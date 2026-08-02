Por que os efeitos de "desfoque" nos lábios estão gradualmente substituindo os contornos ultradefinidos?

Durante anos, os lábios perfeitamente definidos dominaram as tendências de beleza. Hoje, uma nova abordagem está ganhando terreno: o efeito "blur", que privilegia contornos suaves e um acabamento mais difuso. Essa tendência agrada pela sua simplicidade, mas não é uma regra a ser seguida. Afinal, a maquiagem continua sendo uma escolha pessoal, independentemente da idade, sexo ou tipo de pele.

Lábios com um contorno sutilmente esfumado, em vez de perfeitamente definidos.

Os dias do delineador labial ultrapreciso, aplicado ao milímetro, estão quase no fim. Em 2026, as inspirações de maquiagem favorecem contornos labiais mais suaves, onde a cor se funde naturalmente em vez de terminar abruptamente. Essa técnica, popularizada pela beleza coreana, consiste em concentrar a cor no centro dos lábios antes de esfumá-la para fora. O resultado dá a impressão de lábios mais macios e naturalmente mais volumosos, sem a necessidade de redefinir seu formato.

Por que essa tendência é tão atraente?

O efeito "desfoque" faz parte de uma evolução mais ampla nas tendências de beleza. Maquiagens altamente estruturadas estão gradualmente dando lugar a acabamentos mais leves e espontâneos: peles luminosas, pálpebras delicadamente coloridas e penteados com aparência mais natural. Contornos nítidos evocam uma estética meticulosamente elaborada, muitas vezes pensada para fotos ou vídeos em close-up. Por outro lado, lábios com efeito desfoque oferecem um resultado mais suave e vibrante, onde pequenas imperfeições contribuem para o charme da maquiagem.

Como conseguir um efeito "borrado" nos lábios?

Boas notícias: esta técnica não requer equipamentos complicados nem muita experiência. Basta aplicar o batom, a tinta labial ou o lápis no centro dos lábios e, em seguida, esfumar o produto para fora com a ponta do dedo ou um pincel macio. O objetivo não é obter uma linha perfeitamente definida, mas sim uma transição gradual entre a cor e o tom da sua pele.

As texturas mais fáceis de trabalhar são as de tintas labiais, lápis cremosos ou batons matte confortáveis, que se misturam facilmente sem deixar linhas. Um bálsamo hidratante aplicado alguns minutos antes da maquiagem também ajuda a obter um acabamento mais uniforme e confortável.

Erros que podem arruinar o resultado

O primeiro erro a evitar é desenhar um contorno muito nítido antes de esfumar a cor. Esse contraste arruína imediatamente o efeito de esfumado desejado.

Outro erro comum: aplicar uma camada muito grossa logo de início. É melhor construir a intensidade gradualmente com várias camadas finas. Dessa forma, a cor se difunde mais facilmente e o resultado fica mais leve.

As cores que melhor realçam esse efeito.

Tons próximos à cor natural dos lábios costumam ser os mais indicados para esse tipo de maquiagem. Rosa-madeira, framboesa suave, marrom quente ou vermelho levemente acinzentado criam um visual harmonioso, permitindo que o efeito esfumado transpareça. Tons mais frios também estão entre as principais tendências da estação. Para acentuar o efeito, algumas pessoas optam por usar tons semelhantes nas bochechas e pálpebras, criando uma maquiagem suave e sutil.

Uma tendência, não uma obrigação.

Embora o efeito "blur" nos lábios esteja cada vez mais popular, ele continua sendo apenas uma tendência entre muitas. Obviamente, você não tem obrigação nenhuma de adotá-lo, assim como não tem obrigação nenhuma de usar maquiagem.

Seja qual for a sua preferência — batom marcante, contornos esfumados ou um look completamente natural —, o mais importante é escolher o que você gosta. A maquiagem não tem limite de idade, restrições de gênero ou regras universais: pode ser simplesmente uma forma de se divertir, expressar seu estilo... ou não usar nada.