Esse erro pode enfraquecer as unhas sem que você perceba.

Suas unhas lascam, quebram com facilidade ou parecem crescer mais lentamente? Antes de culpar uma deficiência vitamínica ou unhas "naturalmente frágeis", há outra possibilidade a ser explorada. Um hábito muito comum, que muitas pessoas adotam sem pensar, pode, na verdade, enfraquecê-las com o tempo.

O reflexo que põe suas unhas à prova.

Esmaltes semipermanentes e em gel são valorizados por sua longa duração. No entanto, removê-los exige um pouco mais de cuidado. Quando o esmalte começa a lascar, a tentação de arrancá-lo ou raspá-lo com os dedos é grande. Contudo, esse reflexo está longe de ser inofensivo.

Remover o esmalte dessa forma pode arrancar uma fina camada da superfície da unha. Como resultado, a unha fica mais fina, mais sensível e mais propensa a quebrar. Fazer isso repetidamente pode enfraquecê-la e fazer com que demore mais para recuperar sua resistência total.

Arquivamento, um detalhe que muda tudo.

Remover o esmalte não é a única coisa com que se deve ter cuidado. Lixar as unhas com muita força também pode enfraquecê-las, principalmente ao aplicar ou remover esmalte semipermanente. Lixas muito abrasivas ou movimentos repetidos de vai e vem podem danificar a queratina, a substância quecompõe a unha . Com o tempo, isso pode levar a unhas estriadas, rachadas ou quebradiças. Lixar suavemente, sempre na mesma direção, continua sendo a melhor maneira de manter a resistência das unhas.

O método correto para uma remoção tranquila.

A paciência é sua melhor aliada. Para remover esmalte semipermanente, o ideal é usar um removedor adequado que permita a dissolução gradual do produto. Esse método leva alguns minutos a mais, mas é muito mais suave para a estrutura natural da unha.

Se você for remover as unhas em um salão, não hesite em pedir uma técnica delicada, com lixamento mínimo. Um profissional cuidadoso priorizará a saúde das suas unhas, garantindo um resultado impecável.

Dê um descanso de verdade às suas unhas.

Assim como a pele e o cabelo, as unhas também precisam de uma pausa. Alternar períodos com e sem esmalte pode ajudá-las a recuperar toda a sua vitalidade.

Para completar essa rotina, aplique regularmente um óleo nutritivo nas unhas e cutículas. Uma dieta variada e equilibrada também contribui para a saúde delas. Se, apesar dessas precauções, suas unhas continuarem muito danificadas, quebradiças ou doloridas, pode ser útil consultar um dermatologista.

Unhas fortes não são apenas uma questão de natureza, mas também de hábitos. Ao evitar descascar o esmalte, optar por lixá-las suavemente e dedicar tempo para nutrir as unhas, você lhes dá todas as chances de permanecerem fortes e saudáveis. Às vezes, são as pequenas mudanças que fazem a maior diferença.