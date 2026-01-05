Search here...

"Lábios gelados", a tendência de lábios gelados que dá um toque especial ao inverno.

Inventar
Tatiana Richard
Melissa Di Rocco/Unsplash

Lábios com efeito frost — aqueles lábios perolados icônicos dos anos 2000 — estão de volta como a tendência de beleza indispensável do inverno. Do TikTok às passarelas, eles estão aquecendo a estação fria com um toque gelado que é ao mesmo tempo retrô e moderno. Inspirados nos looks icônicos de Britney Spears e Kate Moss, eles oferecem um brilho gélido perfeito para as festas de fim de ano… ou simplesmente para enfrentar o frio com estilo.

Um legado Y2K altamente desejável

Popularizados no final dos anos 90 e início dos anos 2000, os lábios com efeito frost combinam brilho iridescente com um acabamento levemente metálico. Christina Aguilera, Paris Hilton e Brandy os adotaram como sua marca registrada, em contraste com as texturas matte que dominam hoje em dia. Esse revival atrai uma nova geração, nostálgica de uma era pop ousada.

Veja esta publicação no Instagram

Uma publicação compartilhada por Makeupwlp (@makeupwlp)

Um brilho gélido, ideal para o inverno.

O resultado? Lábios com um efeito "congelado" sutil, com reflexos prateados ou levemente azulados. Perfeitos para realçar a pele clara no inverno ou para complementar um look noturno. Combinados com olhos esfumados ou cílios com efeito gelado, adicionam um toque de glamour invernal sem exageros.

Instruções rápidas em 3 etapas

  1. Prepare seus lábios com um bálsamo nutritivo.
  2. Desenhe o contorno com um lápis cor de pele, próximo ao seu tom de pele.
  3. Aplique um brilho labial perolado ou um óleo labial iridescente.
  4. Dê leves batidinhas para obter um acabamento "vidrado" e não pegajoso.

Dica extra: uma leve esfoliação com açúcar antes da aplicação intensifica o brilho espelhado.

Os produtos estrela para adotar

Para brilhar sem cometer erros, concentre-se em:

  • Óleo Labial Cintilante Rare Beauty
  • Charlotte Tilbury Pillow Talk (versão pérola)
  • Gloss labial cintilante NYX Butter Gloss para quem tem orçamento limitado

Considere combinar um lápis de longa duração com uma camada de brilho para evitar borrões. E se você procura opções veganas ou com ingredientes naturais, a Sephora tem diversas escolhas responsáveis.

Por que (ainda) os amamos

Além de proporcionar um efeito de preenchimento imediato, os lábios com efeito frost hidratam os lábios no inverno. Essa tendência universal combina com todos os formatos e estilos de rosto. E, ao contrário do que se possa pensar, não se trata apenas de uma moda passageira: seu retorno, modernizado com texturas mais leves e tons sutis, promete um lugar de destaque muito além do inverno.

Na encruzilhada entre a nostalgia e a modernidade, os lábios com efeito frost se consolidaram como muito mais do que uma simples referência aos anos 2000. Repaginados com fórmulas confortáveis e reflexos mais sutis, eles personificam uma beleza luminosa, marcante e reconfortante em pleno inverno.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Como escritora, exploro a beleza, a moda e a psicologia com sensibilidade e curiosidade. Gosto de compreender as emoções que vivenciamos e de dar voz àqueles que nos ajudam a nos entendermos melhor. Em meus artigos, busco preencher a lacuna entre o conhecimento científico e nossas experiências cotidianas.
Article précédent
O glitter corporal está de volta à moda: veja por que dizemos sim!

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

O glitter corporal está de volta à moda: veja por que dizemos sim!

Eles haviam desaparecido de nossas nécessaires desde os anos 2000, e agora estão de volta ao centro de...

Este blush está fazendo o maior sucesso: aumento de 130% nas buscas em apenas algumas semanas.

Durante muito tempo relegado ao papel de mero toque final, o blush tornou-se a estrela indiscutível da tez....

Ela tatua os lábios e se arrepende imediatamente do resultado.

Kalita Hon jamais esquecerá o dia em que sentiu pânico durante uma sessão de micropigmentação labial — uma...

Após o visual "clean girl" de 2025, essa tendência de maquiagem poderá brilhar em 2026.

Durante várias temporadas, a beleza foi resumida em uma palavra: "limpa". Peles radiantes, lábios nude e sobrancelhas meticulosamente...

Maquiagem Express para as Festas: O Produto Mágico que Todo Mundo Está Usando

As festas de fim de ano estão chegando e você provavelmente já está planejando sua maquiagem. Seja um...

Para celebrar o Ano Novo, esta maquiagem pode muito bem ser sua melhor aliada.

As tendências de maquiagem para a temporada de festas de 2025 celebram tons frios e metálicos, com um...

© 2025 The Body Optimist