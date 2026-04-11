Maquiagem com efeito "bronzeado": a tendência de beleza que vai dominar a primavera de 2026.

Brilho praiano, pele dourada e luminosidade natural: a maquiagem "bronzeada" está por toda parte nesta primavera de 2026. Inspirada no brilho do sol na pele, essa tendência atrai por sua frescura e simplicidade.

Uma tez radiante com facilidade

A tendência "pele beijada pelo sol" baseia-se numa ideia simples: realçar a pele sem a transformar. Não se trata de esconder, mas sim de destacar o que já existe. Em sintonia com o movimento "pele em primeiro lugar", a ênfase está em texturas leves, como séruns com cor ou bases de cobertura construível. O objetivo? Deixar transparecer a textura natural da pele, com as suas nuances, a sua vivacidade e o seu brilho.

Para recriar esse efeito bronzeado, o bronzer é aplicado nas áreas que o sol naturalmente toca: o topo das maçãs do rosto, o dorso do nariz, as têmporas e a testa. Um blush em tons de pêssego ou rosa ilumina a tez, proporcionando um brilho saudável instantâneo. Texturas cremosas ou líquidas são particularmente populares porque se fundem perfeitamente à pele e oferecem um acabamento suave.

Toques de luz bem colocados

Outro elemento fundamental do look é a luz. O iluminador é usado com moderação para capturar a luz e criar aquele efeito de "pele beijada pelo sol". Tons dourados, champanhe ou levemente acobreados são os preferidos para adicionar calor sem parecer artificial. Algumas pessoas também gostam de adicionar pintas falsas, um truque popularizado nas redes sociais para reforçar a ilusão de uma pele naturalmente bronzeada.

Veja esta publicação no Instagram Uma postagem compartilhada por Валерия • Свадебный визажист • Макияж • Москва (@diko_lyubima)

Um visual acolhedor e sutil.

Quando se trata de olhos, a tendência continua sendo a leveza. A maquiagem "bronzeada" privilegia tons quentes como bronze, terracota ou bege dourado, que adicionam profundidade sem perder a naturalidade. Um simples rímel alongador costuma ser suficiente para abrir o olhar. O delineador se torna opcional: tudo é pensado para manter um equilíbrio harmonioso, sem exageros. O resultado? Um olhar luminoso e suave que complementa o restante do rosto.

Lábios frescos e naturais

Para completar este look de primavera, os lábios são adornados com texturas brilhantes ou acetinadas. Glosses e bálsamos labiais com cor são as estrelas do momento. Os tons permanecem próximos à cor natural dos lábios: rosa, nude quente ou pêssego. Aqui, novamente, a ideia é realçar sem mascarar, de forma leve e confortável.

Uma tendência… mas não uma obrigação.

A maquiagem com efeito "beijado pelo sol" é tão popular porque se adapta facilmente a todos os tons de pele e preferências. Você pode ajustá-la, intensificá-la ou simplificá-la para combinar com seu estilo. É fundamental lembrar: você não precisa usar maquiagem para conseguir esse visual radiante. Maquiar-se pode ser divertido, prazeroso, uma forma de se expressar — nunca uma obrigação. Algumas pessoas adoram usar maquiagem, outras preferem deixar a pele natural, e todas as abordagens são perfeitamente válidas.

Em última análise, a tendência "bronzeada pelo sol" celebra uma coisa acima de tudo: a luminosidade. Aquela que você pode realçar... ou simplesmente deixar existir. Seja um brilho cuidadosamente construído ou um visual "só maquiagem", sua pele merece ser vista, respeitada e valorizada, exatamente como é.