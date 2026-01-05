"Lábios gelados", a tendência de lábios gelados que dá um toque especial ao inverno.

Lábios com efeito frost — aqueles lábios perolados icônicos dos anos 2000 — estão de volta como a tendência de beleza indispensável do inverno. Do TikTok às passarelas, eles estão aquecendo a estação fria com um toque gelado que é ao mesmo tempo retrô e moderno. Inspirados nos looks icônicos de Britney Spears e Kate Moss, eles oferecem um brilho gélido perfeito para as festas de fim de ano… ou simplesmente para enfrentar o frio com estilo.

Um legado Y2K altamente desejável

Popularizados no final dos anos 90 e início dos anos 2000, os lábios com efeito frost combinam brilho iridescente com um acabamento levemente metálico. Christina Aguilera, Paris Hilton e Brandy os adotaram como sua marca registrada, em contraste com as texturas matte que dominam hoje em dia. Esse revival atrai uma nova geração, nostálgica de uma era pop ousada.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Makeupwlp (@makeupwlp)

Um brilho gélido, ideal para o inverno.

O resultado? Lábios com um efeito "congelado" sutil, com reflexos prateados ou levemente azulados. Perfeitos para realçar a pele clara no inverno ou para complementar um look noturno. Combinados com olhos esfumados ou cílios com efeito gelado, adicionam um toque de glamour invernal sem exageros.

Instruções rápidas em 3 etapas

Prepare seus lábios com um bálsamo nutritivo. Desenhe o contorno com um lápis cor de pele, próximo ao seu tom de pele. Aplique um brilho labial perolado ou um óleo labial iridescente. Dê leves batidinhas para obter um acabamento "vidrado" e não pegajoso.

Dica extra: uma leve esfoliação com açúcar antes da aplicação intensifica o brilho espelhado.

Os produtos estrela para adotar

Para brilhar sem cometer erros, concentre-se em:

Óleo Labial Cintilante Rare Beauty

Charlotte Tilbury Pillow Talk (versão pérola)

Gloss labial cintilante NYX Butter Gloss para quem tem orçamento limitado

Considere combinar um lápis de longa duração com uma camada de brilho para evitar borrões. E se você procura opções veganas ou com ingredientes naturais, a Sephora tem diversas escolhas responsáveis.

Por que (ainda) os amamos

Além de proporcionar um efeito de preenchimento imediato, os lábios com efeito frost hidratam os lábios no inverno. Essa tendência universal combina com todos os formatos e estilos de rosto. E, ao contrário do que se possa pensar, não se trata apenas de uma moda passageira: seu retorno, modernizado com texturas mais leves e tons sutis, promete um lugar de destaque muito além do inverno.

Na encruzilhada entre a nostalgia e a modernidade, os lábios com efeito frost se consolidaram como muito mais do que uma simples referência aos anos 2000. Repaginados com fórmulas confortáveis e reflexos mais sutis, eles personificam uma beleza luminosa, marcante e reconfortante em pleno inverno.