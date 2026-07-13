Esses hábitos danificam o cabelo sem que percebamos.

Cabelos sem brilho, quebradiços ou com pontas duplas? Não é uma tragédia, nem inevitável, e certamente não é motivo para se sentir culpada. Pode acontecer com qualquer pessoa. Se a condição do seu cabelo te incomoda e você quer restaurar a vitalidade dele, basta rever alguns hábitos diários.

O calor é um reflexo que enfraquece o comprimento dos fios de cabelo.

Secadores de cabelo, chapinhas e modeladores de cachos costumam fazer parte da rotina de beleza. No entanto, quando usados com muita frequência ou em altas temperaturas, podem ressecar a fibra capilar e promover a quebra. A boa notícia? Não é preciso bani-los completamente. Reduzir a frequência de uso, optar por uma temperatura mais baixa e aplicar um protetor térmico antes de usar o aparelho já ajuda a minimizar seus efeitos.

Lavar o cabelo com muita frequência pode desequilibrar o couro cabeludo.

Lavar o cabelo todos os dias não é necessariamente a melhor abordagem. Lavagens frequentes, especialmente com água muito quente, podem remover a película protetora natural do couro cabeludo. Como resposta, o couro cabeludo pode produzir ainda mais sebo, fazendo com que o cabelo pareça oleoso mais rapidamente. Reduzir gradualmente a frequência das lavagens e usar água morna com frequência ajuda a manter o equilíbrio natural dos fios.

Tenha cuidado ao desembaraçar cabelos molhados.

Quando molhado, o cabelo fica mais maleável... mas também mais frágil. Escovar com força ou usar uma escova inadequada pode causar quebra. Para preservar o comprimento, o ideal é usar um pente de dentes largos ou uma escova própria para cabelos molhados. Comece sempre pelas pontas e vá subindo suavemente até a raiz: um passo simples que faz toda a diferença.

Penteados muito apertados nem sempre são uma boa opção.

Rabos de cavalo apertados, coques elegantes ou tranças muito apertadas oferecem um visual impecável, mas exercem muita pressão sobre as raízes. Com o tempo, essa tensão repetida pode enfraquecer os fios e levar à queda de cabelo localizada. Alternar os penteados, usá-los um pouco mais soltos e escolher elásticos de cabelo mais macios ajuda a reduzir esse estresse diário.

As dicas também precisam de atenção.

Adiar indefinidamente o corte de cabelo não ajuda as pontas já fragilizadas. As pontas duplas tendem a se estender ao longo do fio, o que pode deixar o comprimento com uma aparência menos cuidada. O mesmo vale para os cuidados com os cabelos: deixar de usar condicionador ou máscara capilar priva os fios de nutrição e hidratação essenciais. Cortes regulares e tratamentos adequados ajudam a manter os cabelos macios, brilhantes e fáceis de pentear.

Pequenos gestos que mudam tudo

Preservar a saúde dos seus cabelos não exige necessariamente uma mudança radical na sua rotina. Alguns hábitos simples podem fazer toda a diferença:

Limitar o uso de aparelhos de aquecimento.

Intercale as lavagens de cabelo sempre que possível.

Desembarace o cabelo delicadamente.

Alterne os penteados para evitar tensão constante.

Hidrate o comprimento dos fios com tratamentos adequados.

Durma em uma fronha de cetim e proteja o cabelo do sol ou do cloro quando necessário.

Com o tempo, esses pequenos ajustes ajudam a preservar a força, a flexibilidade e o brilho dos cabelos.

Ter pontas opacas, quebradiças ou duplas não define a beleza do seu cabelo. É uma situação comum com muitas causas possíveis. Se você quer restaurar o brilho, muitas vezes basta rever alguns hábitos diários. Ao adotar uma rotina mais suave e respeitosa, você proporciona ao seu cabelo as melhores condições para revelar todo o seu potencial.