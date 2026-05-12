Erros comuns que, sem que você perceba, pioram os lábios ressecados.

Sensação de repuxamento, pele seca e desconforto: lábios ressecados são um daqueles pequenos incômodos do dia a dia que muitas pessoas sentem, principalmente quando o tempo fica frio ou seco. Algumas soluções rápidas para aliviar a sensação podem, na verdade, piorar a situação. Dermatologistas lembram que ajustes simples costumam ser suficientes para restaurar a maciez e o conforto dos lábios.

Lamber os lábios: um reflexo enganoso

Provavelmente, é o gesto mais automático. Quando os lábios ressecam, umedecê-los com a língua parece proporcionar alívio imediato. Na realidade, esse efeito é muito passageiro. De acordo com a Academia Americana de Dermatologia , a saliva evapora rapidamente, levando consigo a umidade natural dos lábios. O resultado: eles ficam ainda mais ressecados, levando você a repetir a ação. Um ciclo vicioso se inicia sem que você perceba.

A mesma lógica se aplica a morder ou cutucar a pele seca. Esse reflexo enfraquece a barreira cutânea, retarda a reparação e pode tornar a área mais sensível. Nessas situações, ter um bálsamo hidratante à mão permite substituir esse gesto instintivo por um tratamento verdadeiramente calmante.

Um bálsamo mal escolhido pode agravar o ressecamento.

Nem todos os protetores labiais são iguais. Alguns proporcionam uma sensação refrescante ou de formigamento que pode ser enganosa: essa sensação não é necessariamente sinal de eficácia. A Cleveland Clinic nos lembra que diversos ingredientes muito comuns podem irritar ou ressecar ainda mais os lábios já fragilizados. Isso é particularmente verdadeiro para mentol, cânfora, eucalipto e fragrâncias sintéticas.

Por outro lado, os dermatologistas recomendam fórmulas mais suaves e protetoras, à base de manteiga de karité, por exemplo. Esta atua como um escudo hidratante, limitando a perda de água e promovendo a reparação da pele.

Esquecer o sol: um erro comum

Mesmo com a queda das temperaturas, os lábios continuam expostos aos raios UV. Como a pele dos lábios é particularmente fina e não possui glândulas sebáceas, não conta com proteção natural. Por isso, especialistas recomendam o uso de um protetor labial com FPS de pelo menos 30, tanto no verão quanto no inverno. Essa medida discreta não só limita o ressecamento, como também ajuda a prevenir o envelhecimento precoce dessa área sensível. Cuidar dos lábios também significa pensar em protegê-los diariamente, mesmo quando o sol parece estar ausente (pelo menos na superfície).

Cuidado com batons que ressecam demais a pele.

Texturas matte são atraentes por sua longa duração e elegância, mas podem acentuar a sensação de ressecamento. Sua fórmula, geralmente menos rica em agentes hidratantes, pode evidenciar lábios já fragilizados. Isso não significa que devam ser evitadas completamente, mas sim usadas com moderação. Aplicar uma base hidratante antes ou alternar com texturas mais nutritivas ajuda a manter o conforto sem deixar de lado o prazer de usar batons.

Passos simples para lábios mais confortáveis

Alguns hábitos diários podem realmente melhorar a condição dos lábios.

Beber água suficiente ajuda a manter uma boa hidratação geral.

O uso de um umidificador no quarto também pode limitar os efeitos do ar seco, especialmente no inverno.

Evitar tocar em objetos irritantes com os lábios, como canetas ou joias, também pode prevenir microagressões.

Por fim, aplicar um bálsamo nutritivo antes de dormir permite aproveitar o processo natural de regeneração noturna da pele.

Na maioria dos casos, os lábios recuperam a sua elasticidade em 2 a 3 semanas, uma vez corrigidos esses erros e adotados os cuidados adequados. Se a secura persistir, pode ser útil consultar um médico, pois por vezes pode indicar uma causa subjacente mais específica.

No fim das contas, cuidar dos lábios não exige uma rotina complexa nem produtos sofisticados. Trata-se principalmente de entender as necessidades deles e adotar hábitos mais suaves. Com alguns ajustes simples, você pode proporcionar conforto, maciez e bem-estar todos os dias.