toda a diferença para desfrutar da sua fragrância favorita da manhã à noite.

Pele bem hidratada, a melhor aliada do perfume.

Você provavelmente já percebeu que o perfume desaparece mais rapidamente na pele seca. Isso é normal: a pele bem hidratada retém melhor as notas da fragrância. Antes de aplicar o perfume, use um hidratante sem perfume ou uma loção corporal que combine com a sua fragrância, caso a marca ofereça essa opção. Essa etapa cria uma base que ajuda o aroma a durar mais tempo sem comprometer o seu equilíbrio.

Concentre-se nos pontos de pulsação.

Nem todas as áreas do corpo liberam a fragrância da mesma maneira. As áreas onde a temperatura corporal é mais alta permitem que as notas se desenvolvam gradualmente ao longo do dia. Portanto, concentre-se nos pulsos, pescoço, atrás das orelhas, na parte interna dos cotovelos ou atrás dos joelhos. Não é necessário aplicar várias borrifadas: alguns pontos bem escolhidos são suficientes para desfrutar de um rastro de fragrância agradável.

Esqueça o reflexo de esfregar os pulsos.

É um gesto quase automático, mas é melhor evitá-lo. Depois de aplicar o perfume, não esfregue os pulsos. Esse movimento pode alterar as moléculas da fragrância e mudar a forma como ela se desenvolve na pele. A maneira mais eficaz é deixar o perfume secar naturalmente, sem tocá-lo.

As roupas podem prolongar o despertar.

Os tecidos tendem a reter odores por mais tempo do que a pele. Portanto, uma leve borrifada na roupa pode ajudar o perfume a durar o dia todo. No entanto, tenha cuidado com tecidos delicados ou de cores muito claras, que podem manchar.

Uma garrafa bem conservada continua sendo mais eficaz.

A forma como você armazena seu perfume também influencia sua qualidade ao longo do tempo. Calor, umidade e exposição à luz podem alterar sua composição. O ideal é que o frasco seja guardado em um local seco e com temperatura amena, longe da luz solar direta. Ao contrário da crença popular, o banheiro geralmente não é o melhor lugar devido às flutuações de temperatura e umidade.

A concentração também faz diferença.

Se você procura uma fragrância que dure várias horas, verifique a concentração antes de comprar. Um eau de parfum contém mais essências olfativas do que um eau de toilette, o que geralmente permite uma maior fixação na pele. Claro que a duração também depende da composição do perfume e do seu tipo de pele, mas esse critério continua sendo um bom indicador para escolher uma fragrância mais duradoura.

Combinando pele bem hidratada, aplicação nos pontos certos e alguns hábitos simples, é possível prolongar naturalmente a duração do seu perfume. Isso permite que você aproveite sua fragrância favorita por mais tempo, caso goste de usar perfume, lembrando que, acima de tudo, perfume é uma escolha pessoal, independentemente de gênero ou idade.