Como escolher a base ideal de acordo com o seu tipo de pele.

A base não é obrigatória. Seja para uma pele impecável ou para deixá-la respirar, não existem regras rígidas. No entanto, se você gosta de usar base, escolher uma fórmula adequada ao seu tipo de pele garantirá, principalmente, maior conforto e um aspecto mais natural.

Fundação: uma escolha, nunca uma obrigação

Antes de mais nada, vamos reiterar um ponto óbvio que merece ser enfatizado: você não precisa de base para ser bonita. Poros, vermelhidão, manchas escuras e imperfeições são simplesmente parte da sua pele.

No verão, é muitas vezes a altura ideal para deixar a pele respirar mais, se assim o desejar. E se preferir continuar a usar maquilhagem, também não há problema nenhum. O importante é fazer isso por si própria, e não para se conformar a alguma pressão que nos leva a crer que o rosto tem de estar sempre "perfeitamente liso" ou maquilhado.

Pele seca: priorize o conforto.

Se a sua pele tende a ficar repuxada ou sem elasticidade, opte por bases com texturas fluidas ou cremosas. Fórmulas hidratantes e acabamentos luminosos ou acetinados adicionam luminosidade, evitando acentuar áreas ressecadas. Por outro lado, texturas muito opacas ou em pó podem acentuar qualquer desconforto. Portanto, é melhor escolher produtos que trabalhem em harmonia com a sua pele, em vez de a deixarem ressecada.

Pele oleosa: fórmulas que controlam o brilho.

Quando a pele produz mais sebo, as bases matificantes geralmente são as mais confortáveis de usar. Fórmulas oil-free ou de longa duração ajudam a manter uma tez mais uniforme ao longo do dia, sem um efeito excessivamente brilhante. Para otimizar o resultado, um primer matificante também pode ser aplicado antes da maquiagem. O objetivo não é esconder a pele, mas encontrar uma textura que permaneça confortável da manhã à noite.

Pele mista: encontrando o equilíbrio certo

A pele mista geralmente apresenta uma zona T mais brilhante e bochechas mais secas e confortáveis. Nesse caso, uma base com acabamento natural ou acetinado costuma ser um bom meio-termo. Algumas pessoas também preferem adaptar a rotina de acordo com as diferentes áreas do rosto, usando um primer matificante apenas onde necessário. Essa abordagem personalizada respeita as necessidades de cada parte do rosto.

Pele sensível: hora de ser gentil.

Se você tem pele sensível, o ideal é optar por fórmulas o mais simples possível. Bases sem fragrância, hipoalergênicas ou enriquecidas com ingredientes calmantes minimizam o risco de irritação. Você também pode escolher um BB cream ou CC cream se busca um acabamento mais leve, mas que ainda uniformize sutilmente a sua pele.

A tonalidade certa faz toda a diferença.

Mesmo com uma textura perfeitamente adequada, a tonalidade errada pode rapidamente resultar em uma aparência artificial. A melhor abordagem é testar o produto na linha do maxilar sob luz natural. A cor deve se misturar perfeitamente com o seu pescoço. Além disso, considere o subtom da sua pele — quente, frio ou neutro — para um acabamento ainda mais natural.

A "pele mais bonita" é aquela em que você se sente bem.

Escolher uma base que combine com o seu tipo de pele pode fazer toda a diferença se você gosta de usar maquiagem. No entanto, lembre-se de que nunca é um passo essencial. Sua pele não precisa ser transformada para ser bonita, e os padrões de beleza que ditam uma pele "perfeita" não são universais.

Com ou sem base, com um pouco de vermelhidão, sardas ou pele completamente natural, o mais importante é sentir-se bem na própria pele. Afinal, a melhor maquiagem é aquela que você escolhe... ou aquela que você decide não usar.